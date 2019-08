Durante la giornata di mercoledì 28 agosto, i nativi Bilancia saranno sovrappensiero, forse per via del lavoro oppure di un impegno importante, mentre l'amore potrebbe creare qualche problema ai nativi Gemelli. Il Sagittario si sentirà malinconico, mentre per il Capricorno potrebbero esserci delle novità in arrivo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 28 agosto 2019.

Previsioni oroscopo mercoledì 28 agosto 2019 segno per segno

Ariete: non avrete molta voglia di ascoltare il parere degli altri.

Sarete presuntuosi, a tratti polemici, soprattutto verso i vostri colleghi, che vorrebbero semplicemente aiutarvi. Voto - 6,5

Toro: state cercando di comunicare qualcosa al partner, ma per un motivo o per un altro non ci riuscite. Che sia una notizia brutta o no, la vostra anima gemella capirà e se necessario, vi aiuterà. Voto - 7

Gemelli: l'affiatamento di coppia sta iniziando a calare e durante la giornata di mercoledì farete di tutto affinché il partner continui ad amarvi come ha fatto finora.

Voto - 7

Cancro: ci saranno alcune divergenze sul posto di lavoro con un collega oppure con il capo. Non volete saperne di portare a termine un vostro progetto lavorativo a modo di un collega, arrivando a litigare. Voto - 6

Leone: la fortuna sarà dalla vostra parte durante la giornata di mercoledì. Sarà un periodo dove darete il meglio di voi stessi sul posto di lavoro, arrivando a stupire i vostri colleghi.

Voto - 8

Vergine: passare la giornata all'insegna della noia non fa per voi, soprattutto in questo periodo nel quale dovrete dare il meglio di voi per portare a termine un importante progetto lavorativo. Voto - 6,5

Bilancia: sarete sovrappensiero, forse per via di un importante impegno oppure del lavoro che si sta accumulando. In ogni caso, dovrete continuare a lavorare per non rimanere indietro. Voto - 7

Scorpione: potreste sentirvi a disagio mentre state svolgendo i vostri impegni.

Cercate di non farci caso per evitare di innervosirvi e causare un litigio di poco conto. Voto - 6,5

Sagittario: siete vittima di uno stato d'animo malinconico per quanto riguarda l'amore. Meglio il lavoro, dove riuscirete a piazzare un successo lavorativo dietro l'altro. Voto - 7

Capricorno: lavoro al top per i nativi del segno. Sarete particolarmente attivi, al punto che terminerete le vostre mansioni prima della fine del turno, avendo dunque del tempo libero in più.

Voto - 7,5

Acquario: il nervosismo delle giornate precedenti sparirà del tutto e ora vi sentirete più tranquilli, pronti a lavorare con più serenità, e ad amare il partner come non accadeva da tempo. Voto - 7,5

Pesci: dovrete risolvere alcune questioni lavorative durante la giornata di mercoledì. Ci sono troppe mansioni rimaste indietro al punto che dovrete lasciarne indietro alcune. Voto - 6,5