Il weekend che va dal 20 al 21 luglio, sarà all'insegna del relax per molti segni zodiacali come Pesci. Al contrario, altri saranno particolarmente impegnati al lavoro come l'Ariete. Fine settimana all'insegna della passione per Leone, Cancro e Gemelli. Infine, i nativi Vergine, saranno impegnati ma determinati, mentre ci saranno problemi in amore per la Bilancia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 20 al 21 luglio 2019.

Previsioni oroscopo weekend 20-21 luglio 2019 segno per segno

Ariete: il troppo lavoro che avrete durante questo weekend, vi spingerà ad essere più nervosi del solito.

In ogni caso, fareste meglio a mantenere la calma per riuscire a portare a termine la mole di lavoro che vi attende. Voto - 6,5

Toro: relazione di coppia al top per i nativi del segno durante il fine settimana. La vostra fantasia e la voglia di romanticismo vi porterà una serata ricca di passione in compagnia del partner. Voto - 8

Gemelli: Fine settimana all'insegna della passione per i nativi del segno. L'affiatamento di coppia sarà così alto che basterà poco per sfociare nell'erotismo più assoluto.

Voto - 8

Cancro: sabato ricco di passione per i nativi del segno, mentre domenica deciderete di riposarvi per recuperare le forze in vista della settimana entrante. Voto - 7,5

Leone: weekend all'insegna dell'amore per i nativi del segno. Le coppie di vecchia data potrebbero fare un deciso passo avanti, mentre i single non sbaglieranno un colpo nel fare nuove conquiste. Voto - 8

Vergine: impegnatissimi, ma determinati. La vostra buona volontà vi darà la giusta carica per riuscire a portare a termine la mole di lavoro che avete.

Voto - 7,5

Bilancia: fine settimana senza amore per i nativi del segno. Ci saranno alcune incomprensioni all'interno della vostra relazione che spegneranno del tutto la passione che c'è in voi. Voto - 6

Scorpione: il vostro buon umore farà in modo che riusciate a passare un fine settimana in compagnia di una persona a voi importante. Questa potrebbe essere la volta buona per voi. Voto - 8

Sagittario: sarete particolarmente ambiziosi durante questo weekend.

Ciò vi permetterà di lavorare al meglio delle vostre aspettative e garantirvi degli importanti guadagni. Voto - 8

Capricorno: considerato quanto avete fatto nel corso delle giornate precedenti, deciderete di prendervi un breve periodo di pausa per concentrarvi su voi stessi e riposarvi. Voto - 7,5

Acquario: avrete troppi pensieri per la testa che potrebbero rovinarvi il fine settimana. Cercate di distrarvi e concentrarvi sul lavoro, oppure sui vostri cari.

Voto - 6,5

Pesci: avete bisogno di rimanere da soli per riflettere su quanto avete fatto nelle giornate precedenti. Sarà una buona occasione per provare a uscire da quella negatività che vi assale da un po'. Voto - 6,5