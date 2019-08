L'Oroscopo del giorno 2 settembre 2019 è disponibile a dare una anticipazione su cosa riserverà l'Astrologia applicata alla giornata di lunedì. Come sempre, anche in questa sede verranno analizzati uno ad uno solamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, sottoposti ad accurata indagine soprattutto nei settori interessanti l'amore e il lavoro. Diciamo la verità, siete o no curiosi di scoprire come è stato valutato il vostro segno?

Buone notizie sono in arrivo soprattutto per coloro appartenenti ai simboli astrali di Aria, nel nostro caso ad essere direttamente interessati saranno coloro nativi della Bilancia e dell'Acquario.

Diciamo subito che ad entrambi i suddetti segni le stelle hanno riservato la posizione migliore al vertice della classifica provvisoria. In merito ai meno fortunati del periodo intanto, previsioni di lunedì 2 settembre indicano abbastanza problemi da risolvere a coloro nativi sotto al simbolo dei Pesci. Vediamo di dare profondità a queste predizioni giornaliere, ovviamente subito dopo aver controllato la situazione relativa alla classifica stelline quotidiana.

Classifica stelline 2 settembre 2019

Una nuova settimana sta per prender piede: ansiosi di sapere come è stato valutato il vostro segno? Certo che si, per questo è già pronta la nostra nuova classifica stelline giornaliera, nel frangente interessante il 2 settembre 2019. Curiosi di sapere se anche il vostro segno rientrerà tra i 'baciati' dalla fortuna in questo inizio settimana? Bene, togliamo subito ogni dubbio andando direttamente a scoprire la scaletta relativa ai segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco.

Il resoconto segno per segno:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Scorpione, Sagittario, Capricorno;

★★★: Pesci.

Oroscopo lunedì 2 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Lunedì giornata all'insegna della fortuna, ottima sicuramente per fare chiarezza in merito ad eventuali alle cose da fare. Diciamo che avrete voglia di più libertà e al tempo stesso di una maggiore fiducia, ma come al solito starete appiccicati alla solita insicurezza: paura di sbagliare qualcosa?

In amore intanto, hobby e passioni renderanno ancor più vivo il vostro rapporto di coppia. Più che ottima l'intesa sentimentale anche per i nuovi innamorati: in tanti sarete travolti da un'insaziabile voglia d'amore: baci, carezze e passione la faranno da padrone; continuate così, sarà meraviglioso per tutti. Single, la situazione affettiva tornerà di nuovo a vostro favore. In molti trascorrerete una giornata piena di opportunità, magari vivendo emozioni travolgenti insieme alla persona che interessa.

In taluni casi potreste sentirvi molto attratti da un amico/a, a voi molto caro/a: le previsioni del giorno invitano a farsi avanti senza pensarci due volte... Nel lavoro, in questa giornata sarete molto rilassati e questo ovviamente comporterà un piacevole inizio. Sarete attivi e svegli, con la voglia di mettere in pratica idee che considerate difficili ma che si riveleranno essere davvero vincenti.

Scorpione - Si preannuncia un lunedì intriso di normalissima routine: a coloro che avessero bisogno di cambiare qualche cosa della propria vita, magari di sperimentare situazioni nuove, diciamo di stare attenti a dove andranno 'a parare': facile prendere lucciole per lanterne, chiaro? In amore, in arrivo una giornata molto particolare, in parte per via della Luna in Bilancia amica del vostro segno. In molti casi sarà abbastanza facile ritrovare una passione amorosa che pensavate di aver perso pere sempre, e questo già di per sè è una buona notizia. Dedicando poi un po' più del vostro tempo libero alla vita di coppia, senz'altro potreste innalzare l'affiatamento generale con chi avete nel cuore. Single, la vostra simpatia vi darà la possibilità di sfruttare al massimo tutte le vostre migliori doti seduttive. Preparatevi a concludere in bellezza numerosi incontri, molti favoriti dalle stelle positive. Nel lavoro intanto, potrebbero presentarsi le giuste opportunità per far emergere quelle qualità che al momento non state dimostrando. Porterete a termine fino in fondo un obiettivo, senza perdere concentrazione e dedizione.

