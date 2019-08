Durante la giornata di lunedì 19 agosto, ci saranno dei risvolti positivi in ambito sentimentale per i nativi Vergine, mentre per l'Ariete i rapporti familiari continueranno ad essere aspri. Cambiamenti in arrivo per Scorpione, mentre per l'Acquario sarebbe utile iniziare a fare un po’ di attività fisica. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 19 agosto 2019.

Previsioni oroscopo lunedì 19 agosto 2019 segno per segno

Ariete: potreste avere ancora qualche problema in famiglia.

I rapporti saranno ancora aspri perciò, cercate di non combinare altri guai per non peggiorare le cose. Voto - 6

Toro: cercate di essere più calmi con i vostri cari in quanto tutto questo nervosismo non porta a nulla di buono. Provate a ristabilire i rapporti familiari, basterà un po’ di calma e tanta sincerità. Voto - 6,5

Gemelli: giornata in risalita per i nativi del segno. L'intesa di coppia tornerà ad essere alta senza troppa fatica e a voi basterà essere molto attraenti per sfociare in una serata di pura passione.

Voto - 7,5

Cancro: potreste avere qualche problema all'interno della vostra relazione di coppia. Il partner assumerà un atteggiamento repulsivo nei vostri confronti al punto da arrivare a litigare. Voto - 6

Leone: dovete cercare di essere meno pigri e concentrarvi di più sul posto di lavoro, in quanto ultimamente il capo vi tiene sotto osservazione. Voto - 6,5

Vergine: giornata favorevole in ambito sentimentale per i nativi del segno, soprattutto per i single, che grazie alla loro sensualità, potrebbero fare un incontro quasi inaspettato con una persona molto interessante.

Voto - 8

Bilancia: non avrete tante mansioni da svolgere durante la giornata di lunedì quindi, deciderete di dedicare il vostro tempo libero assieme ai vostri familiari, divertendovi come matti. Voto - 8

Scorpione: la giornata inizierà con dei cambiamenti in meglio sul posto di lavoro, che vi consentiranno di fare degli ottimi guadagni. Amore al top per i nativi del segno. Voto - 8

Sagittario: ancora qualche inconveniente dal punto di vista amoroso per i nativi del segno.

Il partner continuerà a tenervi il broncio e andrà avanti così finché non vi farete perdonare. Voto - 6

Capricorno: situazione di coppia in ripresa durante la giornata di lunedì. Il partner ha finalmente deciso di perdonare i vostri sbagli, ma dovrete fare attenzione a non caderci nuovamente. Voto - 7

Acquario: avrete tanto tempo libero da spendere facendo della sana attività fisica per distrarvi dalle tensioni e i problemi della vita quotidiana.

Voto - 7,5

Pesci: risolverete alcune tensioni familiari, così da dire addio al nervosismo delle giornate precedenti. Il partner inoltre avrà in serbo per voi tante soprese. Voto - 8