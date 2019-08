L'Oroscopo del giorno sabato 3 agosto 2019 porta in primo piano le nuove predizioni zodiacali segno per segno. Sotto osservazione da parte dell'Astrologia quotidiana le analisi sui comparti relativi all'amore e al lavoro in relazione agli ultimi sei simboli del ventaglio zodiacale. In questo caso quindi, ad essere messi sotto la nostra 'lente astrale' saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Pronti a scoprire quali sono i segni fortunati in questo primo giorno di weekend? A tal proposito, diciamo subito che ad avere accanto la mano fortunata delle stelle saranno in primis due segni, decisamente con una marcia in più rispetto agli altri sotto analisi nel contesto: Bilancia e Pesci. Entrambi i predetti simboli astrali potranno contare su un'ottima giornata a cinque stelle, tutta da dedicare ai sentimenti.

Bene la parte relativa al lavoro, intanto, soprattutto per coloro nativi dell'Acquario, anche se nel complesso il frangente è stato valutato a quattro stelle come per coloro dello Scorpione. Di ben altro avviso le previsioni di sabato 3 agosto per gli amici Capricorno e Sagittario, nel frangente rispettivamente considerati in periodo 'sottotono' e da 'ko'. Andiamo pure a visionare più in profondità ogni singolo segno subito dopo aver dato voce alla nuova scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 3 agosto 2019

La scaletta giornaliera relativa agli ultimi sei segni zodiacali è pronta per essere consultata. Curiosi di sapere come sarà la nuova classifica stelline incentrata quest'oggi sulla giornata del 3 agosto 2019? Bene, come già parzialmente anticipato in apertura, l'Astrologia andrà a massimo beneficio dei nativi in Bilancia e Pesci: entrambi i segni avranno a disposizione una splendida Luna in Vergine, pronta a portare positività in campo sentimentale e non solo.

Ovviamente a seguire i due simboli astrali in questione, i restanti quattro, tutti da valutare nella tabella parziale sottostante:

★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: Capricorno;

★★: Sagittario.

Oroscopo sabato 3 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Una giornata più che buona, anzi, diciamo pure quasi sicuramente super fortunata. In generale l'atmosfera sarà carica di aspettative per delle situazioni che attualmente sono ancora in fase evolutiva: il saper attendere è una gran cosa, capace senz'altro di dare sapore alla vita...

In amore intanto, ci sarà un clima abbastanza disteso sia in famiglia che nei rapporti di amicizia. In coppia farete piacevoli chiacchierate e programmerete con il vostro partner qualcosa di speciale questo o per il prossimo weekend; magari anche qualcosa da fare per il dopo-vacanze di agosto. Single, le stelle dicono che avrete voglia di vivere più che mai: come dare loro torto! Anche a costo di fare qualche pazzia, l'importante è che questa mandi l'adrenalina ai massimi livelli.

Scegliete pure il compagno di avventura giusto e lanciatevi, il vostro umore e il vostro spirito ne godranno appieno e vi ringrazieranno. In questo caso, le previsioni del giorno invitano soprattutto a prendere la vita con filosofia... divertitevi. Nel lavoro, avrete energia da vendere e tanto ottimismo, le vostre idee verranno valutate positivamente e vi rimboccherete le maniche per mostrare quello che sapete fare ai vostri superiori.

Scorpione - Si prevede come abbastanza in positivo questa parte della settimana con un sabato valutato a quattro stelle, indice di routine e normalità. In generale, sarete apprezzati dalle persone del vostro 'giro' grazie alla messa in campo della necessaria disponibilità e relativa comprensione. In amore, al bando eventuali vostre insicurezze oppure ai troppi pensieri, ok? Il partner vi regalerà una giornata da sogno, tutta da vivere ovviamente solo per voi due: avrete così conferme e situazioni appaganti sia per il cuore che per i sensi. In serata potrebbe esserci una sorpresa piacevole: cosa sarà? Single, la vita privata vi riserverà prossimamente delle buone novità. Oggi e domani intanto, alcune crisi d’amore potranno risolversi finalmente: occhio pero! La conclusione non è detto che sarà positiva, intendiamoci: sia a favore che contro, sarete solo e sempre voi ad avere l’ultima parola, pertanto siate realisti e assumetevi le vostre responsabilità... Sarà quindi un periodo di decisioni? Sì, però qualcuno aspetta che siate voi a fare la prima mossa, sappiatelo. Nel lavoro, riposta la pigrizia dei giorni addietro, sarete molto attivi (ferie permettendo) e soprattutto più organizzati del solito. Farete nuovi progetti riuscendo anche ad entusiasmare chi vi sta intorno.

