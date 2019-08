L'Oroscopo del giorno 16 agosto 2019 porta in primo piano il nuovo transito lunare. In merito a quanto appena detto, l'Astrologia annuncia con piacere l'imminente arrivo della Luna in Pesci. Iniziamo dunque come sempre a mettere in evidenza quali saranno i segni fortunati di venerdì. Sotto analisi in questa sede i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Senz'altro ad avere il massimo conforto da parte degli astri, soprattutto dai pianeti di settore solamente quattro segni, tutti in splendida forma e altamente sostenuti dalle effemeridi quotidiane. Osservando la parte alta della classifica, l'occhio cade sul primo posto: la 'top del giorno' è meritatamente rappresentata da Pesci. Sempre per quel che concerne la situazione relativa ai sei segni sotto analisi, ad avere una giornata vincente sia in amore che nel lavoro saranno coloro nativi della Bilancia, del Sagittario e dell'Acquario, trio da considerare a cinque stelle.

Intanto, visto il cielo astrologico poco performante, le previsioni di venerdì 16 agosto ammettono con dispiacere probabili frangenti negativi al'indirizzo dei nati in Scorpione. Allo splendido segno di Acqua arriveranno turbolenze astrali particolarmente stizzose, generate soprattutto dalla specularità negativa di Urano, già di suo in pessima quadratura con Mercurio in Leone. Andiamo pure a dettagliare in profondità queste nuove predizioni segno per segno, dall'Ariete fino alla Vergine.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 16 agosto 2019

L'astrologia è pronta a dare il benestare a quei pochi segni valutati in periodo positivo. Curiosi di scoprire quali e quanti sono? Bene, la risposta a questa più che legittima domanda arriva direttamente dalla nuova classifica stelline quotidiana, in questo contesto impostata sul giorno 16 agosto 2019. Come in parte svelato nell'anteprima di apertura, in primo piano, sempre parlando di segni super-fortunati nel periodo, troviamo il simbolo dei Pesci, inserito al primo posto in quanto favorito alla grande da una meravigliosa Luna in ingresso nel segno.

Pochi gli altri simboli baciati dalla fortuna, ma di questi ne parleremo a tempo debito; intanto la valutazione dettagliata è visibile nella scaletta parziale posta a seguire:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Bilancia, Sagittario, Acquario;

★★★★: Capricorno;

★★: Scorpione.

Oroscopo venerdì 16 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il prossimo venerdì sarà certamente 'festoso' per voi della Bilancia.

In amore, ci potrebbero essere situazioni altamente favorevoli ed a rendere tutto più bello sarà l’armonia ritrovata che senz'altro regnerà nelle coppie. A trarne beneficio sarà anche l’affiatamento che avete con la persona amata, il che rinsalderà ancora di più la vostra relazione. Single, il vostro innato senso del buon gusto creerà un alone di ammirazione mista ad un piacevole senso d'armonia. In base a quanto valutato dalle previsioni del giorno quasi tutto girerà intorno a voi: la vostra bella presenza affascinerà le persone che avete a cuore, lentamente e in modo progressivo.

Sarà il momento di dichiarare il vostro amore oppure di sprofondare nel piacere e nella passione. Nel lavoro, giornata contrassegnata da energia propositiva capace di rendervi fieri di voi stessi e di quello che state facendo. Troppo spesso siete stati troppo autocritici nei vostri confronti non spendendo mai una parola buona sul vostro operato; invece ci riuscirete e con grande soddisfazione.

Scorpione - Partirà abbastanza al rallentatore questo vostro venerdì di fine settimana, per poi proseguire con stressanti alti e bassi difficili da livellare. In amore, quello che vi occorrerà per essere sereni sarà una maggiore trasparenza nei dialoghi, sia che siate in un rapporto di coppia consolidato, sia che siate agli inizi. Parlando di coppie, non fatevi prendere dalle malinconie e soprattutto non trinceratevi dietro a delle scuse che non stanno né in cielo né in terra. Single, avrete l'umore a terra e non avrete voglia di fare niente, neanche di vedere gli amici di sempre. Consiglio: non restate chiusi dentro voi stessi ma armatevi di entusiasmo e provate a rilassarvi con chi vi fa sentire a vostro agio. Nel lavoro, questa di prossimo arrivo potrebbe essere una giornata molto impegnativa e faticosa. A causa di Urano in Toro risultante speculare negativo al 85%, le attività da portare a termine vi sembreranno interminabili e voi vi sentirete stanchi fin dalla prima mattinata. Non fatevi tuttavia prendere dall'angoscia, rallentate semplicemente il ritmo e svolgete tutto con la dovuta calma.

