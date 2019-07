Venerdì 5 luglio 2019 la Luna, Mercurio e Marte si troveranno in Leone mentre il Nodo Lunare, Venere ed il Sole transiteranno in Cancro. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario e Nettuno in Pesci. Urano continuerà a sostare sui gradi del Toro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Attriti familiari per l'Ariete

Ariete: attriti familiari. La dissonanza planetaria Marte-Saturno potrebbe rendere i rapporti familiari dei nativi problematici e nervosi.

Sarà bene che mantengano la calma evitando inutili discussioni.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà scarno e, di conseguenza, i nati del segno accuseranno, con ogni probabilità, svogliatezza durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Gemelli: umore 'top'. L'umore venerdì potrebbe essere alle stelle visti gli astri che favoriranno la loro spensieratezza, specialmente nelle faccende di cuore.

Cancro: caos amoroso.

Qualche perplessità in ambito amoroso sarà da mettere in conto nella giornata di oggi per i nati Cancro che potrebbero restare interdetti circa alcuni comportamenti dell'amato bene.

Scorpione stressato

Leone: stacanovisti. Niente e nessuno potrà fermare lo spirito determinato dei nativi quest'oggi. Il loro stacanovismo verrà apprezzato molto dai superiori che potrebbero iniziare a pensare ad una promozione.

Vergine: mondani. Voglia di divertimento e svago quello di cui, con tutta probabilità, avranno bisogno i nativi questo venerdì.

Uscite amicali o amorose verso sera risolleveranno i loro umori.

Bilancia: senza infamia né lode. Venerdì di calma piatta quello che potrebbero trascorrere i nati del segno dove sarà bene che si dedichino al relax, ove possibile, in vista di giornate più dinamiche.

Scorpione: stressati. Le molte incombenze da ultimare in giornata potrebbero stressare oltremodo i nativi che, probabilmente, arriveranno a sera con l'umore sotto i tacchi e con la sola voglia di riposare.

Sagittario confuso

Sagittario: confusi. Mercurio e Marte di Fuoco si scontreranno con Saturno ed Urano di Terra scompigliando idee ed intenti dei nativi già dalle prime ore mattutine. Verso sera la situazione volgerà al bello.

Capricorno: ostinati. Sebbene qualche persona accanto a loro potrebbe metterli in guardia rispetto ad una situazione che li riguarda i nati Capricorno non baderanno al consiglio, continuando sulla loro strada.

Acquario: distratti.

L'asperità mercuriale potrebbe rendere poco lucidi i nativi durante lo svolgimento delle mansioni lavorative. I danni saranno di poco conto ed in men che non si dica risolveranno tutto.

Pesci: oziosi. Poca o nulla la voglia di fare e mettersi in gioco quella che attraverserà i nativi questo venerdì. Si chiuderanno probabilmente in un letargo dove amici, amore e tecnologia non ne faranno parte.