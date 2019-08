L'Oroscopo del giorno 22 agosto 2019 mette nero su bianco la classifica stelline quotidiana nonché le predizioni riguardanti il prossimo giovedì. A finire sotto la nostra puntigliosa lente astrale, l'amore e il lavoro analizzati in esclusiva per conto dei sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Pertanto, occhi puntati in esclusiva sui soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Nel corso della giornata sotto analisi intanto, l'Astrologia mostra nel complesso un cielo abbastanza variegato. Da segnalare soprattutto la presenza del Sole e di Mercurio ancora in Leone con la Luna stabile nel campo del Toro, prossimamente (il 23 agosto alle ore 16:33) in ingresso nel segno dei Gemelli. Due le quadrature in atto nel periodo: la prima tra Luna e Mercurio e l'altra in corso tra Nettuno e Giove.

Senz'altro 'spettacolare' il meraviglioso triplo trigono astrale posto in essere da Marte, Venere e Sole nei confronti di Urano (presente in Toro). Alla luce della suddetta situazione astrologica, quattro i simboli dello zodiaco ritenuti positivi tra i sei sotto analisi in questo contesto: curiosi di sapere chi avrà massimo appoggio dagli astri? Ebbene, come anticipato in apertura, questo giovedì a gongolare saranno soprattutto gli amici Scorpione e Acquario, entrambi sottoscritti a cinque stelle.

Abbastanza stabile la giornata altresì, anche per coloro del Sagittario e del Capricorno, nel frangente valutati a quattro stelle. Intanto, le previsioni di giovedì 22 agosto non sono promettenti per gli amici nativi in Pesci e Bilancia, previsti in periodo 'magro' a causa di turbolenze astrali abbastanza negative. Andiamo a dettagliare meglio il tutto analizzando la scaletta posta a seguire.

Classifica stelline 22 agosto 2019

Il prossimo giovedì, terra di confine tra la prima e la seconda parte della settimana, è pronto per essere relazionato con i sei segni astrali in analisi quest'oggi.

Dunque, immancabile l'appuntamento con l'Astrologia applicata al quotidiano, come al solito ben rappresentata dalla nostra classifica stelline interessante appunto il giorno 22 agosto 2019. Prima di passare all'analisi diretta della seguitissima 'graduatoria', senz'altro ci preme nuovamente sottolineare i segni migliori del giorno, ovviamente ripresi tra i sei interessati dalle analisi odierne. Quest'oggi, diciamolo pure, a volare in alto nel cielo della positività saranno meritatamente gli amici Scorpione e Acquario, senz'altro illuminati da astri altamente favorevoli. Il periodo si annuncia molto fortunato anche per altri due simboli astrali da scoprire nella scaletta sottostante.

I dettagli:

★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★: Pesci;

★★: Bilancia.

Oroscopo giovedì 22 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - La giornata sarà mediamente poco positiva, messa in preventivo dalle stelle con la sigla poco piacevole del 'ko'. Le previsioni del giorno pertanto consigliano in amore di fare una sincera auto-analisi: le storie incerte, come pure quelle nascoste o quelle campate in aria, sono arrivate ormai a un bivio.

In amore, l'ostilità di Giove, speculare negativo al 80%, quasi sicuramente manderà all'aria un programma ed il vostro umore potrebbe andare in tilt. Se avete problemi di coppia, la pietra dello scandalo non sarà il partner ma voi stessi: sospettosi e confusi, ve la prenderete sempre con chi avete a fianco che, poverino/a, non avrà fatto sicuramente niente per meritare il vostro astio. Single, sarete talmente concentrati su voi stessi, i vostri impegni ed i vostri interessi che finirete per trascurate tutto il resto. Difficilmente vi dimostrate disponibili allo scambio con gli altri, cercate quindi di ammorbidirvi, ok? Le previsioni del giorno invitano ad essere più gentili, specialmente con le persone che non vi piacciono... Il lavoro sarà turbolento. Cercate di sopportare la routine quotidiana perché presto (si spera) si apriranno per voi orizzonti più stimolanti. Anche nei momenti più duri e difficili provate a cogliere i lati positivi e volgerli a vostro vantaggio, vedrete che così facendo sistemerete ogni cosa.

Scorpione - Una giornata sicuramente tranquilla, valutata positiva sia in amore che nel comparto lavorativo. In campo sentimentale, parlando in linea generale, godrete senz'altro di un momento agiato: soprattutto le coppie che hanno vissuto momenti critici potranno vivere una fase di recupero generale. Intanto, siate più aperti e collaborativi con il partner, ne avrete tutto da guadagnare... In amore, le stelle consigliano di risvegliarvi dal torpore che ultimamente vi assale, anche perché il cielo vi promette grandi cose. Intanto, chi ha già la persona giusta al proprio fianco, di certo potrebbe iniziare a notare grandi cambiamenti, alcuni in atto e altri in arrivo prossimamente. Preparatevi a vivere serenamente ed in tranquillità un rapporto sentimentale rinnovato. Single, il mondo vi sorriderà e la vostra immagine allo specchio apparirà decisamente più convincente. Diciamo che la vostra positività attirerà larghi consensi, perciò potrete creare nuovi legami, anche di amicizia. Nel lavoro invece, le combinazioni planetarie sembrano essere seppur parzialmente a vostro favore. Avrete sicuramente la possibilità di prendervi delle rivincite e finalmente ritrovare l'equilibrio economico.

