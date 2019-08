Durante la giornata di martedì 6 agosto, i nativi Leone saranno parecchio fortunati, anche se è meglio che non diventino presuntuosi, mentre sarà una giornata ricca di emozioni e di sentimenti per l'Ariete. Vergine dovrà cercare di mettere in chiaro alcuni rapporti con i colleghi mentre per Cancro sarà il momento di aprirsi a nuovi orizzonti. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 6 agosto 2019.

Le predizioni di martedì 6 agosto segno per segno

Ariete: dovrete fare i conti con un vostro collega che vi darà un po’ di fastidio.

Meglio l'amore dove darete il meglio di voi stessi passando una serata ricca di sentimenti. Voto - 7,5

Toro: avrete qualche problema dal punto di vista della salute durante la giornata di martedì. Fareste meglio a non pensare al lavoro e a riposarvi per una volta. Voto - 6,5

Gemelli: non stare in compagnia di persone che non trovi simpatiche. Cerca invece di cambiare la rotta e trovare gente che risulti interessante per te.

Voto - 7

Cancro: non avete un'occupazione per il momento e questo vi sta facendo impazzire. Ciò nonostante, durante la giornata di martedì vi si apriranno nuovi orizzonti lavorativi che potrebbero dare una svolta alla vostra routine. Voto - 8

Leone: giornata grandiosa per i nativi del segno. Riuscirete a lavorare al meglio delle vostre capacità con ottimi ricavi. Ciò nonostante fareste meglio a non peccare di presunzione in quanto potreste far innervosire qualcuno.

Voto - 8

Vergine: avrete bisogno di confrontarvi con una persona a voi cara per cercare di mettere in chiaro i vostri rapporti. Cercate di non essere duri. Voto - 7

Bilancia: la salute non vi aiuta a superare un'altra giornata lavorativa e per questo martedì sarete costretti a rimanere a casa per cercare di recuperare le forze. Voto - 6

Scorpione: ci saranno nuovamente delle tensioni sul posto di lavoro durante la giornata di martedì.

La situazione continua a peggiorare e fareste meglio a prendere dei provvedimenti. Voto - 6,5

Sagittario: sarete ancora piuttosto confusi riguardo la vostra situazione lavorativa. Se siete pronti a lasciare il vostro impiego sappiate che questo è il periodo giusto per farlo. Voto - 7

Capricorno: avrete dei sentimenti contrastanti nei confronti di una persona che vi sta facendo perdere la testa. Se siete sicuri che è la persona giusta allora fate il primo passo.

Voto - 7,5

Acquario: dovrete sbrigarvi a portare a termine un progetto lavorativo importante in quanto la data di scadenza si avvicina e rischiate un richiamo da parte del capo. Voto - 6,5

Pesci: cercherete di fare qualcosa in più sul posto di lavoro durante la giornata di martedì. Nonostante ciò vi conviene essere prudenti e pazienti se volete raggiungere il meritato successo. Voto - 7,5