L'Oroscopo del giorno lunedì 5 agosto 2019 svela le nuove previsioni zodiacali in vista della giornata coincidente con il nuovo avvio settimanale. Ansiosi di sapere se il vostro segno potrà contare su una giornata fortunata? Diciamo subito che a poter contare sulle nostre predizioni astrali, dunque scoprire se arriverà o meno la benevolenza degli astri, saranno in esclusiva i segni rientranti nella seconda parte dello zodiaco.

Pertanto, occhi puntati su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La posta in gioco come al solito, anche quest'oggi, i settori della vita quotidiana riguardanti l'amore e il lavoro. Per quanto riguarda la giornata riguardante i simboli astrali valutati in questa sede, gli astri annunciano un periodo ottimo per gli appartenenti a Bilancia, Capricorno e Pesci, trio preventivato in giornata a cinque stelle, senz'altro favoriti dalla meravigliosa Luna presente in Bilancia.

Intanto, si preannuncia poco performante il periodo secondo quanto messo in chiaro dalle le previsioni di lunedì 5 agosto, per i nati in Sagittario e Acquario: entrambi avranno Mercurio (in Cancro) speculare negativo in media del 65%. Andiamo pure ai dettagli e, nella parte subito a seguire, scoprire la nuova classifica stelline (seconda parte).

Classifica stelline 5 agosto 2019

In arrivo a breve una nuova settimana con un lunedì impostato tutto sulla ripartenza.

Dunque, cosa c'è di meglio se non sapere in anticipo come saranno le stelle nei riguardi del nostro segno zodiacale? Tema centrale in questo frangente, come al solito, la classifica stelline interessante quest'oggi il giorno 5 agosto 2019. Pertanto, la scaletta in questione è incentrata sui sei segni rappresentanti la corolla zodiacale compresa da Bilancia fino al segno dei Pesci: dite la verità, non vedete l'ora di sapere qual è la posizione assegnata dalle stelle al vostro segno, non è così?

Diciamo che a fare la parte del leone, astrologicamente parlando ovviamente, sarà una splendida Luna posizionata nel settore della Bilancia, sicuramente capace di regalare emozioni belle e durature sia alle coppie che ai single. Andiamo pure a scoprire quante stelle sono state assegnate ai singoli segni:

★★★★★: Bilancia, Capricorno, Pesci;

★★★★: Scorpione;

★★★: Sagittario;

★★: Acquario.

Oroscopo lunedì 5 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Giornata sicuramente perfetta in ogni settore, quindi valutata nelle predizioni del giorno con le cinque stelle riservate ai frangenti fortunati.

In amore, le relazioni di cuore saranno favorite da una Luna positiva ed altamente di parte. In tanti vi getterete tra le braccia del partner con rinnovato desiderio e grande slancio. Riscoprirete certamente l’attrazione reciproca e la passione, ultimamente un po' sopita, riaccenderà il vostro 'fuoco interiore'. In molti casi altresì, questo stato di benessere vi permetterà di concentrarvi maggiormente sui progetti comuni, favorendo una speciale rinascita in seno al rapporto.

Single, sarete al pieno delle energie ed in perfetta forma fisica. Molti di voi Bilancia in attesa di 'quel qualcosa' che non arriva mai, oggi e domani sprizzerete tanta simpatia e le persone che vi stanno intorno faranno a gara per trascorrere più tempo possibile con voi. Il consiglio è quello di dare maggiore importanza ai dettagli, da voi spesso trascurati. Nel lavoro invece, possiamo dire che questa sarà la vostra giornata tra le migliori della settimana, almeno secondo gli astri. Una luce positiva si rifletterà sui guadagni e sugli investimenti: finalmente inizierete a vedere gli sviluppi in alcuni dei vostri progetti più ambiti.

Scorpione - Questo nuovo lunedì sarà mediamente discreto per voi dello Scorpione, anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi abbastanza impegnativi. In questo caso gli astri invitano alla calma: qualcuno potrebbe essere messo alla prova dei fatti, dunque si consiglia di far tesoro dei consigli disinteressati di un amico/parente/conoscente. In amore, niente male il vostro cielo, senz'altro ben disposto nei vostri confronti ed in qualche caso anche determinante in alcune questioni che vi stanno a cuore. In coppia, forse, non tutto andrà a buon fine come piacerebbe alla maggior parte di voi. In questo caso il consiglio è quello di non prendersela più di tanto: animati dall'ottimismo, dalla fiducia e in massima parte favoriti da Venere in sestile alla Luna in Bilancia, il rapporto di coppia potrebbe vivere davvero istanti deliziosi. Single, giornata positiva soprattutto per chi non ha ancora trovato l'anima gemella. Oggi e domani le stelle indirizzeranno più di qualcuno di voi su una persona che attualmente sta mostrando i vostri stessi gusti e interessi. Nel lavoro, la speculare positività di Nettuno in Pesci stimolerà abbastanza il vostro spirito d'iniziativa. La voglia di fare sarà fondamentale, a patto di saper ben gestire con abilità ed efficienza gli impegni che avrete in agenda.

