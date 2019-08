L'Oroscopo del giorno 6 agosto 2019 annuncia l'arrivo della Luna nel segno dello Scorpione in contemporanea opposizione a Mercurio in Cancro. Allora, pronti a scoprire come saranno le stelle martedì 6 agosto? Sotto controllo da parte dell'Astrologia quest'oggi i soli simboli appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. In questo caso parliamo certamente a favore dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Diciamo subito che il periodo vedrà tre segni in crescita positiva: i rapporti interpersonali in generale, le relazioni legate a interessi e il denaro faranno stare abbastanza tranquilli coloro appartenenti a Scorpione, Sagittario e Acquario. Invece, sempre in base al resoconto astrale messo in luce dalle previsioni di martedì 6 agosto, a non poter contare sul generoso conforto delle stelle saranno tutti gli amici nativi dei Pesci, nel frangente sottoscritti in periodo 'sottotono'.

Bene, senza perdere ulteriore tempo andiamo pure a mettere in chiaro la nuova scaletta con le stelline quotidiane e, a seguire, le attesissime predizioni su sentimenti e attività lavorative.

Classifica stelline 6 agosto 2019

Un nuovo venerdì è ormai arrivato alle porte, dunque urge una risposta in merito a come saranno le stelle in questa parte della settimana. Pertanto come sempre, a fare da metro di misura tra i sei segni quest'oggi sotto analisi sarà la nuova classifica stelline interessante il giorno 6 agosto 2019. Bene, allora iniziamo pure a mettere in chiaro l'Astrologia applica all'amore e al lavoro analizzando i segni dalla Bilancia fino ai Pesci.

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Pesci.

Oroscopo martedì 6 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Si prevede abbastanza buono questo vostro martedì, specialmente per coloro i quali avranno gravosi impegni sul groppone. In amore, diciamolo pure, il cielo certamente vivacizzerà l'intesa e il dialogo soprattutto nella coppia. Perfetta sarà la comunicazione con la persona amata, perciò sarete abbastanza bravi nell'esternare al partner le vostre sensazioni più profonde.

Il cielo vi regalerà quello spirito positivo che sta alla base della felicità e vi infonderà l'intraprendenza necessaria per realizzare i vostri migliori desideri. Single, sarete favoriti e le stelle e questo sarà per voi un vero e proprio 'asso nella manica'. In alcuni casi, però, le stesse vi invoglieranno a stare con gli occhi aperti, specie se siete alla ricerca dell’amore della vostra vita. State quindi molto attenti a quello che succederà intorno a voi, se non altro perché potreste ritrovarvi a prendere delle decisioni determinanti per la vostra vita amorosa.

In questo caso le previsioni del giorno invitano a prepararsi mentalmente e fisicamente ad ogni evenienza. Nel lavoro, vi sentirete in prima linea in questa giornata d'agosto e ambirete assaporare i risultati dei vostri sforzi. Non abbiate fretta, ma cercate di pazientare ancora un po': alla fine tutto si sistemerà per il meglio.

Scorpione 'top del giorno' - In arrivo un martedì 6 agosto favorito da una meravigliosa Luna nel segno.

La giornata numero due dell'attuale settimana sarà molto efficace soprattutto in campo sentimentale e nelle amicizie. In amore, l'ingresso nel comparto di una perspicace quanto fortunata Luna nel segno farà la differenza. La voglia di stare con la persona del cuore darà un motivo valido per affrontare la giornata con entusiasmo, anche se quest'ultima (almeno all'inizio) dovesse portare qualche inatteso scompenso nel dialogo o nelle decisioni. Approfittatene per farvi coccolare, almeno con l'intento di rinforzare l’intesa di coppia che, per qualcuno negli ultimi tempi è venuta un pochino a mancare. Single, un incontro promettente vi regalerà un sorriso a trentadue denti! Si dice che la ruota giri per tutti ed ecco che sta arrivando anche il vostro turno! Non ponetevi troppe domande e non esigete troppo da voi stessi, giusto per non avere aspettative troppo grandi: sorridete alla vita, a quello che vi sta offrendo e maggiormente a tutte le cose belle che nei prossimi giorni non mancherà di regalare. Nel lavoro, l'orbita giusta di alcuni astri influirà positivamente sul vostro operato, il quale viaggerà percorrendo i soliti binari quotidiani ma in modo vincente e veloce. Avrete la possibilità di tenere in pugno ogni situazione, pertanto approfittate di questo momento estremamente positivo per la carriera.