Sagittario - In arrivo un venerdì 16 agosto molto efficace, in alcuni casi addirittura sicuramente fortunato. Diciamo che la giornata di fine settimana, viste le cinque stelline regalate dagli astri, farà valere tutta la sua positività. Le geometrie astrali del cielo infatti saranno tutte a vostro favore: concentrazione e inventiva garantiranno buoni risultati nel lavoro, oltre che nello studio. Amore e sentimenti saranno senz'altro in rialzo: il partner sarà anche più disponibile nei vostri confronti, ben disposto non solo a 'sentire' le vostra voce ma soprattutto ad ascoltare con attenzione ciò che vorrete esprimere. Potrete vivere così dei momenti di dolcezza e tenerezza indimenticabili con la dolce metà. Single, la sfera amorosa ritroverà una certa stabilità, sarete più tranquilli e meno inclini al litigio. Negli ultimi tempi vi siete saputi adattare al corso degli eventi, adesso sarete più disponibili e senz'altro capaci di evitare ogni polemica. Nel lavoro, dopo tanti sforzi, finalmente riuscirete ad ottenere le conferme che cercavate.Il vostro campo visivo si allargherà ed avrete la possibilità di fare più cose contemporaneamente.

Astrologia del giorno 16 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Giornata abbastanza discreta, a tratti buona e in altrettanti meno efficace. In generale diciamo pure che è stata valutata positiva dalle predizioni di venerdì, starà poi a voi renderla piacevole, magari evitando situazioni o persone a rischio 'stress'. In amore pertanto, il partner vi farà 'assaggiare' il dolce e l'aspro della vita, alternando momenti di affettuosità ad altri in cui sarà scontroso/a e incline alla lite. Visto che certamente sapete com'è fatta la vostra metà (per questo vi piace, non è così), di conseguenza passerete sopra a questi suoi sbalzi d'umore come spesso fate, senza batter ciglia. Single, tenerezza e dolcezza saranno all'ordine del giorno. Vi sentirete molto più a vostro agio nell'esprimere la profondità delle vostre emozioni e questo faciliterà gli incontri con persone di vostro interesse. Nel lavoro infine, abbastanza buone saranno le prospettive, ma dovrete tenere a bada certi lati del vostro carattere che potrebbero danneggiare più di mille nemici...

Acquario - Una giornata splendida da gestire al massimo delle proprie possibilità, come meglio si crede. Gran parte del periodo potrebbe offrire spunti per risolvere situazioni importanti. La Luna in Acquario, dispensatrice di buona fortuna, senz'altro favorirà numerose occasioni per migliorare rapporti o portare a buon fine problematiche in stallo. In campo sentimentale, parlando in generale, l’inizio di giornata sarà perfetto in tutto con le relazioni affettive positivamente in primo piano. In molti casi il partner vi riempirà di premure ed attenzioni, il che farà di certo molto piacere. Single, voi nati del segno avrete le stelle a massimo favore riuscendo a vivere sicuramente momenti di grande passione. Non potete quindi lamentarvi, soprattutto perché potreste fare buone conquiste e molte di queste potrebbero essere davvero molto promettenti per il futuro. Nel lavoro invece, il cielo vi regalerà una buona grinta stimolando la vostra determinazione. Vi consigliamo di sfruttarla tutta per ottenere quei risultati a cui da tempo aspirate.

Pesci 'top del giorno' - Questo fine settimana la maggior parte di voi nativi dei Pesci partirà e si concluderà di certo 'alla grande!'. Il passaggio della Luna dal comparto dell'Acquario a quello di vostra competenza, sicuramente darà l'opportunità a molti di voi di rimettere in sesto problematiche anche molto ostiche da sistemare, in primis riguardanti il settore sentimentale ovviamente. Entrando nel dettaglio, l'oroscopo del giorno 16 agosto riguardo l'amore non vede punti critici o di difficile risoluzione. Sarà un ottimo momento specialmente sul piano familiare: se sarete disposti a scendere a qualche piccolo compromesso con il partner o con un familiare, avrete raggiunto un buon traguardo. Le coppie attraverseranno momenti di alta intensità emotiva e molte di queste, finalmente, ritroveranno la felicità e la serenità perduta. Se single invece, ottimo per voi sarà il sestile in atto tra la vostra bella Luna e Urano in Toro: vedrete principi azzurri o principesse fatali nei castelli in cima alle nuvole o nei fondali marini. Approfittate di questo splendido momento per iniziare un rapporto d'amore. Nel lavoro, per concludere, venerdì sarà produttivo e positivo. Occasione ideale per riorganizzare le idee ed i programmi. Valutate eventuali prospettive di cambiamento se dovessero esserci.