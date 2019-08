L'Oroscopo del giorno 7 agosto 2019 mette nero su bianco la classifica stelline quotidiana, nonché le predizioni riguardanti questo nuovo mercoledì. Ansiosi di sapere cosa porteranno di buono le stelle in amore e nel lavoro? Certo che sì, pertanto occhi puntati in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, sestina sotto analisi in questo contesto. Diciamo subito che a poter usufruire della benevolenza degli astri nel periodo esaminato saranno in pratica due segni in particolare, ovviamente prescelti dalla sestina sotto analisi in questo contesto.

Pertanto, a gongolare a metà settimana, secondo quanto rilevato dall'Astrologia quotidiana, saranno senz'altro quelli appartenenti a Scorpione e Capricorno, preventivati entrambi in giornata a cinque stelle. Invece, le previsioni di mercoledì 7 agosto puntano decisamente il dito verso gli amici dell'Acquario e dei Pesci, in questo caso sottoscritti rispettivamente con la spunta relativa al 'sottotono' e quella riservata ai periodi da 'ko'.

Classifica stelline 7 agosto 2019

Un nuovo mercoledì si appresta ad arrivare: sarà o no un giorno buono per il nostro segno? Di certo, in lista d'attesa come in ogni giornata che si rispetti vi sono desideri, ansie e problemi da mettere in sicurezza, quindi cosa fare per risolvere? Semplice, basta dare un'occhiata a come si presenta la nuova classifica stelline interessante il giorno 7 agosto 2019 nei riguardi del nostro simbolo zodiacale.

Visto che abbiamo già anticipato qualcosa in apertura, possiamo solo dire che saranno anche altri due segni a poter contare su un frangente positivo in questa parte della settimana.

★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: Acquario;

★★: Pesci.

Oroscopo mercoledì 7 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - La giornata di questo mercoledì è prevista per voi Bilancia all'insegna della normale routine.

In campo interpersonale specialmente, per migliorare il dialogo e i buoni rapporti dovrete fare qualche piccola rinuncia, ma alla fine non rimarrete delusi. In amore, vi attende senz'altro una buona serata soprattutto se appartenete a coloro che sono già felicemente in coppia. Il periodo potrebbe cadere 'a fagiolo' per chi ha piccoli problemi da risolvere con il partner oppure ultimamente ha avuto qualche contrattempo non messo in conto.

Organizzate pure qualcosa di diverso e stupite il vostro partner con qualche 'effetto speciale', vedrete che apprezzerà sicuramente. Single, il vostro sorriso magnetico oggi o massimo domani vi aiuterà ad aprire alcune porte sentimentali molto ambite al vostro cuore: ottime prospettive per una in particolare, da sempre sigillata a doppia mandata! Serata felice invece per chi decidesse di incontrare persone nuove: le previsioni del giorno invitano ad essere più spigliati nei primissimi dialoghi.

Nel lavoro, se studierete attentamente la situazione, individuerete sicuramente le mosse giuste per rendere le vostre iniziative più agili e facilmente attuabili.

Scorpione - Il prossimo giorno cadente in calendario il 7 di agosto sarà certamente splendido per voi dello Scorpione. Diciamo pure che evolverà più che bene la parte centrale della settimana, vincente dall'inizio alla fine in molti comparti. In questo caso le stelle favoriranno ottime occasioni per mettere a frutto intenzioni o progetti a breve e medio termine. In amore, senz'altro passerete dei bellissimi momenti con la persona del cuore e non potete chiedere di più in questa giornata complessivamente più che positiva. Allora, andate al mare se potete: trascorrere una romantica serata passeggiando mano nella mano, con in sottofondo il suono delle onde, sarebbe per voi meraviglioso! Single, questo mercoledì la mente sarà libera di volare e il cuore leggero vi farà sentire come sospesi da terra, felici come non mai. Vi siete meritati questo senso di benessere ma sarebbe più giusto condividerlo con le persone che vi stanno vicino e che da sempre si rendono disponibili, presenti per voi nei momenti di bisogno. Nel lavoro, sarete dinamici ed intraprendenti e vorrete ottenere i risultati che ritenete da sempre essere alla vostra portata. Sarà sicuramente la giornata ideale per tentare di fare qualcosa di innovativo.

