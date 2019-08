L'Oroscopo del giorno 27 agosto 2019 è pronto a mettere in chiaro le intenzioni delle stelle riguardo questo nuovo martedì, ormai alle porte. A tenere con il fiato sospeso la valutazione dei comparti amore e lavoro da parte dell'Astrologia, come sempre in questa sede applicata ai segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere cosa riserveranno prossimamente le stelle? Certo che sì, allora iniziamo pure a mettere in evidenza una giornata abbastanza ricca di novità per quanto concerne i rapporti sentimentali con la parte lavorativa a fare da ottimo contorno.

In questo caso vi sono buone notizie in arrivo per tre segni che andremo subito a svelare. In 'odore' di fortuna, visto le effemeridi di settore altamente positive, tutti coloro nativi in Sagittario: al sensibile segno di Fuoco arriverà il prezioso supporto dal tandem Venere-Urano, entrambi speculari positivi all'85% e nel contempo in splendido trigono astrale. Si annuncia altresì una giornata particolarmente prospera anche per gli appartenenti a Scorpione e Acquario, ambedue valutati in queste previsioni zodiacali decisamente in giornata a cinque stelle.

Invece in decisa apprensione gli amici appartenenti al simbolo astrale dei Pesci: le previsioni di martedì 27 agosto annunciano in salita il secondo giorno dell'attuale settimana a coloro appartenenti al predetto segno d'Acqua. Il motivo? Andiamo a scoprirlo insieme passando ad analizzare le previsioni del giorno, ovviamente subito dopo aver messo in chiaro la nuova scaletta con le stelline posta a seguire.

Classifica stelline 27 agosto 2019

Un nuovo giorno sta per arrivare, curiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia il secondo giorno della settimana? Come al solito, metro di misura nel giudicare il periodo è la nostra esclusiva classifica stelline interessante appunto la giornata di martedì 27 agosto 2019. Come abbiamo visto nelle anticipazioni d'apertura, solo tre i segni classificati a cinque stelle mentre altrettanti due meritevoli delle quattro stelline. Per gli altri?

A seguire, il responso degli astri espresso dalle stelline quotidiane:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Pesci.

Oroscopo martedì 27 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Martedì giornata quasi buona. Diciamo che il periodo trascorrerà quasi tutto in tranquillità: con un po' d'impegno potrete ottenere profitti sufficienti e anche qualche buona gratificazione dalle vostre attività quotidiane.

In amore, il vostro rapporto di coppia potrebbe dare molto di più di quello che vi dà attualmente (di questo ne siamo più che convinti anche noi), ma questo non vi basta. In tanti vorreste che tutti i giorni siano all'insegna del buon dialogo e dell'intimità, magari ottenendo risposte amorevoli e un'assoluta adesione ai vostri progetti: come darvi torto! Allora, parlatene con lui/lei e cercate di mettere in evidenza tutte le vostre aspettative in merito.

Single, vi sentirete sicuri e padroni del vostro cuore. Transiti generosi vi metteranno in perfetta sintonia con un'atmosfera allegra ed affettuosa. Ma fate attenzione a non farvi incantare dal sorriso seducente di un nuovo incontro, ok? Approfondite eventuali conoscenze prima di prendere qualsiasi decisione: le previsioni del giorno invitano a guardarsi dalle persone troppo sicure di sé. Il lavoro intanto trascorrerà in tutta tranquillità. Senz'altro potreste ottenere buoni profitti e/o gratificazioni dalla vostra quotidianità attività.

Scorpione - Partirà decisamente a gonfie vele questo martedì, certamente in grado di donare splendide performance a questa parte della settimana. Parlando in generale, crescerà senz'altro l’energia e la voglia di fare: vi spingerete con successo ad intrecciare una dura lotta contro situazioni avverse cercando le opportunità migliori da sfruttare per risolverle. Sarà difficile sbagliare mossa! In amore, con il partner sarete degli zuccherini e, soprattutto con con l'aiuto della Luna in Cancro coronerete la bella giornata. In previsione un dono o un romantico invito a cena da parte della vostra dolce metà: buon divertimento... Single, la vita sentimentale procederà bene e avrete modo di esprimere (con molte probabilità di successo) desideri e pensieri in modo dolce e delicato. Sarà il momento di dichiarare il vostro amore e/o discutere i vostri sogni con la persona che sapete. Nel lavoro infine, illuminato da una felice intuizione un progetto accantonato si potrebbe ripresentare a voi in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Che dite, approfitterete per riprovarci?