Sagittario - Partirà con una spinta lieve, quasi azzerata, questo vostro lunedì di inizio settimana. Il problema sarà soprattutto legato al periodo decisamente 'sottotono' messo in conto dalle effemeridi del momento. In particolare, diciamolo subito, non avrete troppi punti a favore, anzi, dovrete essere molto cauti nelle cose che fate di routine evitando la fretta o la voglia di chiudere le situazioni senza prima rifletterci sopra. In amore, le vostre ottime capacità di concentrazione e osservazione oggi avranno sicuramente qualche problema: interrogatevi su che cosa non va e meditate una soluzione adeguata. Non abbiate timore di affrontare situazioni e argomenti scomodi con le persone a cui volete bene, invece cercate di risolverli insieme. Single, girerete la vostra frustrazione su persone che non vi hanno fatto alcun male ma che, anzi, hanno imparato a volervi molto bene. Non siate troppo duri con chi non rientra tra le vostre cause di stress, ok? Consiglio: lasciate stare ripicche e inutili 'vendette' ma concedetevi un po di sano riposo, vi aiuterà senz'altro a ragionare meglio; rilassatevi! Nel lavoro, vi sentirete scarsamente motivati e cercherete di diminuire l'impegno che solitamente mettete nella professione. Le stelle consigliano una pausa rigeneratrice per poi riprendere i compiti che avete in agenda.

Astrologia del giorno 5 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Una giornata sicuramente oltre le aspettative, giocata sul fatto che avrete al fianco una parte dell'universo, quella buona! Quindi, tutta sull'onda positiva della fortuna questa ripartenza settimanale; diciamo pure fin dalle prime ore dell'alba. Qualcuno di vostra conoscenza intanto, molto presto porterà in dono buone notizie o interessanti novità, il che è già una mezza vittoria. Le predizioni di lunedì, parlando in merito all'amore, vedono un periodo altamente positivo per il vostro segno: vi sentirete appagati e soddisfatti perché l'accordo di coppia sarà (quasi) perfetto. Finalmente potrete dedicarvi alle rifiniture di quei piccoli dettagli che talvolta avete trascurato per via di 'altre urgenze' a cui prestare attenzione. Single, sarete molto tranquilli, comprensivi e ben disposti al dialogo, soprattutto riuscirete ad avere quella pazienza necessaria ad ascoltare le persone che vi sono vicino. Sarete animati da una grande voglia di scoprire nuove sensazioni o provare nuove esperienze: occhio a non osare più del dovuto... Nel lavoro, avrete uno spirito d'intraprendenza eccezionale con ottime capacità persuasive. Approfittatene per portare avanti (o mettere in gioco) quel progetto che vi ha conquistato l'anima, soprattutto perché verrete ascoltati con attenzione dai diretti interessati.

Acquario - Partirà e si concluderà abbastanza negativamente questo vostro lunedì di inizio settimana. Anziché stare a poltrire tutto il pomeriggio sul divano, magari davanti alla televisione, perché non provare a cimentarsi in qualche attività più interessante? Riprendere la lettura di quel libro che avete abbandonato sul comodino, forse in qualche cassetto o chissà dove, senz'altro potrà farvi stare subito meglio. Intanto, tensioni e frecciatine specialmente per coloro in coppia, non risolveranno di certo le questioni aperte, tenetelo presente. Single, la ruota della fortuna non sembra girare come dovuto nemmeno per tanti di voi. Discussioni e delusioni in generale non mancheranno: non disperate, ok? Come si suol dire, spesso non tutto il male viene per nuocere. Intanto, giocate pure le vostre carte come meglio potete, soprattutto se pensate di poter fare qualcosa per cambiare l'attuale situazione: fatelo, senza remore. Nel lavoro invece, vi sveglierete col piede sbagliato a causa della solita luna di traverso. Diciamo che sarete nervosi e quindi fareste meglio ad evitare di mettervi contro colleghi e/o superiori. Evitate anche di attaccare verbalmente chi volesse dare consigli oppure contrastare qualche vostro punto di vista, ok? Irritabili come siete, di certo potreste ritrovarvi in situazioni spiacevoli.

Pesci - In arrivo un periodo sicuramente felice in molti campi e non presenterà affatto 'effetti collaterali'. Le stelle pertanto invitano voi Pesci a mettere l'ansia da parte, sfruttando il periodo per godere al massimo tutto ciò che di interessante potrebbe capitare. In molti casi ad attendervi una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna che non guasta: se gestiti con sapienza ed intelligenza non mancheranno di regalare soddisfazioni infinite. Secondo l'oroscopo del giorno 5 agosto, intanto, riguardo l'amore, una ritrovata stabilità nel rapporto vi farà trascorrere una serata ricca di emozioni e di sorprese. Con la persona del cuore tutto sarà stupendo, come da tanto tempo non accadeva. Se single invece, il ritmo della giornata sarà molto calmo e disteso. In alcuni frangenti della giornata vi sembrerà quasi che le ore si allunghino piacevolmente oltre il dovuto continuando a regalare gocce intrise di indimenticabile romanticismo. Dentro di voi regnerà la pace, evidenziata da un dolcissimo sorriso stampato sulle labbra. Nel lavoro, per chiudere, il cielo stimolerà la fantasia e creerà anche le condizioni adatte per iniziative fortunate. In evidenza incontri che, se presi con la dovuta considerazione, risulteranno molto importanti per il futuro.