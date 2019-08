Durante la giornata di mercoledì 21 agosto, i nativi Vergine si sentiranno molto più energici, mentre per il Sagittario ci saranno tanti successi sul posto di lavoro. Il Capricorno cercherà il successo sul posto di lavoro, mentre l'Ariete si sentirà particolarmente nervoso. Per il Leone sarà una giornata ricca di dubbi in amore, mentre il Toro inizierà a fare progetti per la stagione invernale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 21 agosto 2019.

Previsioni oroscopo mercoledì 21 agosto 2019 segno per segno

Ariete: nervosismo nei confronti di chi sta attorno, soprattutto verso i colleghi, che anche se alcuni avranno bisogno del vostro aiuto, cercheranno di farne a meno.

Voto - 6

Toro: la stagione estiva sta per concludersi, e in questo momento di vacanza cercherete di pianificare alcuni progetti lavorativi in vista della stagione invernale. Voto - 7

Gemelli. alcune piccole incomprensioni all'interno della vostra relazione di coppia potrebbero diventare un problema più serio quindi, cercate di risolverle adesso. Voto - 6,5

Cancro: giornata di dubbi per quanto riguarda la vostra storia d'amore.

Non siete sicuri se il partner è davvero la persona che fa per voi, ma non volete nemmeno perderlo. Voto - 6,5

Leone: avete dubbi sugli amori e le passioni nate nelle giornate precedenti, in vacanza oppure solo per caso. In alcuni casi possono diventare qualcosa di più importante e non volete lasciarvi sfuggire l'occasione. Voto - 7,5

Vergine: vi sentirete decisamente meglio, più energici e pronti ad affrontare un'impegnativa giornata di lavoro che vi garantirà tanti guadagni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Voto - 8

Bilancia: la vostra posizione di lavoro è compromessa a causa di alcuni problemi in azienda. Non è colpa vostra ciò nonostante dovrete cercare di trovare in fretta una soluzione. Voto - 6,5

Scorpione: sarete più ottimisti durante la giornata di mercoledì. La vostra situazione sta lentamente migliorando e il vostro umore aumenta di giorno in giorno. Voto - 7,5

Sagittario: giornata ricca di successi sul posto di lavoro per i nativi del segno.

Al contrario, in amore dovrete decidervi tra due importanti storie d'amore. Voto - 7

Capricorno: siete alla ricerca di successi lavorativi, e il vostro intuito per gli affari sarà molto utile per tornare a fare degli ottimi guadagni. Voto - 7

Acquario: sarà una giornata estremamente positiva per i nativi del segno. Riuscirete a risolvere alcuni problemi familiari e il partner sarà felice per voi, sfociando in una serata ricca di passione.

Voto - 8

Pesci: giornata in risalita per i nativi del segno. Sparito il malumore, la vostra mente ricomincerà a sfornare tanti nuovi progetti di lavoro che vi permetteranno di guadagnare tanto. Voto - 7,5