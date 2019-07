Giovedì 1° agosto 2019 troviamo la Luna, Marte, Venere ed il Sole nel segno del Leone mentre il Nodo Lunare e Mercurio transiteranno in Cancro. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Urano nei gradi del Toro e Giove nel segno del Sagittario. Nettuno sarà stabile nel segno dei Pesci.

Ariete impaziente

Ariete: impazienti. Molti pianeti nel loro Elemento potrebbero mettere una carica energetica d'eccezione nel giovedì nativo.

Tale forza propulsiva, però, potrebbe renderli impazienti perchè si aspetteranno subito novità degne di nota.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri, capitanati da Marte leonino, risulterà scarno e, di conseguenza, renderà probabilmente i nati del segno inclini alla svogliatezza durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Gemelli: passionali. La triade favorevole Sole-Luna-Venere donerà ai nati Gemelli una giornata colma di galanterie sino al tardo pomeriggio per poi divenire un giovedì estremamente passionale assieme all'amato bene.

Cancro: amore 'flop'. Le copiose dissonanze in onda quest'oggi potrebbero rendere instabili i rapporti amorosi dei nati Cancro. I litigi saranno dietro l'angolo ed evitarli sarà un'impresa ardua.

Successo per Leone

Leone: successo. Giovedì col Novilunio nel loro segno darà il via ad un periodo colmo di successi e gratificazioni, sia morali che economiche. Tutto ciò che avrà inizio oggi e domani sarà baciato dalle Stelle.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: stressati. Le incombenze odierne potrebbero risultare più numerose del solito ma i nati del segno, c'è da scommetterci, non si tireranno indietro nel provare a portarle a termine tutte, con scarse probabilità di riuscita.

Bilancia: flirt. L'ambito lavorativo potrebbe destare qualche preoccupazione in questo caldo giovedì d'agosto ma, invece, le faccende di cuore e specialmente le nuove conoscenze affettive potrebbero presto trasformarsi in dolci flirt.

Scorpione: bellicosi. L'ambito amicale ed amoroso saranno, con ogni probabilità, bersagliati dagli Astri quest'oggi. I nativi potrebbero innescare polveroni dialettici per questioni di poco conto.

Sagittario creativo

Sagittario: creativi. I favori dell'accoppiata formata dai due Luminari potrebbe rendere la giornata dei nati Sagittario colma di idee creative che, se messe in atto tempestivamente, regaleranno copiosi frutti.

Capricorno: ostinati. Niente e nessuno riuscirà a far cambiare idea ai nati del segno durante questa giornata perchè risulteranno oltremodo caparbi. Amore in secondo piano.

Acquario: distratti. Idee ed intenti dei nativi questo giovedì potrebbero risultare appannate e, di conseguenza, renderli confusi e distratti sul da farsi. Una pausa dalla routine quotidiana sarà un toccasana.

Pesci: senza infamia né lode.

Giornata senza troppi scossoni o novità di sorta quella che vivranno, con ogni probabilità, i nati Pesci. Una vecchia 'ruggine' di coppia potrebbe inaspettatamente riemergere in serata.