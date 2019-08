Durante la giornata di venerdì 9 agosto, i nativi Sagittario si sentiranno fiduciosi e con delle nuove idee in mente, al contrario, per Capricorno ci sarà qualche imprevisto sul posto di lavoro. Cancro cercherà di rilanciare la propria relazione di coppia, mentre per Vergine sarà una giornata perfetta per concentrarsi sul proprio partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di venerdì 9 agosto 2019.

Previsioni oroscopo venerdì 9 agosto 2019, segno per segno

Ariete: sarà una giornata piuttosto interessante per quanto riguarda i sentimenti.

Sarete letteralmente attratti dal partner al punto che la passione salirà alle stelle molto in fretta. Voto - 8

Toro: avrete in mente tante idee da portare sulla scrivania del vostro ufficio. Ciò nonostante vi conviene non gettarvi così velocemente in un progetto, è meglio essere prudenti. Voto - 7,5

Gemelli: fareste meglio a non sciupare tutte le vostre finanze in quanto durante la giornata di venerdì, potrebbero esserci delle spese impreviste.

Voto - 7

Cancro: cercherete di rilanciare la vostra relazione d'amore. Scoprirete degli interessanti particolari del vostro partner che vi faranno vedere il tutto sotto un'altra luce. Voto - 7,5

Leone: potrebbe essere una giornata molto fortunata per quanto riguarda i sentimenti. Tuttavia, dipenderà interamente da voi riuscire nell'impresa. Voto - 7

Vergine: sarà la giornata perfetta per cercare di stare in compagnia dei vostri amici oppure del vostro partner.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Siete molto allegri e avete voglia di uscire fuori a frequentare la gente. Voto - 8

Bilancia: state attraversando una fase di stallo sul posto di lavoro. Fareste meglio a essere più creativi per cercare di recuperare. Meglio l'amore, dove la vostra relazione procede a gonfie vele. Voto - 7

Scorpione: ultimamente state lavorando tantissimo. Non avete nessun problema dal punto di vista salutare, anche se è meglio che non vi sforziate troppo.

Voto - 7,5

Sagittario: sarete fiduciosi ma anche ostinati nel portare avanti le vostre idee lavorative. Scoprirete soltanto in secondo momento se avete ragione voi oppure i vostri colleghi. Voto - 7

Capricorno: sarà una giornata piuttosto difficile sul posto di lavoro. Avrete un sacco di mansioni da portare a termine entro breve tempo per non rischiare un richiamo da parte del capo. Voto - 6

Acquario: ci saranno delle importanti novità riguardo la vostra relazione di coppia durante la giornata di venerdì.

Il partner potrebbe farvi un'interessante proposta che aumenterà l'intesa di coppia. Voto - 7,5

Pesci: fareste meglio ad aspettare ancora un po’ di tempo prima di buttarvi in una nuova relazione. Per il momento avete bisogno di serenità e soprattutto di riposo. Voto - 7