Una nuova settimana scorre veloce, quali saranno i progetti degli astri e delle stelle per la giornata di domani? Sarà un mercoledì positivo per l'Ariete, per il quale inizia finalmente un momento di recupero, ma anche per la Vergine e il Sagittario, che potranno dedicare maggiori attenzioni all'amore e ai rapporti interpersonali. Al contrario il Leone potrebbe risentire di un calo fisico. Ecco di seguito l'Oroscopo del giorno, mercoledì 7 agosto 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno, 7 agosto 2019, segno per segno

Ariete: dopo un inizio settimana abbastanza faticoso, finalmente l'Ariete potrà respirare un’atmosfera più serena e programmare il fine settimana. Sarà un momento positivo per i rapporti interpersonali e le relazioni sentimentali, anche i nuovi incontri sono favoriti.

Toro: durante le prossime 48 ore sarà bene prestare la massima attenzione a quello che si dice e soprattutto a chi lo si dice.

Il consiglio degli astri è quello di dedicarvi esclusivamente a voi stessi, ritagliatevi un momento di riposo e cercate di limitare le polemiche, sia in ambito sentimentale che all’interno della sfera lavorativa.

Gemelli: è un momento di disagio ed insoddisfazione per quanto riguarda l’ambito lavorativo e qualcuno potrebbe aver preso in considerazione l’ipotesi di cambiare lavoro. Il consiglio degli altri è di aspettare il mese di settembre prima di prendere una decisione così importante.

Nel frattempo potete dedicarvi ai sentimenti. Ci sarà serenità all’interno dei rapporti di coppia e i single potrebbero fare incontri importanti per il futuro.

Cancro: con la giornata di mercoledì 7 agosto inizia per il segno un momento di recupero, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Chi nelle giornate precedenti ha attraversato dubbi ed incertezze, potrà trovare una soluzione e ristabilire l’armonia con il partner.

Attenzione invece a non giudicare troppo frettolosamente alcuni rapporti di tipo lavorativo, potreste perdere un’importante opportunità.

Leone: queste giornata potrebbe rivelarsi leggermente sottotono per il Leone, qualcuno infatti potrebbe risentire di un calo fisico ed accusare lievi malesseri, soprattutto a gambe e schiena. Dei dubbi potrebbero nascere all’interno dell’ambito sentimentale, soprattutto per le relazioni iniziate da poco.

Cercate di essere chiari con l’altra persona e di esporli i vostri dubbi. Weekend di recupero.

Vergine: quelle di mercoledì 7 e giovedì 8 agosto si riveleranno due giornate molto positive per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. All’interno dei rapporti di coppia ci sarà armonia e serenità, per qualcuno si riaccende la passione, mentre i single potranno fare incontri interessanti, che non per forza si trasformeranno in qualcosa di importante, ma che comunque vi permetteranno di trascorrere una piacevole serata.

Bilancia: durante questa giornata potreste avvertire un leggero momento di ripresa per quanto riguarda l’ambito lavorativo, anche se le perplessità non cesseranno del tutto. È un momento impegnativo, carico di responsabilità e lo stress accumulato potrebbe condizionarvi. Attenzione a non sfogare questo vostro stato d’animo sul partner.

Scorpione: durante queste giornate lo Scorpione dovrà cercare di riacquistare l’ottimismo e la positività un po’ perse durante l'ultimo periodo. È un momento particolarmente sottotono, in cui sembra che tutto stia andando a rotoli. Cercate di non demoralizzarvi ma di trovare una soluzione. Concedetevi qualche momento di svago e spensieratezza che, almeno per un po’, vi tenga lontano dei cattivi pensieri.

Sagittario: un quadro astrale positivo proteggerà i nati sotto questo segno per tutto il mese di agosto e anche durante questa giornata potrete beneficiare del favore delle stelle, soprattutto per quanto riguarda l’ambito sentimentale. All’interno del rapporto di coppia si potranno vivere delle belle emozioni, mentre i single potranno fare degli incontri interessanti. Anche chi è solo da tempo e desidera ricominciare dopo una separazione o una storia finita, potrà ricominciare a guardarsi intorno.

Capricorno: questa giornata trascorrerà senza infamia e senza lode per il segno, gli astri non lasciano presagire eventi particolari, né in senso positivo né negativo. La seconda metà di agosto si rivelerà decisamente più positiva.

Acquario: quella di domani, mercoledì 7 agosto, potrebbe essere una giornata alquanto carica di nervosismo e agitazione, qualcuno potrebbe aver investito tanto tempo e denaro nel lancio di un progetto che al contrario sembra ancora non prendere il via. Cercate di gestire nel migliore dei modi il vostro stress ed evitate le polemiche, non fareste altro che peggiorare la situazione.

Pesci: per quanto riguarda l’ambito lavorativo, durante queste giornate potrebbe esserci un rallentamento. Tuttavia non avete nulla da temere, con l'arrivo di settembre potrete riprendere esattamente da dove avete lasciato. Durante queste giornate potrete dedicarvi maggiormente al partner e alla famiglia. All’interno delle relazioni si potranno vivere delle belle emozioni, il romanticismo e la passione si riaccendono. Incontri favoriti per i single.