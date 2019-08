Durante il weekend che va dal 31 agosto al 1° settembre, molti segni zodiacali saranno carichi di energie e ricchi di aspettative e speranze, come per i nativi Vergine e Capricorno. Qualche perplessità in ambito sentimentale influenzerà l'Acquario, mentre saranno particolarmente concentrati sul lavoro i nativi Ariete. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 31 agosto al 1° settembre 2019.

Previsioni oroscopo weekend 31 agosto - 1° settembre 2019 segno per segno

Ariete: sarete giù di morale, ciò nonostante preferirete andare a lavorare piuttosto che rimanere a casa a sentire i continui lamenti del partner senza alcun motivo.

Voto - 6

Toro: deciderete di concedervi qualche sfizio in più durante il fine settimana, magari in compagnia dei vostri amici oppure del partner, l'importante è che vi divertiate. Voto - 7,5

Gemelli: relazione di coppia al top anche durante il weekend. Sarete particolarmente affettuosi nei confronti del partner, che non si tirerà indietro alle vostre dolci effusioni. Voto - 8

Cancro: ci sarà qualche incomprensione di coppia, al punto che potreste arrivare a litigare.

Fareste meglio a spiegare adesso le vostre ragioni prima che la situazione precipiti. Voto - 6

Leone: credete di sentirvi migliore degli altri ma non è così. Dovete cercare di essere più umili, ed essere meno polemici quando state discutendo con i vostri colleghi. Voto - 6

Vergine: amore in prima linea per i nativi del segno. L'affiatamento di coppia sarà molto alto e per mantenerlo tale, organizzerete qualcosa di romantico.

Voto - 8

Bilancia: weekend in risalita per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Sarete più ottimisti e già a partire dalla mattinata riuscirete a lavorare al meglio delle vostre aspettative. Voto - 7,5

Scorpione: il nervosismo prevarrà su di voi durante tutto il fine settimana. Basterà davvero poco a far scoppiare una lite con il partner o con un collega. Cercate di stare calmi. Voto - 5

Sagittario: avete deciso di correre dei rischi sul posto di lavoro, provando a portare a termine dei progetti lavorativi particolarmente complessi.

Dovrete impegnarvi molto per riuscire nell'impresa. Voto - 7

Capricorno: dovrete cercare di lavorare meglio in quanto il vostro capo non ha apprezzato i vostri recenti sforzi e ora vi tiene d'occhio. Dimostrategli quanto valete. Voto - 6,5

Acquario: qualche perplessità in ambito sentimentale per i nativi del segno. Non riuscite più a fidarvi del partner in quanto il suo atteggiamento ultimamente è abbastanza strano.

Voto - 6,5

Pesci: ambito lavorativo al top durante il fine settimana. Anche se sarete costretti a lavorare, la cosa non vi dispiacerà anzi, sarà un'occasione per cercare di incrementare i vostri guadagni. Voto - 7,5