Sagittario 'top del giorno' - Si preannuncia un ottimo martedì, spettacolare in quasi tutti i campi. In ogni momento il cielo vi sosterrà egregiamente e le aspirazioni potranno concretizzarsi al meglio: mettete in atto tutti i vostri progetti migliori, saranno ben accetti da collaboratori, amici, familiari e non ultimo dal proprio partner. Cogliete al volo ogni occasione per migliorare, oggi e domani ne avrete facoltà. In amore pertanto, la giornata sarà addirittura 'trionfale' per alcuni Sagittario, in primis per coloro già in coppia. In questo caso l'invito è nel darsi da fare per gustare fino in fondo questi momenti unici fatti di ardori e di buone intese. Single, se cercate incontri nuovi, questa sembra essere proprio la giornata adatta. Senz'altro il cielo stimolerà l'intraprendenza e l'audacia nel farvi notare alle persone che più vi piacciono. L'Astrologia in questo giorno offrirà ai nativi del segno la possibilità di dare una scossa alla propria vita; tutto potrebbe essere racchiuso in una sola parola: 'innamoramento'. Nel lavoro, per chiudere, la fortuna sarà abbastanza dalla vostra parte rinforzando le vostre competenze professionali. Cogliete l'occasione e siate ricettivi alle nuove idee, giusto per mostrare tutta la vostra innegabile bravura.

Astrologia del giorno 27 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Questo fine settimana per tanti Capricorno partirà un poco sotto le attese, anche se le stelle non saranno troppo sfavorevoli visto le quattro stelle a corredo del segno. Le predizioni di martedì perciò, invogliano a prendere le dovute precauzioni in modo che tutto possa andare per il meglio. Se svolgete le attività quotidiane a contatto con persone, la vostra carta vincente sarà la fantasia. In amore, la Luna sarà in opposizione al vostro Plutone, pertanto non potrà proteggervi a dovere: tranquilli, Venere sarà parzialmente benevola nei vostri confronti. Infatti, soprattutto in ambito di coppia alcune cose procederanno esattamente come vorreste, riuscendo in qualche caso perfino ad indirizzare le vostre energie nel modo migliore. La vita coniugale potrebbe riservare delle piacevoli sorprese, ovviamente da condividere con la dolce metà. Single, in amore potrete fare grandi passi avanti: dimenticate l'insicurezza e la timidezza, prendete quella decisione che state rimandando ormai da troppo tempo facendovi avanti senza esitare. Nel lavoro, scoprirete di essere in grado di fare cose che mai avreste creduto possibili. Non lasciate situazioni in sospeso che vi rovinerebbero la settimana; concentratevi al massimo e chiudetele tutte.

Acquario - La giornata del 27 agosto si prevede anche per voi Acquario altamente positiva e stabile. Alcuni tra i vostri orizzonti si apriranno all’improvviso a dismisura e vi lasceranno intravedere ogni sorta di splendide opportunità di realizzazione personale. Intanto, potrebbero arrivare notizie finalmente positive a tutti coloro che sono in attesa di risposte importanti o in ansia per un esame già sostenuto. In campo sentimentale invece, questo sarà un buon momento per appassionarsi a qualcosa di nuovo, il che vi spingerà alla conoscenza profonda di voi stessi e dei vostri desideri. Venere e Marte, entrambi in aspetto armonico (specularità positiva all'80%) vi accompagneranno in questo percorso giornaliero invogliandovi altresì a condividere le vostre passioni con la dolce metà. Single, sarà molto gratificante il vostro quadro astrale, pertanto cercate di cogliere al volo nuove opportunità e/o cambiare quello che attualmente non vi piace. Il vostro fascino crescerà e di conseguenza il numero dei vostri corteggiatori/ammiratori, sappiatelo... Nel lavoro invece, fidatevi di una vostra intuizione, che sicuramente sarà infallibile. Saprete risolvere i problemi più difficili, prendere le decisioni migliori e portarle avanti con incrollabile determinazione.

Pesci - Questa parte della settimana iniziata da poco, a più di qualcuno di voi Pesci potrebbe rimanere un po' sullo stomaco. Il fatto è che l'Astrologia prevede un periodo 'sottotono', pertanto vi sarà richiesta massima attenzione su ciò che andrete a fare o eventualmente disfare nel frangente. Secondo l'oroscopo del giorno 27 agosto intanto, riguardo l'amore, servirà che apriate un po' di più il vostro cuore alla persona amata. Facendolo scoprirete un mondo di cose nuove, tutte innegabilmente piacevoli e stuzzicanti. In merito ai rapporti di coppia, se avete avuto momenti di difficoltà in passato (recente) cercate di essere più elastici e più disponibili nei confronti del partner. L'invito da parte delle stelle è quello di essere quanto più possibile sinceri e pronti al dialogo. Se single invece, state attenti ad una persona che vorrebbe mettere zizzania nella vostra vita privata (sapete di chi si parla, vero?). Bene, allora tenete a bada la gelosia, le invidie e soprattutto le 'amicizie' palesemente false che spesso fanno il doppio gioco... Nel lavoro, Marte e Venere vi porteranno parecchie difficoltà con le quali scontrarsi: sarà il momento di pensare a quello che veramente siete e a quello che veramente volete dalla vita. Non bisognerà perdere tempo, occorrerà rimboccarsi le maniche e cambiare ciò che non vi sta bene in questo momento.