Sagittario - Questo giovedì di mezza settimana a voi del Sagittario si preannuncia abbastanza monotono, questo si, ma assolutamente non negativo. In larga misura, cercherete di stemperare un po' il clima attuale che tende da un po' di tempo a questa parte ad essere teso e a tratti indecifrabile. Con qualche piacevole sotterfugio o un'invitante novità, alla fine sicuramente riuscirete a rimettere in sesto parte del periodo. In amore, di certo il vostro buon istinto potrebbe esservi di aiuto, magari per vederci chiaro in merito ad una situazione legata ad un'amicizia o ad un familiare stretto. Alla fine, prendere una decisione rapida risulterà agevole e indolore. Potrete così raggiungere l'equilibrio desiderato ed in molti casi sarà più facile capire come approcciare il partner in caso di dissensi. Single, un'altra giornata tutta rose e fiori vi attende, dono della Luna in Toro. Quest'ultima senz'altro alzerà il barometro dell'umore e vi restituirà la fiducia nelle vostre capacità; approfittate! Nel lavoro, impegnatevi a fondo e proseguite dritto per la vostra strada, solo così potrete cogliere le opportunità migliori per arrivare ai traguardi desiderati.

Astrologia del giorno 22 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In prospettiva una giornata poco impegnativa per tanti Capricorno, certamente in grado di dare sufficiente tranquillità a questa parte della settimana. In campo sentimentale, parlando in generale, una buona Luna in Toro parzialmente positiva ma sensuale quanto basta, vi farà senz'altro l’occhiolino. Sarete sufficientemente affiatati con la vostra dolce metà, tali da fare progetti importanti di vita o qualche buon programma a lungo termine. Le predizioni di giovedì pertanto, visto il periodo abbastanza soddisfacente, indicano la giornata del 22 agosto certamente positiva per ciò che compete l'amore. In alcune situazioni, il vostro coraggio porterà a vivere intensi momenti emotivi: non frenate il vostro entusiasmo, perché sarà solo grazie ad esso che otterrete grandi soddisfazioni e, di riflesso, tutta l'attenzione da parte del partner. Single, giornata esuberante e molto favorevole, sicuramente in grado di migliorare l'umore. Visto che alcuni 'tasselli' troveranno il giusto collocamento, risulterete più aperti verso gli altri, il che vi permetterà di ottenere molto con poco sforzo. Nel lavoro, un grazie di cuore alle effemeridi del giorno, già pronte ad assistervi benevolmente. Prontezza mentale, tenacia e abilità comunicativa saranno a vostra disposizione per concretizzare eventuali aspirazioni.

Acquario - In arrivo un giornata stupenda, certamente capace, almeno secondo quanto lasciato intendere dalle effemeridi, di restituire ottime soddisfazioni. In generale, sapete bene ciò che volete dalla vita, pertanto nulla e nessuno vi distoglierà dal realizzare alcune vostre aspirazioni. Farete o riceverete un dono in quanto il periodo contempla inviti, alcuni già nell'aria ma altri assolutamente non messi in conto. In campo sentimentale, sarete di certo più intuitivi del solito, il che vi fornirà una maggiore comprensione su ciò che il vostro partner vorrebbe da voi. In alcune situazioni, anche critiche, avviare un dialogo sincero magari confessando le vostre opinioni liberamente e pienamente, potrebbe aiutare a rendere l'atmosfera meno severa e più alla portata. Single, sarete teneri come non mai grazie alla volta celeste odierna: gli astri stuzzicheranno la mente accarezzandovi dolcemente il cuore con tocchi magistrali. Siate fiduciosi soprattutto in voi stessi senza avere alcun timore di eventuali avversità incontrate sulla vostra strada. Nel lavoro invece, il movimenti del cielo provocheranno cambiamenti improvvisi che si rifletteranno direttamente proprio sul campo pratico. Starà solo a voi provare a rendere possibili alcune situazioni 'impossibili'.

Pesci - Si prevede poco positiva questa parte della settimana, con un giovedì valutato con la sigla relativa al 'sottotono'. In pratica sono tante le questioni che reclamano la vostra attenzione, ma molti di voi continuano a 'fare spallucce'. Proseguendo su questa strada otterrete soltanto di veder crescere la montagna d’incombenze con il mondo circostante, senz'altro pronto a farvi la voce grossa e il muso duro. Domanda: sognate grandi cose ma alla prova dei fatti non combinate un granché, perché? Cercando di dare una risposta convincente sarete a metà dell'opera! Intanto, secondo l'oroscopo del giorno 22 agosto riguardo l'amore, Venere speculare negativa vi metterà decisamente alle corde, in primis nei rapporti di coppia. Vi sentirete in una fase di revisione ed in qualche caso vogliosi di ristrutturare parte della sfera sentimentale. Se davvero tenete al rapporto, cercate di ricreare le buone atmosfere di un tempo. Se single invece, il periodo vi condizionerà negativamente: poche amicizie e forse poco desiderio di avere anche semplici avventure. Stare all'aria aperta e fare un po' di moto, farà bene alla salute fisica e mentale. Nel lavoro, grazie all'atmosfera calma la giornata sarà accettabile. Concentratevi su ciò che conta davvero evitando dibattiti che potrebbero danneggiare la vostra immagine.