L'Oroscopo del giorno 21 agosto 2019 regala ancora nuove predizioni in vista della giornata di mercoledì. Sotto osservazione i sei segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco, come da prassi ormai collaudata considerati in base al proprio indice di positività quotidiano. Come sempre il responso è espresso dalle stelline presenti nell'attesissima classifica del momento. Quest'oggi l'Astrologia mostra un firmamento abbastanza variegato in fatto di transiti.

In primis, in questa parte della settimana, osserveremo l'ingresso della Luna in Toro alle ore 06:37, seguito dall'arrivo sontuoso del meraviglioso Pianeta Venere, quest'ultimo interessato al settore del Leone. Allora, curiosi di sapere chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà avere un giorno fortunato? Bene, vediamo di esaudire subito tale desiderio partendo dal migliore in assoluto, il Capricorno.

Il meticoloso segno di Terra avrà a favore, oltre alla Luna in trigono a Saturno in Capricorno (in casa 1), anche promettenti buoni flussi da Venere speculare positivo al 70%. Altresì, sarà un buon periodo per Scorpione, Acquario e Pesci abbastanza favoriti, quindi valutati a quattro stelle dall'Astrologia di oggi. Analizziamo le previsioni di mercoledì 21 agosto.

Classifica stelline 21 agosto 2019

Chi spera in un mercoledì vincente in ogni comparto della vita, oggi potrebbe davvero soddisfare tale aspirazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

A togliere dubbi o perplessità, come al solito, è compito della nostra classifica stelline quotidiana, nel frangente impostata come da titolo sulla giornata del 21 agosto 2019. In questo caso, non c'è niente di meglio se non il sapere anticipatamente se il proprio segno d'appartenenza avrà l'appoggio degli astri oppure no. In primo piano risulta il segno del Capricorno, ampiamente presentato nelle anticipazioni di apertura, ovviamente posizionato al vertice della scaletta provvisoria con cinque stelline a corredo. A seguire tutti gli altri simboli astrali che andremo a evidenziare immediatamente.

Il resoconto a seguire:

★★★★★: Capricorno;

★★★★: Scorpione, Acquario, Pesci;

★★★: Bilancia;

★★: Sagittario.

Oroscopo mercoledì 21 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Partirà con la sigla relativa al "sottotono" questa parte della settimana, con mercoledì messo sotto scacco da Nettuno (speculare negativo) in pessima quadratura a Nettuno. In amore è urgente una riflessione su ciò che in questo momento della vostra vita ha valore e ciò che invece non ne ha più.

Un consiglio a chi è in coppia: fareste molto bene a fare qualche concessione in più al partner, se non altro per cercare di mantenere la pace nel rapporto. Sarà anche il momento di risolvere eventuali problemi aperti, che potrebbero inquinare la qualità della vostra vita coniugale. Single, dovete cercare di reagire alla malinconia "galoppante", forse concedendovi un po' di relax, magari diversivi divertenti o spensierati, tutti all'insegna dell'allegria.

È da tempo che non vi lasciavate andare come si deve, pertanto le previsioni del giorno invitano a farlo già da adesso. Nel lavoro, infine, anche se le stelle non sono molto positive, varrà ugualmente la pena di prendere decisioni significative. Oggi e domani provate a fare un piccolo passo nella direzione che sapete, ovviamente senza puntare su grandi obiettivi.

Scorpione - Questo mercoledì di mezza settimana si prevede abbastanza agevole per voi Scorpione. Sicuramente discreto per ciò che concerne il comparto legato ai sentimenti, alle amicizie e anche alla famiglia: tutto prosegue normalmente, senza infamia né lode. In amore sarà molto importante per voi esprimervi in modo costruttivo durante i confronti con il partner. La vostra razionalità vi permetterà di sorvolare dettagli che in precedenza avrebbero scatenato reazioni negative e questa sarà una cosa decisamente a vostro favore. Tenendo a freno l'impulsività, certamente tanti di voi riusciranno a concludere qualcosa di positivo a vantaggio di entrambi. Single, potrete godervi finalmente una giornata abbastanza esuberante, questo si, però non senza considerare che simili momenti non durano a lungo purtroppo. Presto dovrete riabituarvi alla solita vita di tutti i giorni, quindi divertitevi adesso che potete farlo, poi potreste rimpiangere tale opportunità. Nel lavoro, invece, i nuovi influssi planetari aiuteranno a essere creativi e intraprendenti. Eseguirete i ruoli che vi verranno assegnati egregiamente e sarete veloci a svolgere tutti i vostri impegni.

