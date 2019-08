L'Oroscopo del giorno 13 agosto 2019 è pronto a scommettere sulla buona riuscita di questo martedì, in primis per tre segni che andremo a svelare a breve. Intanto ricordiamo che in primo piano vi sono le previsioni astrali su amore e lavoro riguardanti la seconda sestina dello zodiaco. In questo caso parliamo dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra quest'ultimi si celano senz'altro i segni migliori del momento, certamente destinati ad avere un periodo super-fortunato.

Iniziamo subito col dire che il prossimo martedì a gongolare saranno gli amici Acquario, nel contesto valutati al 'top del giorno' grazie all'ingresso della Luna nel comparto. Altresì, anche altri quattro potranno contare sul favorevole apporto astrale, ma quest'ultimi li andremo a scoprire a breve nella scaletta con le stelle posta a seguire. Invece, parlando dei sei segni sotto analisi, le previsioni di martedì 13 agosto indicano problemi per coloro del Capricorno, nel frangente valutati con le tre stelline relative al 'sottotono'. Calma, certamente troverete un modo per attutire eventuali contraccolpi, intanto seguite i nostri consigli.

Classifica stelline 13 agosto 2019

L'Astrologia del momento è pronta a dare un'impronta, positiva o negativa che sia, alla prossima giornata di martedì. In questo caso, come sempre, a decretare il successo o il probabile insuccesso del periodo esaminato sarà la nostra classifica stelline interessante il giorno 13 agosto 2019. Iniziamo subito a dare qualche chicca in merito, andando a togliere il velo a partire dal segno migliore, l'Acquario, tra l'altro già svelato in apertura. A seguire, ben quattro segni in odore di positività: ansiosi di sapere se il vostro simbolo rientra tra i fortunati del momento?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Allora non vi resta che leggere la classifica per scoprire in quale posizione vi trovate:

Top del giorno : Acquario - Luna nel segno;

: Acquario - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: Capricorno.

Oroscopo martedì 13 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - La giornata interessante il prossimo martedì di inizio settimana, per la maggior parte di voi Bilancia, sarà in media positiva a parte qualche distinguo fuori dal coro.

La prima parte della giornata sarà discreta, ma già a metà della mattinata inizierà una fase di rallentamento: non temete, avrete ancora la forza di continuare il periodo in piena positività a partire dalle 16:00 in poi. In amore, il vostro cielo si illuminerà di aspetti astrali favorevoli capaci di assicurare una buona dose di grinta. Il piacere di vivere con entusiasmo ogni nuova situazione che dovesse arrivare sarà vissuta pienamente insieme a lui/lei.

Single, la vostra compagnia sarà gettonatissima tra gli amici, insieme trascorrerete una piacevolissima serata. Se dovete far colpo su qualcuno, approfittatene: le previsioni del giorno invogliano a farsi avanti subito. Nel lavoro, inaspettatamente gli affari e gli investimenti sembrano andare molto bene grazie alle influenze di Nettuno, speculare positivo al segno e questo vi riempirà di entusiasmo.

Fate tuttavia le vostre scelte con oculatezza, muovetevi con i piedi di piombo prima di commettere qualche passo falso.

Scorpione - Si profila molto allettante questa parte della settimana, pronta a dare a voi Scorpione un martedì all'altezza delle aspettative. In generale, diciamo pure che non avrete troppe discrepanze a cui porre rimedio. In alcuni casi si preannuncia un periodo davvero buono: personaggi gelosi, situazioni apprensive, stress o stanchezza? Niente paura, riuscirete tranquillamente a mettere a posto, se non tutto, almeno gran parte delle cose. In amore, in merito soprattutto ai rapporti di coppia, riuscirete a soddisfare il bisogno impellente di comunicare e di focalizzare i problemi. I più fortunati partiranno per una bella vacanza in compagnia del partner, dimenticando così tutti i vecchi e nuovi problemi. Single, con astri a favore sarete romantici e pieni di attenzioni verso chi amate: cercate di divertirvi, magari anche saziando la tanta voglia di avventura favorita da deliziosi fuori programma. Nel lavoro, queste giornate saranno davvero tutto un programma: avrete una mole non indifferente di impegni da portare a termine, ma grazie al vostro impegno ed alla capacità organizzativa riuscirete a cavarvela brillantemente.

