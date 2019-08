Durante la giornata di domenica 1° settembre, Ariete cercherà di avviare nuovi progetti lavorativi pur di distrarsi da alcuni problemi in ambito sentimentale, mentre Leone sarà piuttosto razionale per quanto riguarda l'amore. Ottime prospettive di lavoro per quanto riguarda i nativi Bilancia, mentre Toro dovrà fermarsi un momento a riflettere sulle proprie scelte. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 1° settembre 2019.

Previsioni oroscopo domenica 1° settembre 2019 segno per segno

Ariete: se la vostra relazione amorosa sta attraversando un periodo di crisi, oppure si è interrotta, questo è il periodo adatto per aprirvi a nuovi progetti.

V'impegnerete pur di non pensare al partner, anche rimanendo qualche ora in più a lavorare. Voto - 7

Toro: fareste meglio a fermarvi un momento a riflettere sulle scelte che state adottando in ambito sentimentale. Si stanno aprendo nuovi orizzonti che potrebbero risultare anche più interessanti delle strade che avete scelto. Voto - 7

Gemelli: siate prudenti con il partner, se necessario ascoltate il parere di un amico per non deludere la vostra anima gemella.

periodo favorevole per quanto riguarda il lavoro. Voto - 7

Cancro: confusione sul posto di lavoro durante la giornata di domenica. Avrete tante mansioni da portare a termine e non sapete da che parte cominciare. Voto - 6

Leone: vi siete ripresi da un periodo di crisi con il partner, ciò nonostante cercherete di essere cauti e razionali per evitare di tornare a litigare. Il lavoro invece non vi sta dando le soddisfazioni che cercavate e ciò vi causa nervosismo.

Voto - 6,5

Vergine: state cercando pace e tranquillità, ma non potete riuscirci continuando a fare polemiche. Sul posto di lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti quindi cercate di non commettere errori. Voto - 6,5

Bilancia. giornata favorevole per quanto riguarda la sfera sentimentale. Le relazioni a lungo termine procederanno magnificamente, tanto che vi ritroverete a gestire insieme alcuni importanti progetti per il futuro.

Voto - 8

Scorpione: l'amore tornerà ad essere importante per i nativi del segno. Dovrete prima farvi perdonare dal partner che non la penserà come voi. Voto - 6,5

Sagittario: se state frequentando una persona di cui vi siete invaghiti da tempo, questa sarà la giornata adatta per farvi avanti e buttarvi in una nuova storia d'amore. Voto - 8

Capricorno: sorprese in ambito sentimentale durante la giornata di domenica.

Anche se la mattinata sarà un po’ monotona, basterà poco affinché la situazione si ribalti, accendendo la passione con l'amato bene, magari con una buona notizia. Voto - 8

Acquario: se siete appena usciti da una difficile storia d'amore, questa è la giornata ideale per tornare sui propri passi e sentirvi più forti di prima. Tante opportunità sul posto di lavoro, che vi permetteranno di fare esperienza.

Voto - 7,5

Pesci: sarebbe un peccato rovinare la vostra relazione di coppia proprio ora che state attraversando un periodo magico. Cercate dunque di non combinare guai. Voto - 7