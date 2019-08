L'Oroscopo del giorno 8 agosto 2019 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni zodiacali di giovedì. Ansiosi di sapere come saranno le stelle il quarto giorno della settimana? A godere del favorevole appoggio da parte dell'Astrologia, specialmente nei rapporti affettivi e interpersonali in generale, solo tre segni, ovviamente prescelti tra i sei sotto analisi in questa sede. A tal proposito ricordiamo che ad essere messi sotto analisi quest'oggi saranno in esclusiva Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Bene, vista la giornata davvero speciale in quanto sottoposta alle positive influenze della Luna in Sagittario, vediamo di mettere subito in evidenza chi avrà fortuna da tale passaggio. Come anticipato già nel titolo d'apertura, a gongolare nel periodo indicato saranno certamente tutti coloro nati nel segno dell'ovvio Sagittario, senz'altro meritevoli di fregiarsi della posizione 'top del giorno'.

Altresì, si prospettano ottime performance soprattutto in amore, ma anche nel settore lavorativo per gli amici della Bilancia e dell'Acquario, entrambi da considerare in periodo a cinque stelle. Invece, ben poche le speranze di portare a termine qualcosa di soddisfacente per coloro appartenenti al simbolo astrale del Capricorno: secondo le previsioni di giovedì 8 agosto ai nativi del segno di Fuoco si presume possa arrivare qualche difficoltà in più e una giornata abbastanza 'sottotono'. Passiamo pure a maggiori dettagli.

Classifica stelline 8 agosto 2019

Il prossimo giovedì, giornata interessante la parte di rientro dell'attuale settimana, sarà discretamente positivo per voi Sagittario. In primissimo piano spicca il passaggio della Luna nel vostro settore, a partire dalle ore 22:34. Sempre parlando d'amore invece, il periodo vedrà un po' indecisi sul da farsi tantissimi di voi del Capricorno: potrebbero sortire problemi a livello affettivo proprio a metà-fine periodo.

Pertanto, il responso da parte della classifica stelline sulla giornata del 8 agosto indica un probabile andamento 'sottotono' per coloro nativi del Capricorno. Invece cosa si prevede per gli altri segni? Andiamo pure a scoprirlo mettendo a nudo la scaletta con le stelline quotidiane a seguire:

Top del giorno : Sagittario - Luna nel segno;

: Sagittario - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Capricorno.

Oroscopo giovedì 8 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il prossimo giovedì sarà certamente di buon augurio per vari settori della vita.

Diciamo pure che sarà ottimo per la maggior parte di voi Bilancia, specialmente nel lavoro. Secondo le previsioni del giorno, in amore sarete particolarmente attraenti agli occhi del partner, al punto che l’affiatamento di coppia salirà ancora di più di livello. Avrete voglia di staccare da tutto e tutti per rimanere da soli con la persona amata: pronti a rilassarvi e godere una meritata pausa a base passionale?

Single, giornata 'super' grazie a pianeti decisamente affabili e di parte: l'atmosfera emotiva si surriscalderà e nel corso della giornata riprenderà senz'altro quota. Allegria e amicizia si intrecceranno nel vostro essere quotidiano e sarete finalmente pronti per conoscere gente nuova. Nel lavoro, molte idee vi daranno la spinta giusta per portare avanti progetti apparentemente complessi. Sfruttate la creatività e la fantasia del momento per essere i primi nel vostro campo.

Scorpione - Partirà e chiuderà sulla discreta positività questo vostro giovedì di metà settimana. In alcuni casi, parlando in linea generale, potrebbero essere rivalutati positivamente alcuni sacrifici (pesanti!) che avete fatto in passato. In amore, visto la discreta bontà della Luna, quest'ultima senza meno vi spronerà a fare della sana autoanalisi e, nel contesto, vi inviterà ad essere più fiduciosi verso chi amate. Potrete così vivere una giornata 'alla pari' emotivamente parlando, mentre la serata sarà da impegnare interamente all'eros e alla passione più sfrenata. Single, accantonate per un momento i soliti problemi amorosi e andate a divertirvi con gli amici, ok? Organizzate insieme chi vi fa stare bene qualcosa di insolito o di piacevole. Insomma, fate ciò che volete senza problemi, magari attingendo tra cose che amate fare con più spirito con il solo scopo di divertirsi al massimo. Nel lavoro, sarà la giornata giusta per iniziare un progetto importante e portarlo a termine con successo. Il momento restituirà quello che avete seminato...

