Con diversi pianeti in posizione favorevole, il mese di agosto 2019 porterà un grande recupero all'interno della vita sentimentale della Vergine. I rapporti interpersonali potranno esser vissuti con maggior serenità e i nuovi incontri saranno favoriti per i single. Sarà un mese vantaggioso anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo, qualcuno infatti potrebbe iniziare o continuare progetti che sono destinati a portare grandi soddisfazioni entro la fine dell’anno.

Anche dal punto di vista salutare sarà un mese più vantaggioso di quello precedente, ci sarà un recupero fisico, le cure e i trattamenti saranno favoriti dalle stelle. Ecco di seguito l’Oroscopo completo del mese di agosto 2019 per i nati sotto il segno della vergine, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Vergine, agosto 2019

Amore: durante il mese di agosto 2019 la Vergine potrà vivere delle belle emozioni per quanto riguarda i sentimenti. Le stelle consigliano a coloro i quali sono soli da tempo o vogliono ricominciare dopo una storia finita o una separazione, di programmare una vacanza basata non solo sul relax, ma soprattutto sul divertimento, così da favorire i nuovi incontri.

Le relazioni e le conoscenze infatti che nascono durante questo periodo dell’anno, potrebbero rivelarsi importanti durante i mesi futuri. Non solo nuovi incontri, ma anche soluzioni, le coppie che durante i mesi precedenti hanno attraversato qualche momento di dubbio e incertezza potranno trovare un chiarimento e riscoprire la passionalità. A partire dal 15 agosto la Vergine potrà fare affidamento sul favore di Marte, Venere, Sole e Mercurio nel segno, un quadro astrale dunque molto vantaggioso da sfruttare al meglio.

Lavoro: dal punto di vista economico e lavorativo il mese di agosto 2019 si rivelerà vantaggioso per la Vergine e le permetterà di fare progetti per il futuro. Durante il nuovo mese infatti potrebbero nascere importanti progetti e collaborazioni destinati a rivelarsi di successo entro la fine dell’anno, portando grandi soddisfazioni all'interno della vita professionale dei nati sotto questo segno.

Dunque durante questo periodo sarà importante che la Vergine non abbia paura di osare. Se credete di essere adeguati per un compito o una mansione importante, non esitate a farvi avanti. In questo periodo, soprattutto a partire dal 15 agosto si potranno concludere delle vendite redditizie, chi ha un’attività in proprio sarà avvantaggiato dalle stelle.

Salute: anche per quanto riguarda l’aspetto fisico il mese di agosto si rivelerà più positivo di quello precedente per i nati sotto il segno della Vergine.

Gli altri lasciano presagire un mese di forza ed energia in cui i trattamenti e le cure porteranno buoni risultati a partire dal 23.