Sagittario - In arrivo un mercoledì 7 agosto in gran parte positivo, capace di donare in certi frangenti anche una buona stabilità a parte della giornata. Se alla sera poi la stanchezza dovesse prendere il sopravvento, poco male, potrete sempre vantarvi di aver vissuto in generale un buon periodo. In amore riceverete abbastanza rispetto a ciò che sarete capaci di esternare, pertanto siete chiamati a dimostrare con maggior enfasi il vostro vero sentimento nei confronti della persona amata. Fate volare la fantasia e stupite chi vi fa battere il cuore con qualcosa di diverso dal solito, che possa finalmente rallegrare la vostra vita di coppia. Single, guarderete il mondo con nuovi occhi e una nuova luce, forse sarà tutto merito di un nuovo amore. In ogni caso, cercate qualsiasi risposta interpretando le ragioni del vostro cuore, le troverete certamente. Nel lavoro, ultimamente i 'pianeti buoni' non fanno altro che suggerirvi di andare oltre quello che già conoscete. Cercate quindi nuovi spazi professionali, tirate fuori la vostra originalità e la grinta che avete.

Astrologia del giorno 7 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Le predizioni di mercoledì in linea di massima presuppongono possa essere uno splendido giorno di metà settimana per voi del Capricorno. Parlando in generale, vi attende un ottimo periodo e le previsioni di riuscita saranno superiori alle attese se saprete affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia. In amore, alcuni tra gli attuali pianeti a voi favorevoli vi renderanno energici e pieni di voglia di fare. Anche chi è già in coppia da tempo non perderà occasione per trascorrere una bella giornata in simbiosi con l’altra metà del cielo. Forza, buttate alle spalle tutti i problemi passati e iniziate a fare qualcosa per il presente e per il prossimo futuro. Single, sicuramente la giornata non mancherà di far avere buone notizie. Diciamo che a molti Capricorno in status single attende una giornata quasi perfetta, ovviamente a patto di viverla con ottimismo e un pizzico di buonsenso, il che impreziosirà il tutto. Nel lavoro invece, la situazione si avvierà verso uno sblocco totale ed avrete la possibilità di concludere nuovi accordi professionali. Un incontro occasionale vi permetterà di crescere e sviluppare nuovi percorsi.

Acquario - Partirà in direzione del classico 'sottotono' questo vostro mercoledì di metà settimana. Venere e Mercurio risulteranno posizionati speculari negativi rispetto al segno, quindi potrebbero essere molto poche le carte da giocare in alcuni campi, in primis in quello a sfondo affettivo. In campo sentimentale infatti, la serenità sarà a portata di cuore solo se saprete ben valorizzare la fiducia e la sincerità, condizioni basilari su cui poter poggiare l'amore. Il consiglio di oggi: non date nulla per scontato! Armatevi di pazienza e mantenete la calma nei confronti del partner, ultimamente un po' assente nel rapporto. Single, avete bisogno di cambiare aria: iniziate pure a frequentare posti diversi dal solito, questo potrà esservi di aiuto e fonte di stimolo sia a livello fisico che sentimentale. Prendetevi il tempo necessario ad approfondire eventuali nuove conoscenze, perché sarà bene non correre il rischio di giungere a conclusioni affrettate (anche questa volta?). Nel lavoro invece, sarete provati dalle tensioni e potreste dire delle cose di cui vi pentireste quasi subito. Cercate di contenervi di più mantenendovi positivi.

Pesci - Giornata prescritta dagli astri con il poco piacevole segno relativo ai periodi da 'ko'. Dunque cosa aspettarsi da un frangente sottoscritto con solo due stelle? Nulla di positivo ovviamente, pertanto sarebbe per voi meglio non mettere in cantiere cose importanti, potrebbe rivelarsi abbastanza difficile da portare a buon fine. Secondo l'oroscopo del giorno 7 agosto invece, riguardo l'amore, sarete confusi e affannati, forse tormentati da una miriade di sentimenti anche contrastanti, il che non vi renderà particolarmente loquaci in questo periodo. Scontri e/o tensioni nella coppia non mancheranno, quindi restare calmi: il non agitarsi più del dovuto sarà la cosa migliore da fare. Se single invece, cercate di far valere le vostre ragioni senza farsi prendere dai sensi di colpa. Non smettere mai di cercare la felicità è essenziale per il vostro equilibrio psicologico, sappiatelo. Nel lavoro, per chiudere, la fiducia in voi stessi sembrerà traballare ed alcune certezze (date per scontate) potrebbero sgretolarsi sotto ai vostri piedi. Mantenete la calma e cercate nuovi stimoli.