L'Oroscopo del giorno 19 agosto 2019 porta in primo piano la nuova classifica stelline e le predizioni interessanti la seconda sestina dello zodiaco. Curiosi di sapere come sarà la giornata di lunedì vista con l'occhio critico dell'Astrologia? Bene, iniziamo con il mettere la spunta sull'indice di positività/negatività alla giornata in analisi.

Prima di partire a spron battuto però, nel dare voce al pensiero delle stelle, ci piace mettere risalto il segno migliore nonché il peggiore del momento, ovviamente scegliendoli tra i sei segni sotto analisi.

A tal proposito diciamo subito che questo lunedì a gongolare grazie alle meritatissime cinque stelle assegnate saranno gli amici della Bilancia e dell'Acquario, agevolati entrambi da una splendida Luna in Ariete. Invece, volendo chiudere questa breve anticipazione svelando i segni in difficoltà ad inizio settimana, puntiamo decisamente la lente in direzione di Capricorno e Pesci. Secondo le previsioni di lunedì 19 agosto il generoso segno di Fuoco sarà costretto, volente o nolente, a chinare la testa di fronte alla Luna in Ariete, nel contempo in quadratura a Saturno (pianeta di settore); il timido simbolo d'Acqua invece avrà Nettuno sotto scacco direttamente da Giove (quadratura), pertanto poche possibilità di manovra durante questa parte della settimana.

A questo punto analizziamo la classifica parziale dei segni facenti parte della seconda sestina e poi analizzare le predizioni quotidiane legate ai settori dell'amore e del lavoro.

Classifica stelline 19 agosto 2019

Il primo giorno della settimana bussa alle porte della quotidianità: preoccupati o curiosi? Tranquilli, ad esaudire parte dei desideri e delle speranze in merito all'avvio del prossimo lunedì è compito dell'Astrologia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Infatti, a dare una traccia sul grado di positività relativa alla giornata è già preposta la nuova classifica stelline interessante il giorno 19 agosto 2019. Tante le sorprese in scaletta, interessanti soprattutto Bilancia, Sagittario e Scorpione decisamente in risalita rispetto alla giornata precedente. Nulla da scoprire, invece, rispetto al segno in coda alla classifica: ovviamente, come già anticipato, l'ultima posizione è stata assegnata a Pesci.

Andiamo pure ai dettagli analizzando attentamente il resoconto espresso dalle stelline quotidiane:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Capricorno;

★★: Pesci.

Oroscopo lunedì 19 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Giornata di partenza della nuova settimana valutata come ottima su molti fronti. Il periodo evolverà in direzione dei sentimenti regalando attimi davvero da vivere a pieno ritmo.

In amore, non avrete nessuna 'nube' ad intralciare i desideri: curiosi di sapere perché? Bene, diciamo che Luna e Urano saranno speculari positivi al 85%, pertanto vi renderanno seduttivi e affettuosi con le persone di vostro interesse. Qualunque cosa vogliate dal rapporto e/o dal partner, questa giornata sarà sicuramente perfetta per ottenerla. Single, potrete godere finalmente un giorno d'intense sensazioni, il che nutrirà senz'altro la vostra mente ed il vostro corpo.

Concentratevi sugli aspetti reali della vostra vita perché questi giorni saranno a dir poco fantastici: le previsioni del giorno spingono affinché approfittiate del momento ok. Nel lavoro, la giornata si aprirà molto bene, con punte di positività davvero alte. In generale gli Astri suggeriscono di darsi da fare su una questione che vi riguarda e che sembra essere determinante per il vostro operato.

Scorpione - Lunedì all'insegna della normalità e della semplicità per voi dello Scorpione. L'Astrologia a tal proposito consiglia di imboccare qualche scorciatoia o mettere in campo diversivi per riuscire a rispettare certi impegni già presi. Se necessario, non esitate a improvvisare ma in modo moderato, ok? In amore, visto il periodo discreto, alcune situazioni risulteranno in netto miglioramento: senz'altro vi sentirete felici ed appagati della vostra attuale vita di coppia. Infatti, la giornata si prospetta all'insegna di una buona intesa che, senza meno, riuscirete a mantenere a lungo. Single, il vostro stato d'animo sarà arricchito da esperienze che vi permetteranno di manifestare i vostri sentimenti. Fate tesoro delle nuove conoscenze, perché si potrebbero trasformare in qualcosa di diverso. Nel lavoro, state diventando dei perfezionisti, vi adopererete moltissimo, il vostro impegno sarà veramente grande e questo vi porterà un po' a vedere più problemi che soluzioni. Ogni tanto fate qualche pausa, allentate la concentrazione, così facendo la situazione vi apparirà diversa e forse anche migliore di quella che avete.

