Durante la giornata di giovedì 22 agosto, i nativi Scorpione saranno molto esigenti all'interno della loro relazione sentimentale, mentre i Gemelli potrebbero avere qualche problema sul posto di lavoro. Il Sagittario si sentirà meglio rispetto alle giornate precedenti, mentre per i Pesci ci saranno tante mansioni da portare a termine. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni della giornata di giovedì 22 agosto 2019.

Previsioni astrologiche di giovedì 22 agosto, segno per segno

Ariete: sarete più ottimisti durante la giornata di giovedì, al punto che cercherete di risolvere alcuni problemi rimasti indietro durante le giornate precedenti.

Affiatamento di coppia al top. Voto - 8.

Toro: sarete più tranquilli e affronterete la giornata lavorativa senza troppi problemi. Ci saranno inoltre tante occasioni da cogliere immediatamente al volo. Voto - 7,5.

Gemelli: qualche malinteso a causa del vostro carattere potrebbe causare delle tensioni sul posto di lavoro oppure all'interno della vostra vita di coppia. Cercate di mantenere la calma. Voto - 6,5.

Cancro: vi sentirete piuttosto stanchi durante la giornata di giovedì.

Fareste meglio a rimandare i vostri impegni per evitare di cercare di fare tante cose tutte male. Voto - 6.

Leone: volete soltanto più attenzioni da parte di chi volete bene. Questo vostro atteggiamento vi porterà a scatenare qualche lite di poco conto. Voto - 6,5.

Vergine: fortuna in arrivo per i nativi del segno. Riuscirete finalmente a risolvere alcuni problemi all'interno della vostra famiglia e sarete più tranquilli.

Voto - 7,5.

Bilancia: potreste fare degli incontri non graditi. Il passato busserà alla vostra porta e sarebbe il caso di non aprire per evitare di scatenare qualche litigio di poco conto. Voto - 6.

Scorpione: sarete molto esigenti all'interno della vostra relazione di coppia. Il partner ultimamente è sempre assente e voi non si sentirete amati come una volta. Provate a spiegare come stanno le cose.

Voto - 6,5.

Sagittario: vi sentirete carichi di energie e siccome non dovrete andare a lavorare, deciderete di organizzare la giornata facendo un viaggio assieme al partner. Voto - 8.

Capricorno: vi siete ripresi dal punto di vista salutare e ora tornerete sul posto di lavoro con entusiasmo, lavorando sodo e piazzando tanti successi lavorativi. Voto - 7,5.

Acquario: potrebbe esserci un nuovo amore all'orizzonte per i nativi del segno.

Vi sentirete fiduciosi e cercherete di buttarvi in una nuova relazione d'amore. Voto - 8.

Pesci: sarà una giornata ricca di impegni per i nativi del segno. Ciò nonostante non vi sentite in forze per cercare di portare a termine così tanto lavoro e spesso penserete di non farcela. Voto - 6.