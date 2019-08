L'Oroscopo del giorno 20 agosto 2019 cade a fagiolo, come si suol dire, pronto per dare vita ad una nuova classifica nonché a mettere in luce le attesissime previsioni giornaliere. In analisi in questo contesto, come da titolo, gli ultimi sei segni dello zodiaco messi 'sottosopra' relativamente ai comparti interessanti l'amore e il lavoro. Allora, curiosi di conoscere in anteprima quali saranno i simboli astrali più fortunati in vista dell'imminente martedì?

Bene, mettiamo subito in chiaro che tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, ad avere ottime referenze soprattutto in ambito sentimentale saranno coloro appartenenti al Capricorno. Ai nativi nel prestante segno di Terra attende un periodo valutato al 'top del giorno', dunque quasi esente da problemi o impuntamenti vari. Ottimo il prossimo martedì, in questo caso valutato a cinque stelle, per altri due simboli astrali super-fortunati che andremo a chiarire a breve.

Periodo di attesa invece, in base a quanto specificato nelle previsioni di martedì 20 agosto, per gli amici del Sagittario e dell'Acquario, sotto stress da situazioni astrali poco amichevoli di cui vi daremo conto tra poco. Detto ciò, iniziamo pure a spulciare ogni singolo segno, non prima però di aver messo in evidenza la scaletta completa con le stelle del giorno.

Classifica stelline 20 agosto 2019

La classifica stelline impostata quest'oggi sulla giornata del 20 agosto 2019 è pronta all'incontro con voi lettori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Sicuramente sarete in tanti in ansia nell'attesa di scoprire qual è l'indice di positività con cui è stato valutato il segno d'appartenenza. In questa parte della settimana appena iniziata solo tre segni non avranno grattacapi, gli altri invece dovranno cercare di mantenere una certa calma e seguire le indicazioni riservate dall'oroscopo del giorno al proprio segno. Appurato ciò, vediamo di dare enfasi alla scaletta seguente che, come senz'altro sapete, è parziale in quanto impostata sui soli segni relativi alla seconda metà dello zodiaco.

I dettagli:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Bilancia;

★★★: Sagittario;

★★: Acquario.

Oroscopo martedì 20 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Questo martedì si prevede discretamente agevole per tutti voi Bilancia, sicuramente leggermente migliore per la maggior parte dei nativi di prima decade. Secondo le previsioni del giorno, per ciò che concerne il comparto amore, tutto prosegue normalmente senza infamia né lode.

In ambito di coppia, se asseconderete i vostri istinti riuscirete, oggi o massimo domani, a trascorrere una giornata più che piacevole con chi avete accanto. Infatti a dare sostegno morale sarà la presenza della Luna, da domenica 19 agosto entrata in Ariete: anche se parzialmente dalla vostra parte, la 'musa dei poeti' renderà particolarmente propizia la favorevole riuscita di parte dei vostri intenti.

Single, vivrete al limite della positività ma con abbastanza adrenalina necessaria a regalare emozioni a fior di pelle. A rendervi così entusiasti saranno probabilmente alcuni incontri non messi in conto, ovviamente con persone interessanti. Preparatevi a ricevere buone notizie: le previsioni del giorno invitano a non lasciare nulla al caso. Nel lavoro, se adotterete un atteggiamento perseverante, avrete la possibilità di anticipare i tempi e di concludere degli affari molto vantaggiosi, anche dal punto di vista economico.

Scorpione - Questo martedì farà segnare un'inversione di tendenza all'attuale settimana, iniziata lunedì sotto i duri auspici dei periodi 'sottotono'. Per i tanti di voi nativi in Pesci, si profila pertanto un frangente super-positivo, diciamolo pure, un successo annunciato nelle previsioni settimanali ed ora confermato. Parlando in merito all'amore, l'Astrologia indica negli astri i portatori di sentimenti nuovi, magari soluzioni a chi ha problemi da risolvere. In coppia quindi, sarete in splendida forma! Vi sveglierete già quasi pronti per vivere al meglio ogni singolo istante di questa giornata. Senz'altro riuscirete a contagiare tutte le persone che avete attorno con la vostra allegria, sopratutto il vostro partner. Single, la positiva specularità di Urano e Luna rispettivamente in Toro ed in Ariete, vi daranno la carica giusta per valutare con oculatezza una decisione importante che da un po' di tempo vi sta rendendo la vita stressante. Grazie alla vostra determinazione, riuscirete a persuadere le persone di vostro interesse, ottenendo il meglio per voi. Nel lavoro, nella giornata di oggi darete il massimo, sarete simpatici ed effervescenti. L'influsso positivo delle stelle vi renderà persone positive, agevolandovi nelle relazioni sociali.