Sagittario - Il prossimo martedì sarà di certo meraviglioso per voi del Sagittario. Ad avere una marcia in più saranno in primis i rapporti interpersonali e, di riflesso, le amicizie ed i legami familiari. In amore, sarà di certo un giorno fantastico, senz'altro buono per recuperare situazioni sentimentali attualmente in panne: slanci affettuosi e una reciproca fiducia daranno nuova linfa al rapporto. Pertanto, entusiasmo e sincerità dovranno essere le parole vostre parole d'ordine per questo martedì 6 agosto. Diciamo pure che non mancherà proprio nessun ingrediente alla ricetta della felicità, soprattutto a voi Sagittario da poco uniti in coppia: siate sereni insieme a chi amate! Single, sarete in grado di dare le risposte giuste ad ogni situazione e ci saranno ottime occasione specialmente in amore per tutti i nati del segno. Oggi e anche domani potrebbero esserci incontri importanti, magari solo semplici avventure; in entrambi i casi vi sentirete al centro dell'attenzione e questo vi gratificherà moltissimo. Alla grande l'intesa affettiva e l'allegria con le persone che più vi piacciono: sfruttate il momento per proporre qualcosa che avete nel cuore da un po'... Nel lavoro infine, nel corso della giornata avrete tante soddisfazioni, soprattutto facilitazioni nei contatti nonché apprezzamenti per il vostro operato. Il vostro modo di essere negli ultimi giorni è divenuto meno severo e questo si rifletterà molto bene nei rapporti professionali. Tenetelo in conto, perché vi potrà sempre servire!

Astrologia del giorno 6 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Questo nuovo giorno della prima settimana piena del mese di agosto, per tutti voi appartenenti al segno del Capricorno, non si annuncia troppo negativo, anche se sarà da vivere con una certa accortezza. Le predizioni di martedì annunciano una grande ripresa soprattutto nel campo dei sentimenti, con l'ambiente familiare in primissima linea. In amore, il ritmo con cui saprete gestire i vostri impegni diventerà irrefrenabile e qualcuno senz'altro potrebbe cominciare a chiedersi il perché di un simile cambiamento: prestate maggior attenzione a riguardo, anche perché chi avete a fianco potrebbe sentirsi da voi trascurato. Non tenete invece tutto per voi in caso aveste qualcosa da dire o da fare: a fine giornata raccontate tutto per filo e per segno alla persona amata, anche solo parlare potrà aiutarvi a sentirsi protetti e, soprattutto, a far sentire considerati chi vi vuole bene. Single, sarete circondati da persone positive e determinate allo stesso momento, il che vi metterà tanta voglia di fare e in certi casi anche molta allegria. Chi nel frattempo ha da poco chiuso una storia, di certo dovrà valutare alcune cose importanti che potrebbero impattare prossimamente sulla qualità della vita sentimentale, magari portare scombussolamenti importanti e contrasti nei nuovi rapporti. Date più fiducia a chi sapete, trascorrerete così momenti piacevoli e sarete apprezzati. Nel lavoro, le stelle avranno un occhio di riguardo per voi Capricorno. Saprete curare al meglio le pubbliche relazioni ed i nuovi contatti ne gioveranno senz'altro.

Acquario - Partirà e chiuderà in grande stile questo vostro martedì 6 agosto, favorendo molto voi dell'Acquario. Dunque mettete pure da parte per qualche giorno ansie e preoccupazioni e godetevi il vostro momento di positività. In amore, oggi e domani avrete a disposizione una grande carica di entusiasmo, siate pronti per progettare il futuro, logicamente insieme con il vostro partner; magari dando il via a qualcosa di unico da portare avanti in due. In campo sentimentale, parlando in merito alla coppia, sarete intraprendenti e cercherete di stupire il vostro partner. Potrete trascorrere così una bella serata in compagnia della persona amata, dimostrargli finalmente tutto il vostro più sincero affetto. Single, il vostro oroscopo di oggi dice che avrete un'ottima occasione per trascorrere una giornata diversa dal solito: sarà così oppure no? Vedremo, intanto tutto sembrerà essere a vostro favore: se ne avete la possibilità dedicate il vostro tempo alle persone che vi circondano, ve ne saranno grati. In ambito lavorativo, le stelle indicano che finalmente un grande progetto a cui tenete tanto si sbloccherà. Dalla vostra mente usciranno un sacco di nuove idee e progetti che verranno valutati positivamente e molto presto saranno presi in considerazione da chi di dovere.

Pesci - In arrivo un giorno non troppo positivo, probabilmente con la flemma di una giornata 'sottotono'. Gli astri saranno poco benevoli anche se non del tutto negativi in particolare da fine pomeriggio in poi. Positività e negatività risulteranno eternamente in lotta tra loro: l'ago della bilancia purtroppo penderà dalla parte di quest'ultima dando alla giornata lo stressante sapore dei periodi flemmatici e ripetitivi. Secondo l'oroscopo del giorno 6 agosto, riguardo l'amore, sarà inevitabile non incontrare degli ostacoli lungo il proprio percorso, l'importante sarà mantenere il sorriso sulla labbra, non demordere e fare appello a tutta la forza che si avrà a disposizione in quel momento. Quindi, anche se quella odierna sarà per voi una giornata difficile, non lasciatevi andare ma cercate l'energia buona che senz'altro è dentro di voi: reagite! Se single invece, forse state un po' esagerando, dovreste bilanciare le emozioni migliorando il vostro autocontrollo; così facendo, molte cose si risolveranno sicuramente per il meglio. Nel lavoro, per chiudere, alcune cose che credevate 'morte e sepolte' si riveleranno invece ancora attuali. Cercate di mantenervi tranquilli e di non prendere decisioni affrettate dettate dall'euforia del momento: aspettate tempi migliori!