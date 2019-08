Durante la giornata di venerdì 30 agosto, i nativi Vergine avranno l'occasione di risolvere un problema con un amico oppure con il partner, Acquario avrà del tempo libero per il partner. Cancro deciderà di affidarsi al proprio istinto, mentre Toro non si sentirà a proprio agio. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 30 agosto 2019.

Previsioni oroscopo venerdì 30 agosto 2019 segno per segno

Ariete: qualche tensione sul posto di lavoro con i vostri colleghi.

Meglio l'amore, soprattutto per i single che si daranno da fare per riuscire a conquistare la loro anima gemella. Voto - 7,5

Toro: non vi sentirete a proprio agio durante le ore lavorative. Sarete quasi sempre distratti, non riuscendo a realizzare nulla di buono, rischiando inoltre un richiamo da parte del capo. Voto - 5

Gemelli: dovrete prendere delle decisioni importanti in ambito sentimentale. Un amore improvviso potrebbe darvi problemi, soprattutto se siete già impegnati.

Voto - 6

Cancro: deciderete di affidarvi all'istinto pur di riuscire a fare qualcosa di innovativo sul posto di lavoro. Tuttavia, fareste meglio a non gettarvi in progetti lavorativi troppo complicati. Voto - 7

Leone: sarete particolarmente attenti a non farvi mettere nel sacco dai colleghi o da chiunque altro voglia ingannarvi. Sarete diffidenti, anche con il partner, rischiando però di litigare per una questione di poco conto.

Voto - 6,5

Vergine: avrete l'occasione di risolvere una situazione complicata con un vostro amico oppure con il partner. Sarete sinceri e tenaci e alla fine, soddisfatti dei risultati ottenuti. Voto - 8

Bilancia: fareste meglio a tenere a bada l'ansia durante la giornata di giovedì. L'agitazione potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo, quindi, non lasciatevi intimorire dai colleghi e non litigate senza motivo con il partner.

Voto - 6,5

Scorpione: fareste meglio a lavorare senza commettere errori durante la giornata di venerdì in quanto il capo vi terrà costantemente sotto controllo, pronti a richiamarvi ad un vostro errore. Voto - 6,5

Sagittario: avrete tanto tempo libero da dedicare al partner. Sarete attraenti, pronti a regalare alla vostra anima gemella una serata ricca di passione e romanticismo. Voto - 8

Capricorno: sarete carichi di energie, pronti ad affrontare una nuova giornata lavorativa.

Finalmente inizierete un progetto a cui tenete molto e v'impegnerete al massimo pur di riuscire a portarlo a termine. Voto - 8

Acquario: sorgeranno complicazioni all'interno della vostra relazione di coppia, al punto che dovrete decidere se voltare pagina oppure perdonare e far finta di niente. Voto - 6,5

Pesci: in amore fareste meglio a seguire il cuore e cercare di farvi perdonare dal partner. Al contrario sul posto di lavoro, sarete determinati ma soprattutto creativi, riuscendo a soddisfare le esigenze del vostro capo.

Voto - 8