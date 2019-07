Nella giornata di venerdì 26 luglio, i nativi sotto il segno dei Pesci potrebbero avere qualche problema sul fronte lavorativo dovuto a qualche malessere, mentre il Leone potrebbe litigare con il partner. Ariete in rialzo sul fronte amoroso, grazie alla sua gentilezza, mentre sparirà lo stress in favore di un po' di serenità per i nativi Vergine.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 26 luglio 2019.

Previsioni oroscopo 26 luglio 2019 segno per segno

Ariete: giornata di venerdì 26 luglio in risalita per i nativi del segno.

Sarete più affettuosi e gentili nei confronti del partner, facendo risalire l'affiatamento di coppia, con il partner che tornerà ad essere fiduciosi verso di voi. Voto - 8

Toro: amore in ribasso, meglio il lavoro. Riuscirete ad essere determinati sul posto di lavoro grazie anche ad un po' di rabbia nei confronti del partner, che non farà bene alla vostra relazione. Voto - 7

Gemelli: avrete voglia di fare una sorpresa al vostro partner per ringraziarlo di tutto ciò che fa per voi durante la giornata.

Serata di passione e di divertimento con l'amato bene. Voto - 8

Cancro: avrete voglia di fare un viaggio per cercare di divertirvi e svagare la vostra mente in vista del weekend e in vista della settimana entrante. Voto - 7,5

Leone: potreste avere qualche problema in amore durante la giornata di venerdì. Il partner potrebbe nutrire gelosia e dubbi nei vostri confronti considerata la vostra condotta.

Voto - 6

Vergine: finalmente riuscirete ad avere più tempo e spazio per voi stessi, e ciò farà sparire del tutto il nervosismo e lo stress delle giornate precedenti, dandovi maggiore serenità. Voto - 7,5

Bilancia: sarebbe meglio dedicare un po' di tempo in più per voi stessi, uscendo di meno considerato il poco lavoro che avete. Potreste sentirvi in un secondo momento piuttosto stanchi. Voto - 6,5

Scorpione: giornata grandiosa per i nativi del segno.

Andrete benissimo sia per quanto riguarda i sentimenti, sia per l'ambito lavorativo. Buone notizie in arrivo. Voto - 8,5

Sagittario: sarete particolarmente seducenti nella giornata di venerdì 26 luglio. Il partner sarà molto attratto da voi: se vorrete avrete la possibilità di passare una serata di pura passione. Voto - 8,5

Capricorno: ci saranno delle tensioni in ambito amoroso durante la giornata di venerdì, inoltre dovrete cercare di ristabilire i rapporti con un collega per terminare un importante progetto lavorativo.

Voto - 6

Acquario: i vostri guadagni inizieranno ad aumentare durante a giornata di venerdì, grazie alla vostra creatività e alla vostra determinazione. Voto - 7,5

Pesci: potreste avere qualche problema sul fronte lavorativo in quanto state attraversando un periodo di malessere che proprio non vuole andare via. Voto - 6