Sagittario - La giornata sarà incamminata verso il poco appetibile periodo 'sottotono', anche se in certi istanti potrebbe regalare attimi di sana positività a tanti di voi del Sagittario. Le predizioni di martedì intanto, visto l'andamento non troppo positivo messo in conto dalle effemeridi, prevedono in amore abbastanza rallentamenti e in qualche caso anche problemi ostici da risolvere. Si alterneranno voglia di agire e stanchezza dovuti al peso della solita routine: cosa fare quindi? Nulla, solo restare fuori dai guai: in parole povere, non cercatevela! In coppia invece, in questa giornata dovrete affrontare situazioni imbarazzanti nella sfera familiare. Le stelle vi aiuteranno a trovare soluzioni, ma i problemi in seno alla coppia dovete essere voi a fare il grosso del lavoro, sappiatelo. Single, sarà una giornata un po’difficile da affrontare anche per voi. Diciamo che a livello sentimentale dovrete penare un pochino, per fortuna in serata riuscirete a ritrovare una certa stabilità emotiva. Sorpresa: qualcuno di voi riuscirà finalmente a prendere una decisione importante: che sia la volta buona? Nel lavoro, non dovete mostrare perplessità, solo evitare i consigli gratuiti di colleghi poco sinceri.

Astrologia del giorno 20 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno 'top del giorno' - Le predizioni di martedì annunciano a voi del Capricorno una giornata davvero ottima. Questo tratto di settimana infatti è stato valutato al massimo delle opportunità, almeno sulla carta. In amore, parlando in generale, sicuramente sarete molto più sereni e pacati rispetto ai giorni scorsi, pronti a coltivare pensieri profondi e in qualche caso anche disposti ad elaborare progetti a lunga scadenza. In coppia sarà una giornata super-fortunata per tanti nativi del segno: grazie anche a Sole e Venere, entrambi speculari positivi al 80%, vivrete belle emozioni insieme al vostro partner. Anche tanti di voi single potrete trascorrere una bellissima e rilassante giornata, soprattutto perché finalmente riuscirete a rilassarvi beatamente, senza noie né grattacapi di alcun genere. Ovviamente non mancherà chi andrà ad intaccare la vostra quiete, soprattutto quella interiore, destinata nel periodo a raggiungere il suo punto di equilibrio. Nel lavoro, non mancheranno delle ottime occasioni che vi permetteranno di 'agguantare' alcuni vostri obiettivi. Soddisfazioni in arrivo, grazie al vostro impegno.

Acquario - In arrivo un martedì 20 agosto negativo, sottoscritto con due stelle da 'ko'. La giornata quindi sarà scandita da fasi alterne in grado di alterare il decorso a questa parte della settimana. In amore, capricci e relativi tira-molla, soprattutto se abituati a non farsi passare 'il moscone sul naso', ci possono stare, ma non dovete esagerare altrimenti la situazione potrebbe sfuggire al vostro controllo. In campo sentimentale, parlando in merito alla coppia, la giornata non inizierà molto bene e qualche imprevisto potrebbe farvi andare in tilt! Evitate di lasciarvi andare all'ira, in primis per non generare fatidiche ripercussioni pericolose nei confronti del partner. Single, sarete un po' fiacchi, anche perché con il sopraggiungere in lontananza della fine dell'estate, come ogni anno vi farete prendere dalla nostalgia: lo scorrere veloce del tempo vi demoralizza, vero? Circondatevi in questo caso delle persone giuste, un modo come un altro per spazzar via i brutti pensieri che avete in testa. Nel lavoro invece, avrete bisogno di attenzione e concentrazione, onde evitare di gettare al vento le belle occasioni ricevute o che senz'altro vi saranno prossimamente offerte. Le stelle oggi e domani raccomandano tanta pazienza...

Pesci - Il prossimo martedì si presume porti solo positività a voi dei Pesci. In amore, grandi soddisfazioni e lunghi momenti di tenerezza vi aspettano, ovviamente da saper prima cogliere e poi gestire con una certa attenzione, magari evitando di cadere nel banale, senza lasciarsi coinvolgere in cose scontate. Secondo l'oroscopo del giorno 20 agosto, Saturno e Plutone in trigono a Nettuno insieme alla positiva specularità di Venere in Leone, veglieranno all'unisono in maniera speciale sulla vostra giornata. La stessa sarà ricca di occasioni allettanti soprattutto in amore, che senz'altro non vi lascerete sfuggire. Anche in coppia finalmente, dopo tanto tempo, riuscirete a distendere la tensione accumulata divertendovi insieme a chi amate. Se single invece, sarà la giornata ideale per molti di voi, un modo opportuno per rompere con la monotonia della routine quotidiana: fate qualcosa che desideravate da tempo, ok? Altresì, mettetevi eventualmente in contatto con le persone che vorreste avere al vostro fianco e partite per l'avventura: sarà stupendo! Nel lavoro, per chiudere, le cose si metteranno bene: tutto cambia in base alla visione che avete delle cose e non alle cose stesse, ricordatelo.