Sagittario - Il prossimo mercoledì non promette niente di buono a voi del Sagittario? In realtà è così, almeno secondo quanto estratto dalla Carta Astrale. La parte sentimentale in particolare sarà altalenante, con momenti di calma e tranquillità alternati da nervosismo. Cercate di stare lontano dalla vostra abituale "fonte di guai" (leggasi il partner). Di certo un po' di momentaneo distacco emotivo da quest'ultimo farà senz'altro bene. In alcuni casi, un evento inaspettato potrebbe turbare la giornata: in effetti, Nettuno ostile al vostro Giove (quadratura), potrebbe portare scompiglio ai vostri pensieri e nei programmi della giornata. Aprite la mente e pensate a fare qualcosa di diverso dal solito insieme a chi amate, anche perché la routine vi annoierà e sarete molto scontrosi. Single, qualcosa non quadrerà ancora nei vostri piani amorosi, e forse nemmeno voi sapete le ragioni di questo sconforto. Tranquilli, sappiamo che possedete i mezzi idonei a sistemare le cose, allora svegliatevi e cercate di cambiare il vostro atteggiamento, ok? Nel lavoro, non lasciatevi scoraggiare dalla forte personalità di alcune persone. Anche voi avete i vostri punti di forza, basterà saperli usare nei luoghi e nei momenti più opportuni.

Astrologia del giorno 21 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Il prossimo mercoledì 21 agosto sarà splendido per quanto concerne i rapporti sentimentali. Le predizioni di mercoledì vedono certamente un periodo al top per tantissimi di voi Capricorno e il motivo lo abbiamo già evidenziato in apertura: Luna e Venere saranno particolarmente affabili nei riguardi del vostro segno. In amore, soprattutto, lasciarsi andare alle emozioni oggi e domani sarà davvero alla portata: tutto sarà più semplice grazie anche a un partner generoso e attento ai vostri bisogni; senz'altro non smetterà un secondo di coccolarvi. Single, rilassatevi e godetevela tutta questa splendida giornata, d'accordo? Di sicuro vi attende un ottimo periodo, specialmente se vi lascerete andare dolcemente sulle ali della vita. Prendendo le cose per il loro verso, il divertimento sarà garantito: fatelo, ovviamente insieme agli amici di sempre. Nel lavoro, diciamo pure che sarà un buon momento per trovare nuovi sbocchi all'attività. Forse anche per creare diversivi professionali in grado d'incrementare i guadagni.

Acquario - Questa parte della settimana non si prevede troppo negativa per voi nativi. Il periodo, infatti, pur portando in dote solo quattro stelle, potrebbe regalare una bella sorpresa a fine giornata. Secondo l'Astrologia di vostra competenza, parlando in questo caso in merito all'amore, molti di voi potrebbero essere portati a perdere la calma: fate ragionare la testa, poi ascoltate il cuore e solo alla fine aprite bocca per sentenziare. In campo sentimentale sarete travolti da attimi di tenerezza, pertanto vi abbandonerete al desiderio di compiacere in tutto e per tutto la persona amata: purtroppo durerà pochissimo. In generale, a chi ovviamente se la sente, consigliamo di soprassedere a certi vivaci scambi di idee: lo scopo è quello di evitare inutili tiritere (sapete già come andrebbe a finire, vero?). Se single da poco, starete finalmente assaporando una vita libera da legami e confusioni emotive. In fondo, un periodo di riflessione e di confronto con voi stessi sarà quello che vi servirà per rilassarvi un po'. Nel lavoro, invece, la giornata sarà in parte dalla vostra. Le speranze procederanno bene, il che vi darà la forza per mettere in pratica qualche nuovo progetto.

Pesci - In arrivo un discreto mercoledì, sufficientemente buono per dare alla giornata un avvio normale. Ovviamente, visto il tipo di valutazione ricevuto dal vostro segno, si consiglia una certa prudenza. In generale, seduzione e romanticismo porteranno una buona intesa di coppia, quindi approfittatene per stare più tempo insieme alla persona amata. Intanto, secondo quanto evidenziato nell'oroscopo del giorno 21 agosto, in amore le coppie ben collaudate affronteranno questa giornata con grande spirito di collaborazione. Chi avrà bisogno di un chiarimento, oggi, potrà contare su un dialogo costruttivo, aperto a ogni ipotesi. Saturno e Plutone in sestile al vostro Nettuno aiuteranno ad avanzare senza paure e senza pensare al passato. Se single, invece, avrete appoggi importanti e sicuri incontri in campo sociale. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete un brillante successo che riuscirete a conservare nel tempo. Le persone che vi circondano senz'altro vi stimeranno e vi ameranno molto di più del solito. Nel lavoro, per chiudere, con fantasia svilupperete nuovi progetti conquistando la fiducia di colleghi e superiori.