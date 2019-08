Durante la giornata di giovedì 29 agosto, i nativi Ariete si sentiranno tranquilli, liberi, mentre Sagittario avrà a che fare con un collega un po’ troppo permaloso. Vergine cercherà di essere sincera verso una persona cara, mentre i nativi Bilancia si metteranno alla ricerca di nuove strade, nuove esperienze. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 29 agosto 2019.

Previsioni oroscopo giovedì 29 agosto 2019 segno per segno

Ariete: giornata grandiosa per i nativi del segno, grazie alla vostra vitalità e voglia di rimettervi in gioco sul posto di lavoro dopo le vacanze estive.

Intesa di coppia alta. Voto - 8

Toro: il nervosismo delle giornate precedenti è sparito del tutto e durante la giornata di giovedì cercherete di rinnovarvi, facendo qualcosa di nuovo, iniziando nuovi progetti lavorativi. Voto - 8

Gemelli: state cercando di impostare un discorso importante da fare al partner. Ciononostante, siete sotto pressione a avete una gran paura di sbagliare. Voto - 6,5

Cancro: verrete finalmente ricompensati per i vostri recenti sforzi sul posto di lavoro.

Ciò vi farà sentire fieri di voi stessi e continuerete su questa strada per continuare ad ottenere altri successi. Voto - 7,5

Leone: non date la colpa agli altri dei vostri errori in quanto sapete benissimo che la responsabilità è vostra. Cercate invece di essere sinceri e capire dove avete sbagliato. Voto - 5

Vergine: il mese di agosto sta per concludersi e voi ancora dovete far sapere qualcosa di importante ad una persona a voi cara.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cercate di sfruttare il vostro tempo libero per togliervi questo peso dallo stomaco. Voto - 6,5

Bilancia: il lavoro non vi sta dando i guadagni che tanto speravate, ragion per cui, durante la giornata di giovedì, prenderete in considerazione l'idea di intraprendere nuove strade. Voto - 7

Scorpione: fareste meglio a non essere nervosi in quanto nella vostra agenda ci sono degli impegni importanti da portare a termine che potrebbero garantirvi dei guadagni extra.

Voto - 6

Sagittario: avrete a che fare con un collega un po’ troppo permaloso che v'impedirà di lavorare al meglio delle aspettative. Cercate di non dargli corda, magari rimanendogli alla larga. Voto - 6,5

Capricorno: sarà un periodo di cambiamenti, dove avrete voglia di mollare tutto e mettervi per conto vostro. Sarà una decisione difficile da prendere quindi, chiedete consiglio a qualcuno. Voto - 7

Acquario: ciò che stavate aspettando finalmente è arrivato e per voi nativi del segno sarà una gioia immensa.

Ci saranno inoltre dei cambiamenti sul posto di lavoro che però non andranno a intaccare i vostri guadagni oppure il modo di lavorare. Voto - 10

Pesci: vi sentirete piuttosto stanchi e delusi in quanto non vale la pena mettersi in gioco aiutando i colleghi per poi subire tutte le critiche. Pensate di più a voi stessi. Voto - 6,5