Durante la giornata di mercoledì 14 agosto, i nativi Bilancia si prenderanno una pausa in vista delle vacanze, mentre Sagittario dovrà rivedere la propria relazione di coppia. I nativi Leone potrebbero litigare con un familiare, mentre Acquario non avrà molta voglia di lavorare. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 14 agosto 2019.

Previsioni oroscopo mercoledì 14 agosto 2019 segno per segno

Ariete: sarete piuttosto giù di morale al punto che faticherete a lavorare e a portare a termine le vostre mansioni.

Fareste meglio a prendervi un periodo di pausa. Voto - 6,5

Toro: sarete particolarmente gentili nei confronti dei vostri colleghi sul posto di lavoro. Ciò nonostante qualcuno potrebbe approfittare della vostra benevolenza. Voto - 7

Gemelli: fareste meglio a rimandare i vostri impegni lavorativi in quanto avete un sacco di mansioni arretrate che vi procureranno stress e nervosismo. Voto - 6

Cancro: siete appena usciti da una relazione d'amore piuttosto difficile e ora avete una visione negativa dell'amore.

Probabilmente è solo un brutto periodo per voi quindi cercate di riprendervi. Voto - 6

Leone: ultimamente state litigando troppo con i vostri familiari e durante la giornata di mercoledì la situazione potrebbe ancora peggiorare. Fareste meglio ad ammettere la vostra parte di colpa. Voto - 6

Vergine: penserete soltanto alle persone che vi hanno voluto bene davvero, distaccandovi definitivamente da chi vi ha deluso oppure tradito.

Voto - 7

Bilancia: deciderete di staccare la spina in vista delle vacanze estive ormai imminenti. Vi divertirete un mondo in compagnia delle persone che amate e senza alcun pensiero per la mente. Voto - 8

Scorpione: dovrete darvi da fare in questo periodo ricco di lavoro per cercare di fare degli ottimi guadagni e riuscire dunque a portare a termine i vostri obiettivi. Voto - 7,5

Sagittario: fareste meglio a rivedere la vostra attuale relazione d'amore in quanto ultimamente il partner è quasi sempre assente, approfittandosi della vostra fiducia.

Voto - 6,5

Capricorno: sarà una giornata di mercoledì di riposo ma soprattutto ricca di amore e di passione in compagnia del vostro partner. Voto - 8

Acquario: non avrete voglia di lavorare oppure di fare qualcos'altro. In amore questo è un periodo strano per voi in quanto avete il cuore in tempesta verso una persona di cui siete particolarmente interessati. Voto - 7

Pesci: la vostra relazione di coppia è attualmente in bilico e durante la giornata di mercoledì dovrete valutare se è meglio chiarire alcuni problemi con il partner oppure dire basta senza ripensamenti.

Voto - 6,5