Sagittario 'top del giorno' - Giornata davvero importante per voi del Sagittario e di certo molto positiva. Sarete di ottimo umore per merito di una splendida Luna nel segno in ingresso nel settore nelle ultime ore della giornata. Riuscirete pertanto anche a rimediare a qualche momento di tensione che dovesse essere vissuto nel corso del periodo. In amore intanto, sicuramente un buon periodo: pronti a sentirvi di nuovo 'alla grande' in campo sentimentale? Certo che sì: gran parte del periodo si prevede roseo per molte coppie, dominato da sicurezze, dunque perfetto per cercare di convogliare verso di voi una maggiore attenzione da parte di partner, familiari e amici. La strada da percorrere sarà quasi priva di ostacoli, quei pochi facilmente superabili. Single, sarà il giorno ideale per esprimere i vostri sentimenti o per lanciarvi con tutto il cuore su qualcosa di importante. Ammettetelo: è questo ciò che vi serve per essere felici! Uscite dalla vostra corazza e amate... Per quanto concerne il lavoro invece, i vostri sforzi saranno finalmente ricompensati: godetevi il momento e brindate a chi non ha mai creduto alle vostre capacità. Siete e rimarrete 'dei grandi'.

Astrologia del giorno 8 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Partirà e proseguirà non troppo bene questa parte della settimana, con un giovedì abbastanza poco convincente. In motivo? Logico, la probabile influenza negativa di Nettuno, nel frangente in quadratura al vostro Giove. Le predizioni di giovedì a questo punto parlano chiaro: si preannuncia per voi del Capricorno una giornata 'sottotono'. In amore pertanto, si creeranno delle tensioni e voi vi sentirete responsabili nonostante non abbiate contribuito al loro generarsi. Prendete le dovute distanze per non farvi coinvolgere, ma parlate sinceramente con la persona amata in modo da farvi un'idea oggettiva sulla situazione. Consiglio: cercate di arrivare al più presto ad una soluzione; le stelle vi aiuteranno sicuramente. Single, i vostri desideri intraprenderanno finalmente la strada giusta e li vedrete trasformarsi presto in realtà, ma non oggi e nemmeno domani, questo è da tenere bene in chiaro. Pertanto c'è da attendere tempi migliori... Nel lavoro, seppur abbastanza determinati nella mattinata, perderete forza di volontà nella seconda parte della giornata: impegnatevi di più nella vostra attività. Se state aspettando un esito al quale tenete molto e l'ansia e l'agitazione vi stanno divorando, rallentate e svagatevi il più possibile. Sforzatevi di mantenere la concentrazione sui vostri impegni per non perdere di vista le priorità.

Acquario - Il prossimo giovedì partirà ed evolverà a massima positività, dando a questa parte della settimana vigore e spirito giusti. In generale, sarete carichi di energia e saprete trasmettere una grande vitalità in special modo al vostro rapporto di coppia. In campo sentimentale quindi, finalmente l'atmosfera si prospetta più rosea e relativamente più invitante del solito. Per avere successo cercate di prevenire i desideri più intimi del vostro amore e sappiate cogliere per tempo eventuali momenti da godere tassativamente insieme. Single, la giornata sarà molto positiva, ritroverete nuova linfa grazie al favore di Venere in Leone, al momento speculare positiva al 80%. Farete certamente delle nuove conoscenze, in primis per voi che siete in spiaggia, il che potrebbe far addirittura sognare ad occhi aperti tantissimi Acquario. Unica cosa, dovrete impegnarvi abbastanza per far durare ciò che avrete iniziato, il più a lungo possibile. Nel lavoro invece, le stelle sembrano guardare proprio voi. Avrete infatti l'opportunità che tanto cercavate, cioè di mettere in mostra la vostra professionalità. Otterrete credibilità e stima!

Pesci - Decisamente nella norma questo giovedì di metà settimana, messo sotto analisi quest'oggi dall'Astrologia. La Luna in Sagittario risulterà parzialmente positiva mentre Venere in Leone sarà decisamente negativa a metà: dunque si pronostica quasi un pareggio tra negatività e positività con un leggero vantaggio per quest'ultima. Secondo l'oroscopo del giorno 8 agosto, riguardo l'amore, avrete modo di apprezzare alcuni lati del carattere del vostro partner che non conoscevate molto bene. Non preoccupatevi, la sorpresa sarà più che piacevole e vi rilasserete insieme facendo quello che più amate. Se single invece, le stelle vi infonderanno un'incredibile voglia di amare e sarete disposti a rivoluzionare situazioni stagnanti, senza pensare alle conseguenze. La sfera sentimentale sarà pervasa da influssi magici e potrebbero nascere legami che avranno sicuramente tutte le possibilità per durare a lungo. Nel lavoro, avrete un fiuto eccezionale e coglierete tutto al volo. Vi si presenteranno occasioni allettanti per crescere professionalmente, se non altro perché siete già molto bravi nel vostro settore.