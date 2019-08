Durante la giornata di domenica 18 agosto, i nativi Ariete si sentiranno carichi di energie, ciò nonostante avranno qualche problema con le relazioni familiari. Sagittario si godrà la giornata facendo attività fisica, mentre Scorpione uscirà da quello stato di pigrizia per tornare carico sul posto di lavoro. Gemelli cercherà di reinventarsi sul posto di lavoro, mentre il Cancro sarà particolarmente fortunato.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 18 agosto 2019.

Previsioni oroscopo domenica 18 agosto, segno per segno

Ariete: ci saranno delle tensioni all'interno della vostra famiglia. Farete di tutto per cercare di risolvere immediatamente la situazione, ma dovrete mantenere la calma. Voto - 6,5.

Toro: Venere tornerà nel vostro segno e ciò significa che sarà una domenica molto interessante, dove potreste fare dei piacevoli incontri.

Voto - 8.

Gemelli: cercherete di reinventarvi sul posto di lavoro per riuscire a tornare al successo e ottenere più guadagni. Amore stabile per i nativi del segno, dove il partner vi darà qualche suggerimento per la vostra carriera professionale. Voto - 7,5.

Cancro: tanta fortuna per i nativi del segno sul posto di lavoro. Per chi è alla ricerca di un nuovo impiego, si presenteranno tante occasioni da cogliere al volo.

Voto - 7,5.

Leone: non sarà il caso di impegnarsi sul posto di lavoro in quanto per il momento la vostra situazione è stabile. Ciò che non va è la vostra relazione di coppia, dove dovreste cercare di ripristinare le cose. Voto - 7.

Vergine: l'ultima settimana del mese di agosto sarà particolarmente ricca di nuovi progetti lavorativi da portare a termine. Tante novità e soddisfazioni vi aspettano. Voto - 8.

Bilancia: periodo in risalita per i nativi del segno.

La vostra situazione sentimentale sta per tornare favorevole e inoltre i single, potrebbero riuscire a trovare la loro anima gemella. Voto - 7,5.

Scorpione: cercate di essere meno pigri durante la giornata di domenica. Ci saranno infatti delle novità che vi spingeranno ad essere più spontanei verso i vostri cari. Voto - 7,5.

Sagittario: la vostra domenica sarà caratterizzata da tante attività all'aria aperta.

Tutto ciò vi farà stare decisamente meglio si fisicamente che mentalmente. Voto - 7,5.

Capricorno: dovrete cercare di assumere un atteggiamento più morbido verso la vostra anima gemella se volete riuscire a ripristinare l'affiatamento di coppia. Voto - 7.

Acquario: qualche problema di tipo salutare per i nativi del segno. Vi sentirete particolarmente stanchi al punto da non avere la minima voglia di uscire di casa.

Voto - 6.

Pesci: fareste meglio a chiarire alcune cose con il vostro partner prima che la vostra anima gemella potrebbe fare qualcosa che voi non apprezzerete. Voto - 7.