In questi giorni inizia il passaggio dei pianeti nel razionale segno Vergine ponendo quindi fine alla stagione del Leone.

Vediamo cosa predicono le stelle per questa settimana che va dal 19 al 25 agosto per i primi sei segni dello zodiaco, vale a dire Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Marte già si trova nel segno della Vergine, Venere arriverà il 21 ed il Sole 23

Ariete: il Sole continua a dare energia alla vostra quinta casa per gran parte della settimana prima di passare nella sesta.

Sforzatevi di attenuare gradualmente l'appariscenza e la voglia di avventura per passare a un approccio più conservatore nella gestione delle cose. Questo è un buon momento per gestire i temi finanziari in sospeso e per affrontare le questioni legali da una nuova prospettiva. Mercurio prosegue la sua corsa nella vostra quinta casa e continua a benedirvi con intelligenza acuta e logica impeccabile.

Toro: il Sole continua il suo soggiorno attraverso la vostra quarta casa per gran parte della settimana prima di spostarsi nella quinta. Anche Marte si sposta nella quinta casa e Venere lo segue un passo dietro. Gli sviluppi nel romanticismo potrebbero lasciarvi più che soddisfatti. Questo è un buon periodo per prendere decisioni finanziarie un po' più scaltre. Mercurio nella quarta casa aiuta gli studenti ad eccellere nelle loro attività accademiche.

Questo è un buon periodo per prendere decisioni riguardanti gli investimenti e problemi connessi con un trasferimento.

Gemelli: il Sole continua il suo viaggio attraverso la vostra terza casa per gran parte della settimana prima di spostarsi nella quarta nel weekend. Anche Marte si sposta nella quarta casa insieme a Venere che lo segue a stretto giro. Gli approcci prudenti e conservativi vi daranno i migliori risultati durante questo periodo, inutile azzardare.

Concentratevi sul nutrire i rapporti familiari e cercate di guarire le relazioni in generale. Mercurio ancora nella vostra terza casa aiuta a comunicare senza problemi con gli altri e ad ottenere molto (e in meno tempo) grazie alla vostra abilità di fare più cose contemporaneamente.

Cancro: il Sole continua il suo viaggio attraverso la seconda casa dei soldi per gran parte della settimana e poi si trasferisce nella terza casa, quella della comunicazione.

Anche Marte e Venere faranno lo stesso percorso, ponendo i riflettori su diverse necessità. Abbiate il coraggio di perseguire le vostre idee più avventurose, mettetevi in contatto con le persone che contano per i vostri affari e puntate in alto perché questo è il momento di eccellere e vincere. Mercurio nella vostra seconda casa vi aiuta a prendere decisioni finanziarie intelligenti.

Leone: il Sole continua il suo soggiorno attraverso il vostro ascendente solare per gran parte della settimana prima di trasferirsi nella vostra seconda casa il 24 agosto.

Marte e Venere passeggeranno insieme nella vostra seconda casa, portando nuova linfa sulle questioni finanziarie che acquisiranno ora un'importanza fondamentale nella sceneggiatura della vostra vita. Le vostre parole avranno più peso del solito con gli altri; usate saggiamente questa influenza. Mercurio sul vostro ascendente solare vi aiuta ad affrontare qualsiasi problema con obiettività e logica impeccabile.

Vergine: il Sole prosegue il suo viaggio attraverso la vostra dodicesima casa per gran parte della settimana, ma presto farà capolino nel vostro segno, dove si congiungerà con Marte e Venere nel giro di pochi giorni. La vostra autostima riceverà una spinta dagli eventi che accadono durante questo periodo. Restate fedeli a ciò che ritenete giusto e navigherete senza problemi. Mercurio, vostro "padre celeste", nella vostra dodicesima casa evidenzia la necessità di segretezza mentre gestite determinate questioni cruciali riguardanti la vostra carriera.