Sagittario - La giornata del 13 agosto, senza dubbio risulterà abbastanza buona per molti nativi. Il vostro comparto sarà ancora costretto a sottostare agli alti e bassi del momento. Sole e Venere in trigono al vostro Giove saranno in parte ridimensionati da Nettuno, nel frangente in quadratura allo stesso Giove. In questo caso, le previsioni giornaliere consigliano di giocare un po' d'anticipo sulle cose messe in programma, visto che il momento si prospetta abbastanza tranquillo. In amore, molti del segno riusciranno finalmente a conciliare intuito e razionalità: le stelle aiuteranno a scegliere il meglio per voi in modo da farvi trascorrere questo periodo estivo in tranquillità con chi amate. Single, il vostro fascino sarà in netto aumento e questo vi permetterà di ottenere l'attenzione di persone importanti. L'agenda sicuramente s'infittirà di incontri: dovete fare solo attenzione a non combinare pasticci... Nel lavoro invece, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi. Senz'altro vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera.

Astrologia del giorno 13 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Le predizioni di martedì non sono troppo buone. Infatti, il periodo essendo stato messo in preventivo come 'sottotono' non potrà essere sfruttato al meglio. Pertanto, secondo quanto valutato dall'Astrologia di vostra competenza, riguardo l'amore sarete pieni di impegni e non riuscirete a dare l'importanza necessaria al vostro partner. Rallentate un po', anche perché il tempo perso poi non si recupera. In amore quindi, ci potrebbero essere delle polemiche in vista con il partner. Per risolvere eventuali questioni sentimentali avrete bisogno solo di un po' più di tranquillità: fareste meglio a riflettere bene prima di dire o fare qualsiasi cosa, ne gioverete sia voi stessi che la persona amata. Single, prestate attenzione a ciò che affermate in pubblico perché non mancherà chi riprenderà i vostri discorsi in maniera distorta e maliziosa. Siate più chiari e trasparenti possibile, soprattutto nei rapporti con gli amici: inutile arrampicarsi sugli specchi perché qualsiasi tentativo verrà stroncato sul nascere. Nel lavoro intanto, la vostra emotività potrebbe essere eccessiva. Per non soccombere e rimanere incolumi dovreste gestire tutte le questioni con distacco e razionalità. Questo vi potrà aiutare molto e potrà farvi cambiare atteggiamento nei confronti di chi spesso approfitta della vostra disponibilità.

Acquario 'top del giorno' - Giornata preventivata ai massimi livelli, serena e brillante. A tal proposito le predizioni di martedì vedono come favolosa soprattutto la parte pomeridiana e poi il 'clou' nella serata finale. In amore, l'atmosfera sarà elettrica per via del buon supporto della Luna in Acquario: sarete travolti da un'ondata di passione decisamente fuori dall'ordinario! In tanti riuscirete finalmente a rilassarvi insieme al vostro partner e in molti casi anche a fare qualche piccolo programma per il prossimo futuro. In generale potrebbe finalmente 'esplodere' l'euforia in molti rapporti sentimentali: in coppia vivrete una giornata deliziosa all'insegna della tranquillità più assoluta. Idee e soluzioni brillanti non si faranno di certo attendere: vivrete il periodo senza troppa fatica riuscendo a creare un'atmosfera quasi magica capace di intrigare soprattutto la persona che avete nel cuore. Single il cielo si rischiarerà all'improvviso e tutto avrà finalmente un senso. L'umore migliorerà notevolmente e la vostra intelligenza sarà in forma strepitosa: preparatevi a lasciare eventuali malumori, ricaricate le batterie e riempite l'agenda di eventi e appuntamenti, l'amore sicuramente già vi aspetta. Nel lavoro invece, i successi che otterrete saranno ampiamente meritati ed avranno ripercussioni positive anche nel futuro. Condividete questo momento felice con le persone che vi hanno sempre sostenuto e gioite di tutto questo.

Pesci - Questo nuovo martedì vi vedrà effettivamente protagonisti in quanto altamente favoriti dalle stelle. Dunque, giornata molto positiva a garanzia di un avvio di settimana all'insegna della fiducia e della vitalità. Gli astri saranno ben preposti nei riguardi del vostro segno, senz'altro regalando prezioso supporto in caso di problemi o situazioni critiche. L'oroscopo del giorno 13 agosto pertanto consiglia di avere massima fiducia nell'Astrologia, solo così potete sperare di valorizzare al massimo il periodo, magari anche di averla vinta su eventuali periodi negativi. Riguardo l'amore, le stelle saranno in massima parte a favore, in primis in ambito di coppia: aspettatevi una corroborante sferzata di fiducia al rapporto, unita certamente ad opportune scintille di passione capaci di riscaldare cuore e sensi. Se dovesse servire, ci saranno anche opportunità vantaggiose per ritrovare l’intesa con il partner. Se single invece, avrete equilibrio e tanta allegria, sia in società che tra gli amici. Avrete soprattutto i numeri giusti per farvi notare da chi più vi interessa. Nel lavoro, per chiudere, le stelle saranno in ottima posizione, quindi giornata positiva. In arrivo, con molta probabilità, novità liete capaci di rendervi più positivi e disponibili verso gli altri e verso il vostro operato.