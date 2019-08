L'Oroscopo del giorno venerdì 9 agosto 2019 è pronto ad elencare quali saranno i segni fortunati del momento e quelli invece costretti a subire il periodo negativo. In primo piano la spettacolare presenza della Luna in Sagittario, un vero toccasana per chi ha situazioni affettive in crisi o potenzialmente a rischio. Intanto ricordiamo a tutti che in esame in questo frangente i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: desiderosi di sapere chi, tra questi, avrà il pieno appoggio degli astri e chi invece sarà costretto a subire eventuali turbolenze negative?

In base a quanto appena affermato, ad avere massima attenzione da parte delle stelle, opportunamente ben descritti nell'articolo di oggi, saranno solo tre segni: Scorpione, Sagittario e Pesci. Poco o nulla di buono potranno sperare dal periodo in arrivo, soprattutto coloro di Bilancia e Capricorno, preventivati nelle previsioni di venerdì 9 agosto rispettivamente in periodo 'sottotono' e da 'ko'. Andiamo a mettere in chiaro la situazione segno per segno.

Classifica stelline 9 agosto 2019

Il prossimo venerdì, come da anticipazioni iniziali, vedrà ancora la presenza della Luna nel comparto del Sagittario. Pertanto, l'Astrologia applicata al periodo di riferimento annuncia ottime opportunità in amore non solo per i Sagittario stessi, ma anche per coloro nativi in Scorpione e Pesci entrambi sottoscritti a cinque stelle. In primissimo piano quindi i sentimenti, l'amicizia e tanta passionalità a tutto tondo con la parte finale di questa settimana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Bene, allora vediamo di dare una valutazione obbiettiva anche ai restanti segni, ovviamente in base a quanto messo in evidenza dalla nostra attesissima classifica stelline interessante il giorno 9 agosto 2019. A seguire lo specchietto riepilogativo provvisorio, valido per i soli simboli astrali da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Scorpione, Sagittario, Pesci;

★★★★: Acquario;

★★★: Bilancia;

★★: Capricorno.

Oroscopo venerdì 9 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - In arrivo un giorno poco positivo per voi della Bilancia, questo è poco ma (quasi) sicuro!

A dominare in questa parte finale della settimana tanta stanchezza e pochissima voglia di reagire: coraggio! In generale, ancora incertezze nell'aria specialmente in alcune situazioni con problematiche di vecchia data. In amore, il desiderio di stabilità affettiva potrebbe portarvi a forzare alcune decisioni del partner: non mettetelo alle strette, dategli il tempo di riflettere e vedrete che che le cose andranno bene.

Single, alcune emozioni passate che pensavate assopite, potrebbero tornare improvvisamente a farsi sentire; forse alcune di queste vi faranno sorridere, altre vi potrebbero provocare rabbia e rancore. Non date troppo peso ai rimpianti, ok? Le previsioni del giorno invitano a rilassarsi e guardare avanti con fiducia. Nel lavoro intanto, si stanno affacciando in questi giorni delle piccole difficoltà che, se prontamente tamponate, si potranno sicuramente arginare e risolvere.

Rivalutate le vostre spese, eliminate il superfluo ed i conti riprenderanno il loro equilibrio facendovi abbandonare quel vostro costante senso d'ansia.

Scorpione - La giornata sarà in linea generale davvero fortunata, splendida per la maggioranza di voi Scorpione. Senz'altro, quasi tutto il periodo risulterà vincente, a tutto tondo con la parte finale di questa settimana. In molti casi risulterete attenti e premurosi verso le persone che stimate e che vi piacciono ma non sempre sarete pienamente capiti. In amore, la Luna viaggerà silenziosa ma pronta ad animare la vostra giornata: potrete fare affidamento su alcuni momenti davvero efficaci, il che vi renderà particolarmente intraprendenti con la persona amata e pieni di voglia di vivere. Single, sarà questo un giorno fortunato per molti di voi, almeno secondo le stelle del giorno. Diciamo che tutto quello che vorrete realizzare sembrerà essere nelle condizioni migliori per essere svolto. Allora, senza perdere tempo iniziate con convinzione e fiducia: in bocca al lupo! Nel lavoro, potrete contare su una sensibilità speciale che vi metterà in grado di capire le situazioni prima che si verifichino. Grazie al vostro fiuto riuscirete ad essere sempre un passo avanti a chiunque.

