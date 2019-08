Durante la giornata di martedì 20 agosto, i nativi Sagittario faranno tanti nuovi incontri, mentre Ariete riuscirà a portare a termine molti incarichi senza alcuna fatica. Giornata in salita per i nativi Acquario, mentre per i Cancro ci saranno novità sul posto di lavoro. Infine, i Gemelli si sentiranno alquanto nervosi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 20 agosto 2019.

Previsioni oroscopo martedì 20 agosto 2019 segno per segno

Ariete: avrete più fiducia in voi stessi sul posto di lavoro.

Infatti, riuscirete a terminare per tempo tutte le mansioni che avrete da fare senza sbagliare un colpo. Sarete instancabili. Voto - 7,5

Toro: non sarete molto pazienti durante la giornata di martedì, quindi cercate di evitare il contatto con i vostri colleghi e non causate un litigio in famiglia oppure con il partner. Voto - 6

Gemelli: il nervosismo sarà protagonista della giornata. Potreste entrare in contatto con il vostro capo e scatenare una lite di poco conto che potrebbe costarvi cara.

Cercate di mantenere la calma. Voto - 5

Cancro: ci saranno tante novità sul posto di lavoro, che vi permetteranno di fare guadagni in più. Inoltre l'affiatamento di coppia sarà particolarmente alto. Voto - 8

Leone: si prospetta una giornata positiva per i nativi del segno. Riuscirete ad ottenere degli ottimi risultati sul posto di lavoro e il capo arriverà a complimentarsi con voi per gli obiettivi raggiunti.

Voto - 8

Vergine: amore in prima linea per i nativi del segno durante la giornata di martedì. Sarete particolarmente presi dalla vostra anima gemella tanto che la passione aumenterà molto, soprattutto verso sera. Voto - 8

Bilancia: sarà una giornata molto movimentata. Dovrete andare da una parte all'altra per portare a termine tante commissioni. Voto - 7

Scorpione: non vedete il partner da tanto tempo e per la giornata di martedì avrete voglia di stare solamente in compagnia dell'amato bene per recuperare tutto il tempo che avete perso.

Voto - 7,5

Sagittario: il peggio è passato all'interno della vostra relazione di coppia, dunque, potrete tornare ad essere innamorati. Ciò nonostante dovrete cercare di cambiare atteggiamento affinché la vostra storia duri. Voto - 7

Capricorno: le polemiche in amore diminuiranno e l'affiatamento di coppia tornerà a risalire. Questa sarà l'occasione adatta per cercare di avanzare delle importanti proposte.

Voto - 7,5

Acquario: avrete l'opportunità di rifarvi sul posto di lavoro in seguito ad alcuni errori che avete commesso. Dovrete impegnarvi molto per riuscire a ricostruirvi una reputazione. Previsti nuovi incontri. Voto - 7

Pesci: sarà una giornata piuttosto strana per i nativi del segno in quanto sia in amore, sia sul posto di lavoro, ci saranno tante soddisfazioni, ma anche delusioni che non riuscirete a spiegarvi.

Voto - 7