Sagittario - Quella relativa al prossimo inizio settimana sarà una giornata buona o poco raccomandabile? Chiediamolo alle stelle: in pratica, voi del Sagittario non dovreste avere problemi di sorta in quanto il periodo è stato valutato con quattro stelle. In amore, di certo sarete abbastanza carichi di energia positiva e saprete trasmettere una grande vitalità al vostro rapporto di coppia, incoraggiando magari anche la partecipazione del partner. Se siete fra quelli che stanno vivendo una storia d'amore un po' travagliata, state tranquilli, poiché il vostro segno entrerà sicuramente in una fase molto più positiva. Single, sicuri del vostro charme e del vostro successo, parlerete di voi stessi a ruota libera. Ma non dei vostri sentimenti però, quelli resteranno segreti, per farvi confessare bisognerà estrarveli con le pinze! Ahi... ahi... non è così che funziona il mondo, sappiatelo! Pertanto iniziate fin da subito ad esternare eventuali sentimenti nascosti; mal che vada rimedierete un 'picche'. Nel lavoro sarete dinamici ed euforici grazie alla posizione degli astri. Avrete l'impressione di poter fare tutto ed in effetti riuscirete nei vostri intenti ottenendo dei risultati buoni.

Astrologia del giorno 19 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Questa parte della settimana non si annuncia affatto come credevate, visto soprattutto la domenica appena trascorsa identificata a cinque stelle. Purtroppo questo lunedì è stato valutato come 'sottotono'. In generale, diciamo che avrete certamente bisogno di una gestione più attenta e scrupolosa delle situazioni, meno affidate al caso. Le predizioni di lunedì indicano il periodo abbastanza impegnativo soprattutto in amore. Avrete una situazione di recupero se nei giorni scorsi vi sono state discussioni, a patto però di tenere in mano le redini del confronto: d'altronde sarete dalla parte della ragione e nessuno potrà fermarvi. Single, finché state fermi a rimuginare su ciò che è stato, sulle occasioni perdute, su eventuali cose non fatte o su parole non dette, non riuscirete mai ad andare avanti. Liberatevi dei fantasmi del passato e vivete ogni giornata con entusiasmo e vivacità, lasciandovi alle spalle tutte le brutte esperienze. Nel lavoro, si esigerà da voi il rispetto dei tempi stabiliti, quindi organizzatevi e cercate di non oltrepassare i limiti imposti. Ignorando tale suggerimento, potreste rimetterci tanto.

Acquario - Partirà e soprattutto terminerà davvero 'alla grande' questo vostro lunedì d'inizio settimana. Il consiglio dalle stelle è senz'altro quello di sfruttare ogni singola opportunità che eventualmente dovesse arrivare, in qualsiasi ambito. In campo sentimentale, la specularità positiva di Mercurio in Leone, nel contempo in trigono astrale alla Luna in Ariete, di certo creerà magie da mille e una notte. Il vostro orologio cosmico sarà pronto a scandire all'improvviso il momento ideale per iniziare qualcosa di appassionato con il partner. Quelli che hanno da poco iniziato un rapporto affettivo invece, sapranno coltivarlo con astuzia affinché diventi qualcosa di stabile e duraturo. Single, la giornata per tanti di voi potrebbe evolvere decisamente in positivo, interessante in primis per l'amore. In particolare, molti cuori solitari dovranno prestare attenzione agli incontri di questo periodo, perché potrebbero essere decisivi oppure lasciare il segno (nell'anima). Nel lavoro invece, non dovete aver paura di niente, perché ogni cosa sarà alla vostra portata, basterà solo volerlo. Sfoderate dunque, grinta e fantasia mostrandovi sicuri della vostra competenza e dei mezzi che avrete a disposizione in questo momento.

Pesci - In arrivo un giorno valutato con molta probabilità come negativo. Dunque, questa parte iniziale della settimana si preanuncia magra, sotto i cattivi auspici di un inevitabile 'ko'. Secondo l'oroscopo del giorno 19 agosto riguardo l'amore, non aspettatevi grosse novità, anzi... Diciamo che da qualche tempo siete molto impegnati nella professione e state trascurando gli affetti, tanto da far spesso arrabbiare la persona che avete accanto. Trovate gli spazi per occuparvi della vostra vita privata e concedete un po' del vostro tempo a chi amate: ok 'ai soldi', ma i sentimenti devono stare un gradino più su; recepito il messaggio? Se single invece, le congiunzioni astrali suggeriscono di fare pulizia, e non stiamo parlando di polvere o vestiti, bensì rapporti personali. Le relazioni sociali saranno certamente importanti, ma dai comportamenti sleali degli amici sarà bene prendere le distanze, se non altro perché quest'ultimi devono arricchire le vostre giornate, non farvi venire grattacapi. Nel lavoro, non spaventatevi delle critiche e non reagite con troppa foga, perché la miglior strategia sarà l'indifferenza. Proseguite per la vostra strada senza rimanere male su quanto diranno le malelingue di voi.