Sagittario - Una giornata ottima si intravvede già all'orizzonte per tanti di voi appartenenti al Sagittario. Diciamolo pure, fin dal risveglio vi sentirete immersi in un'atmosfera multicolore e benevola capace di dare sprint all'umore generale. Il benessere che vi accompagnerà portando di riflesso diverse situazioni piacevoli potrebbe durare per quasi l'intera giornata. In amore, l’armonia nella vita di coppia faciliterà i rapporti e influirà decisamente sulle vostre scelte. Non ponetevi domande e godetevi questi momenti di felicità insieme a lui/lei, senza pensare troppo al futuro. Single, giornata piacevole ma per rendere più elettrizzante la serata un ingrediente indispensabile sarà una compagnia simpatica che apprezzi il vostro dinamismo e la gran voglia di divertirvi che avete. Nulla è impossibile ma tutto probabile: meditate! Nel lavoro, davanti a voi avete l'alba di un giorno nuovo e un periodo abbastanza raggiante (almeno sulla carta). Fisicamente vi sentirete in ottima forma, percepirete un rinvigorimento notevole in voi e questo vi aiuterà ad affrontare le sfide quotidiane in maniera più serena e distesa.

Astrologia del giorno 9 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Questo fine settimana per molti di voi del Capricorno partirà e potrebbe anche concludersi abbastanza maluccio... Le predizioni di venerdì indicano pertanto un periodo abbastanza deludente: una persona (che sapete) sembrerà come se facesse di proposito a farvi arrabbiare e, alla fine, potreste anche non reggerla più! Di certo, lo scontro sarà inevitabile, anche perché difficilmente riuscirete a trattenervi dal farlo. In amore, la Luna vi remerà contro: scontrosi e di poche parole, preferirete agire seguendo l'istinto senza dare troppe spiegazioni a chi non comprende le vostre scelte. Calma: rilassatevi un pochino e vedrete che alla fine tutto si aggiusterà al meglio. Single, avrete di fronte una situazione difficile, quindi dovrete lottare per raggiungere il vostro obbiettivo. Valutate bene se quella a cui ambite è veramente la persona che fa per voi e se vale la pena eventualmente anche soffrire per conquistare il suo cuore, altrimenti lasciate perdere. Nel lavoro, vi aspetta una lunga e ripida salita per via di alcune influenze planetarie negative: non spaventatevi ma organizzatevi al meglio per affrontare ogni asperità con la giusta forza e determinazione. Anche nei periodi più bui ed impegnativi della vostra vita imparerete qualcosa che potrà tornare utile in futuro.

Acquario - Questo ultimo giorno a ridosso dell'inizio del nuovo weekend, per voi Acquario si preannuncia abbastanza monotono ma assolutamente non negativo. In molti casi, senz'altro vi aspetta una giornata impegnativa ma riuscirete a terminare in tempo e con mediocre soddisfazione quasi tutti i vostri impegni quotidiani. In campo sentimentale, la famiglia lascerà a voi una decisione molto importante: valutate accuratamente le varie alternative e possibilità, senza lamentarvi di questo arduo compito. Se siete stati scelti sarà per la fiducia di cui godete e qualsiasi cosa deciderete verrà comunque ben apprezzata dalla persona amata. Single, sarà la giornata adatta per rischiare qualcosina di più del solito, secondo il firmamento. Pertanto, non fate congetture sul futuro ma vivete l'attimo, magari fatevi trascinare da quello che sentite dentro, senza timore. La vita è bella perché imprevedibile, quindi dovete essere sempre pronti a tentare il tutto per tutto, senza rimpianti. Nel lavoro invece, le stelle dicono che sarà tempo di pensare al futuro, programmando attentamente ogni nuova idea. Cercate di impostare chiaramente affari e transazioni, sia in corso che quelle da mettere in gioco.

Pesci - Giornata di fine settimana valutata senz'altro come più che positiva in molti settori. In questo caso a voi dei Pesci gli astri consigliano di sfruttare il momento buono per mettere a segno qualcosa di importante o duraturo, magari in vista di un evento futuro. In generale, grosse occasioni potrebbero maturare nei comparti legati ai sentimenti, come pure nelle normali attività quotidiane. Secondo l'oroscopo del giorno 9 agosto, riguardo l'amore, al momento la situazione sembra essere abbastanza stabile e in tanti sentirete dentro di voi un profondo senso di pace. Fate pure nuovi progetti di vita con il partner sforzandovi nel contempo di aprire sempre più il vostro cuore: vedrete, sarà meraviglioso avere la stima e la riconoscenza della persona amata. Per i single si prospetta una giornata piena di vitalità ed energia, perciò tutto vi sembrerà molto facile alla portata. L'atmosfera frizzante del momento vi spingerà a darvi da fare. Infatti, la giornata sarà propizia per chi vorrà divertirsi, magari con avventure amorose insolite oppure con iniziative audaci. Nel lavoro, per chiudere, tutto bene perché il cielo vi spianerà la strada per realizzarvi o per inserirvi con successo in nuove attività. Se ambite a far carriera, approfittate di questa ottima occasione!