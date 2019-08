Durante la giornata di sabato 10 agosto, i nati Sagittario saranno favoriti in amore, mentre Capricorno avrà una grande voglia di mettersi in mostra. Vergine si sentirà particolarmente attraente, al contrario i nativi Gemelli avranno qualche problema nella loro relazione d'amore. Di seguito nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 10 agosto 2019.

Previsioni e oroscopo di sabato 10 agosto 2019

Ariete: sarà una giornata incredibile per i nativi del segno.

Ci saranno tante occasioni per divertirvi in compagnia dei vostri cari e non avrete mansioni o turni lavorativi da rispettare. Voto - 8.

Toro: avete bisogno di tranquillità per cercare di lavorare bene. State attraversando un periodo molto confuso e sarebbe meglio evitare di commettere degli errori. Voto - 6.

Gemelli: vi sentirete giù di morale durante la giornata di sabato. Non riuscirete a lavorare bene in quanto la vostra mente penserà ad altro.

Voto - 6,5.

Cancro: riuscirete a trovare molto facilmente la vostra anima gemella. Questo è un bel periodo per voi dal punto di vista amoroso, una persona in particolare potrebbe dirvi che ha bisogno di voi. Voto - 8.

Leone: state recuperando le energie ma soprattutto la fiducia e durante la giornata riuscirete a ripristinare la vostra relazione di coppia. Voto - 8.

Vergine: avrete modo di dedicarvi alle vostre amicizie durante la giornata di sabato.

Era da molto tempo che non riuscivate e vedere un amico e vi sembrerà quasi una giornata di festa. Voto - 8.

Bilancia: delusione per quanto riguarda il lavoro, per voi sarà una vera batosta, al punto che tornerete a casa prima del tempo. Voto - 5.

Scorpione: durante la giornata di sabato il lavoro procederà senza intoppi, anche se fareste meglio ad essere cauti. Voto - 7,5.

Sagittario: sarà una giornata ottima per i nativi del segno per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Lavorerete al meglio delle vostre aspettative al punto da ottenere degli ottimi guadagni. Voto - 8.

Capricorno: sarete molto fortunati in amore e in più avrete tanta fiducia in voi. I single potrebbero riuscire a trovare la loro anima gemella. Voto - 8.

Acquario: i problemi della vita quotidiana spariranno del tutto e durante la giornata di sabato penserete esclusivamente a divertivi con gli amici o con il partner.

Voto - 8.

Pesci: vi sentirete molto stanchi in quanto ultimamente avete lavorato troppo. Fortunatamente avrete un breve periodo di riposo per cercare di riprendervi del tutto. Voto - 7.