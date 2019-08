Durante la giornata di domenica 25 agosto, i nativi Cancro avranno una grande forza interiore, tanto da riuscire ad ottenere diversi successi lavorativi. Leone sarà alquanto polemico, mentre per Pesci sarà una giornata tesa. Potrebbero esserci degli imprevisti per i nativi Bilancia, mentre Scorpione chiederà dei consigli ad un collega. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di domenica 25 agosto.

Previsioni oroscopo domenica 25 agosto, segno per segno

Ariete: vi capiteranno delle situazioni piuttosto interessanti.

Potreste fare casualmente degli incontri che presto o tardi segneranno nel bene o nel male la vostra vita. Voto - 7,5.

Toro: durante la giornata di domenica si verificheranno le condizioni ideali affinché riusciate a lavorare, piazzando un successo lavorativo dietro l'altro e regalando tanto amore al partner. Voto - 8.

Gemelli: recentemente avete interrotto una storia d'amore senza più speranze. Ciò nonostante, proverete a colmare il vuoto che ora avete dentro.

Voto - 6,5.

Cancro: avrete un'eccezionale forza interiore che vi permetterà di raggiungere facilmente il successo sul posto di lavoro. Sarete carichi di energie, pronti a lavorare al meglio delle aspettative. Voto - 8.

Leone: sarete polemici, per cui fareste meglio a tenervi alla larga da eventuali discorsi che potrebbero soltanto farvi innervosire. In compenso, sarete creativi sul posto di lavoro.

Voto - 7.

Vergine: è arrivato il momento per voi nativi del segno di cominciare a far valere le vostre idee, anche se arriveranno dei battibecchi in famiglia. Voto - 7.

Bilancia: ci saranno degli imprevisti sul posto di lavoro durante la giornata di domenica. Fareste meglio a rivedere la vostra agenda per riuscire a portare a termine tutti i vostri impegni. Voto - 6,5.

Scorpione: alcuni cambiamenti sul posto di lavoro vi faranno vedere le cose da un'altra prospettiva.

In questo modo, riuscirete a lavorare sodo e a piazzare qualche successo lavorativo in più. Voto - 7,5.

Sagittario: vi concentrerete sul lavoro e darete il meglio di voi stessi. Lo stesso non si potrà dire della vostra relazione di coppia, in quanto sarete perplessi e non saprete come comportarvi. Voto - 7.

Capricorno: la vostra relazione di coppia procede magnificamente. Il partner vi regalerà tanti momenti di passione e, forse, anche una meravigliosa notizia.

Voto - 8.

Acquario: volete cercare di dare una svolta alla vostra vita, ciò nonostante non ci riuscite. Sarebbe il caso di rimboccarsi le maniche e iniziare a cambiare, anche in amore. Voto - 6,5.

Pesci: sarà una giornata tesa e piena di contrattempi, al punto che potreste non riuscire a portare a termine tutte le vostre mansioni. In amore cercate di sbloccare la vostra situazione di coppia. Voto - 6.