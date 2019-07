La settimana sta per giungere al termine, ma prima di accogliere finalmente il weekend, vediamo quali sono i progetti che gli astri e le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello Zodiaco. Quella di domani sarà una giornata vantaggiosa per il Leone, che si riscopre romantico e passionale, ma anche per il Toro, il quale in questo periodo è alle prese con nuovi progetti sia in amore, che per quanto riguarda il lavoro.

Pubblicità

Pubblicità

Ecco di seguito l'Oroscopo completo per i segni da Ariete a Pesci per la giornata di venerdì 19 luglio 2019, con predizioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno, venerdì 19 luglio 2019, segno per segno

Ariete: dopo una settimana alquanto faticosa, finalmente arriva un momento di maggior serenità e tranquillità per il segno. Dalla giornata di domani sarà possibile ritrovare la positività e risolvere alcune problematiche, soprattutto in amore.

Pubblicità

Incontri favoriti.

Toro: in questa giornata potreste risentire di un calo di energie, sarete nervosi e di cattivo umore e questo potrebbe portare alla nascita di facili contrasti con le persone che vi stanno vicino. Attenzione alle spese.

Gemelli: alcune problematiche nate all’interno dell’ambito lavorativo non vi lasceranno fare sogni tranquilli durante le prossime giornate. Cercate il modo più veloce e indolore per risolverle, prima che il nervosismo accumulato crei nuovi contrasti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Alti e bassi in amore, non mancheranno i contrasti.

Cancro: weekend importante, che inizia con un buon recupero fisico già a partire dalla giornata di venerdì 19 luglio. In queste giornate vi sentirete positivi e romantici, potrete dedicarvi all’amore e alla famiglia, un po’ trascurati durante le giornate precedenti. Incontri favoriti per i single.

Leone: con l’arrivo del fine settimana inizia un momento di recupero per il segno, che riguarderà soprattutto la sfera sentimentale.

Durante la giornata di venerdì vi riscoprirete romantici e passionali, follemente innamorati delle vita e delle sue sfaccettature. Ci sarà armonia all'interno dei rapporti di coppia, mentre i single potrebbero fare degli incontri interessanti.

Vergine: il weekend inizia con il piede sbagliato, la giornata di venerdì 19 luglio si rivelerà abbastanza sottotono per la Vergine, in particolar modo per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali.

Pubblicità

In amore così come all’interno dell’ambito lavorativo potrebbero nascere delle controversie, siate cauti.

Bilancia: sarà una giornata faticosa, in amore potrebbero nascere litigi e discussioni, che in un primo momento potreste non riuscire ad affrontare nel migliore dei modi. Il consiglio degli astri è quello di trascorrere dei momenti in solitudine, svolgere le attività che più vi piacciono per distrarvi dal nervosismo accumulato e ritornate sul discorso in un secondo momento, quando avrete smaltito la tensione iniziale.

Pubblicità

Scorpione: durante questo fine settimana sarebbe bene essere prudenti, non solo per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali, ma anche soprattutto per quanto riguarda l’aspetto finanziario. Durante le prossime ore potrebbe presentarsi una spesa imprevista, come un guasto da riparare.

Sagittario: gli influssi di Marte e Mercurio durante questa giornata vi renderanno energici e vivaci. Attenzione però a non strafare, presi dall’entusiasmo potreste infatti fare più del dovuto e concludere la giornata con un forte calo di energie. Sfruttate dunque questa positività degli astri, ma senza esagerare.

Capricorno: durante la giornata di venerdì 19 luglio risentirete degli influssi della Luna, che vi aiuterà a guardare con maggiore obiettività alcune situazioni createsi durate le giornate precedenti. Vedere la realtà nuda e cruda potrebbe non essere piacevole, ma vi darà la spinta necessaria a riprendere in mano la vostra vita.

Acquario: la Luna dispettosa tirerà fuori il lato più sensibile e vulnerabile di voi durante questo fine settimana. E questo potrebbe spaventarvi, ma d’altro canto potrebbe riavvicinarvi ad una persona per voi molto importante. Incontri favoriti per i single.

Pesci: il weekend inizia in maniera molto positiva per il segno, gli influssi della Luna vi rendono seducenti e resistere al vostro fascino non sarà semplice. In amore si potranno vivere delle belle emozioni e anche i single potrebbero fare degli incontri veramente interessanti. Bene l’ambito lavorativo è un buon momento per gli affari.