Sagittario - Giornata pessima, valutata nelle predizioni attuali con le due stelle negative relative ai periodi da 'ko'. Le informazioni ricavate dalla carta del cielo, purtroppo, per voi del Sagittario, propendono per tale infausta ipotesi; poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo qualcos'altro... Speriamo bene per voi Sagittario! In amore, dovrete porre rimedio alle vostre mancanze, sappiatelo. Diciamo che ultimamente non siete stati molto presenti (con la testa soprattutto) in ambito del rapporto ed ora alcuni nodi arriveranno al pettine. State attraversando un periodo di stanchezza sia fisica che mentale e questo vi porta ad avere meno accorgimenti nei confronti di chi vi vuole bene: cercate quindi di recuperare rimediando con qualcosa di dolce a tale situazione. Single, prendetevi cura di voi rallentando i ritmi della giornata. La troppa foga nel voler assolutamente fare tutto in modo veloce, di sicuro porterà inevitabilmente ad una situazione di stress: rallentate i ritmi! Nel lavoro invece, avrete qualche difficoltà a gestire la mole di impegni. Concentratevi su una cosa alla volta piuttosto che sbrigare più attività contemporaneamente e farle male.

Astrologia del giorno 3 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Una giornata di sabato abbastanza in salita, per non dire che potrebbe essere 'sottotono' per tanti Capricorno. Il motivo? Diciamo che questa parte finale della settimana sarà negativa per via della quadratura di Luna e Nettuno verso il vostro Giove. Calma, ascoltate i consigli presenti nelle predizioni di sabato evitando di fare cose non richieste o inutili. In amore, sarete alquanto nervosi in questa giornata di partenza del nuovo weekend e questo vostro malessere potrebbe portarvi a una discussione animata con la persona del cuore. Tenete gli affetti lontano dalle intrusioni esterne, altrimenti rischierete di perdere tante cose belle che la vita vi offre e che senz'altro continuerà ad offrire. Single, in questa giornata vi sentirete un po' frastornati a causa delle orbite planetarie un pochino dissonanti. In tanti vi sentirete quasi smarriti, come se aveste perso i soliti punti di riferimento! Assemblate meglio le idee e rigeneratevi con una bella passeggiata, vi schiarirà la mente e vi ridarà vigore. Nel lavoro, avvertirete una grande stanchezza e non avrete voglia di andare oltre le vostre competenze. Cercate comunque di non compromettere tutti gli sforzi fatti finora.

Acquario - In arrivo un sabato 3 agosto abbastanza discreto sia nel campo relazionale che nelle attività lavorative. In via di massima voi dell'Acquario sarete animati da una leggera euforia e, in qualche caso, anche pronti a prodigarvi più del solito per rendere vivibile al meglio il periodo. In campo sentimentale, l'amore abbellirà ogni cosa, vi darà energia e v'inviterà ad organizzare tutto quello che ci sarà da fare nel periodo. In ambito di coppia, accettate ciò che non si può cambiare, senza dimenticare i vostri interessi e soprattutto il legame meraviglioso che avete con la persona amata. Single, i piccoli gesti faranno la differenza, oggi più che mai, dato che sarete molto sensibili e dolci verso chi, in silenzio, vi fa battere il cuore a mille! Avrete uno spirito positivo e le energie non mancheranno: sarà dunque un buon momento per le questioni di cuore? Contateci pure e dateci dentro! Nel lavoro invece giornata regolare, il che rispecchierà senz'altro il moto positivo dei pianeti. Diciamo che tutto dovrebbe scorrere tranquillamente, senza troppi imprevisti. Approfittatene per stilare la lista delle cose da fare, anche perché avrete presto un gran numero di impegni. Consiglio: sarà bene che vi organizziate per tempo...

Pesci - ll prossimo sabato d'inizio weekend sarà di certo meraviglioso per voi dei Pesci. Gli astri, in primis la splendida Luna in Vergine, favoriranno alla grande eventuali iniziative con un particolare sostegno verso le situazioni in stallo. Senz'altro, grazie anche alle effemeridi vincenti amiche del vostro segno, inizierete alla grande già dal primo mattino. Secondo l'oroscopo del giorno 3 agosto, riguardo l'amore, le stelle vi garantiranno un'ottima giornata a livello affettivo, vi sentirete importanti, felici ed appagati. Sarete 'freschi' come rose appena colte e avrete vitalità ed energia da vendere: questo vostro stato di certo rallegrerà il vostro partner. Se single invece, cercate di ritagliarvi del tempo libero in questa giornata speciale, ok? Il vostro umore sarà particolarmente solare grazie agli influssi benefici provenienti da Mercurio, Saturno e Plutone. In serata potreste avere notizie liete e la visita insperata di un amico/a che non vedevate da tempo. Nel lavoro, per chiudere, potrebbe esserci qualche buona soddisfazione in quest'ambito. Tutto vi sarà più facile e quasi nulla vi peserà: eseguirete al meglio ogni compito richiesto.