Sagittario - Si presuppone possa essere un lunedì buono ma non troppo. In molti frangenti diciamo che il bicchiere potrà essere considerato 'mezzo pieno', poi starà a voi far si che possa essere riempito di serenità e tanta voglia di vivere. Se saprete investire parte dell'intuito in ciò che riterrete valido, tutto procederà alla grande e i cattivi umori si allontaneranno sempre più. Forse avrete anche la possibilità di fare nuovi e inattesi guadagni: in bocca al lupo! In amore, la giornata si presenterà buona sin dal mattino, pertanto vivetela spensieratamente, ovviamente con la persona giusta al vostro fianco. Anche se qualche incomprensione sarà inevitabile, diciamo che riuscirete ad affrontare tutto con molta serenità godendovi la vita senza crearvi ulteriori problemi (inesistenti). Single, grazie alla simpatia e alla comunicativa che da sempre vi contraddistinguono, il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile e potreste persino fare incontri interessanti o nuove amicizie. Nel lavoro giornata positiva, purché manteniate sempre un attento controllo sulle uscite e agiate con diffidenza verso promesse di guadagno facile. Alcune 'pretese' nei confronti del vostro ambito professionale sono giuste: cercate di farvi rispettare e non attendete più, esigendo con tranquillità ciò che vi spetta.

Astrologia del giorno 2 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Questo inizio settimana per tanti di voi Capricorno partirà senza dubbio decisamente al rallentatore, per poi riprendersi verso la fine. Le predizioni di lunedì in alcuni fasi della giornata vedono di buon auspicio più di qualche situazione legata alle attività di routine. Sicuramente tanti nativi vivranno un periodo abbastanza piacevole in amore. Intanto non sottovalutate eventuali nuove emozioni, anche se vi consigliamo di privilegiare quelle di sempre, più affidabili e rodate. Con un po' di perseveranza in più, senz'altro riavrete indietro quella felicità che da tempo desiderate. Ve lo meritate dopo un periodo instabile, ultimamente non troppo facile: in ripresa il rapporto con la vostra metà. Single, se avete chiuso una storia d’amore da poco, non pensateci più, ok? Piuttosto, cercate di dedicarvi a nuovi interessi, magari evitate di ripensare a ciò che vi ha causato tormento cercando qualcuno più adatto a voi. Senz'altro potrebbe essere fra gli amici di sempre, chissà... Nel lavoro, il tempo che scorre non fa più paura ormai, d'altronde chi semina poi raccoglie, ed i vostri sforzi daranno buoni frutti quanto prima. Se sarete pazienti tutto sarà ampiamente ricompensato, intanto concedetevi un momento di relax perché sarà proprio quello di cui avete bisogno dopo una giornata impegnativa.

Acquario - In programma una splendida giornata. Certamente se vi sentite incerti o avete qualche dubbio in merito al partner, magari sulla validità del vostro rapporto di coppia, allora troverete la soluzione perfetta per voi. Avvertite sensazioni che vi rendono irrequieti? Niente paura: in realtà questo è un periodo eccellente per la vostra sfera sentimentale, al di là di certe impressioni che potrebbero indurre il vostro cuore sensibile a palpitare. In campo sentimentale pertanto, il buon umore renderà positivo tutto quello che vi riguarderà da vicino: tanta sarà la voglia di passare del tempo insieme al partner, allora dedicate tutta la vostra attenzione solamente a lui/lei. Approfittate di questo inizio settimana per dare sprint al resto del periodo: sarete felici! Single, vi sentirete affascinanti e questo farà da calamita eventuali pretendenti. In tanti/e cercheranno di conquistare a tutti i costi il vostro cuore: finalmente, se sarete davvero interessati, potrete fare la vostra scelta d'amore. Nel lavoro intanto, anche in questo settore alcuni pianeti porteranno buone notizie e sviluppi inattesi. Riorganizzate le idee e stabilite gli obiettivi che vorreste raggiungere.

Pesci - Periodo valutato con le tre stelle relative alle giornate 'sottotono'. Qualche piccola schermaglia tra voi e la persona amata potrebbe non nuocere affatto, in questo momento, obbligandovi ad aumentare la vostra attenzione nei confronti del partner. Secondo l'oroscopo del giorno 2 settembre perciò, riguardo l'amore, si sconsiglia di mettere in gioco proposte o desideri difficili da realizzarsi. In molti vivrete probabilmente qualche piccolo contrasto all'interno della coppia, pertanto siate più comprensivi e tolleranti. Cercate di dare al partner lo spazio che merita e non soffocandolo con la vostra inutile gelosia. Se single invece, non vi agitate proprio adesso ma cercate invece di mantenere la calma necessaria ai vostri scopi, ok? Prendendo alla leggera certe situazioni pesanti potreste ottenere un effetto contrario, sappiatelo. Rilassatevi invece, se potete, con un massaggio rigenerante: sarete così più tranquilli per affrontare eventuali problemi a livello fisico-mentale. Nel lavoro, per concludere, sarà inutile rimandare delle questioni importanti: meglio affrontale di petto le cose e risolverle il prima possibile. Senz'altro i troppi impegni non vi daranno tregua questo lunedì: datevi delle priorità mettendo sotto tiro le cose più urgenti.