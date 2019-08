L'Oroscopo del weekend dal 23 al 25 agosto vede l'entrata del Sole nella casa astrologica sesta, quella della Vergine. Questo luminare influenza molto le sensazioni di ciascun segno zodiacale, alle prese con l'amore e le opportunità fortunate di questo fine settimana di agosto. I transiti planetari incrociandosi con il Sole, esortano i simboli dello zodiaco ad abbandonare un pragmatismo che rende l'amore troppo selettivo, consigliando nelle previsioni astrali seguenti, di abbandonarsi di più alle emozioni.

Sensazioni nuove nell'oroscopo del weekend

Ariete: buone le energie con Mercurio che elargisce una carica intellettiva fuori dal comune. Potrete trovare le idee giuste per stupire la persona amata, rendendo un momento già di per sé armonioso, veramente magico e romantico.

Toro: Luna, presente nel segno solo venerdì, dà il massimo di sé e garantisce fermezza nell'attuazione dei desideri. Insieme a Urano, potrete utilizzare una spiccata intuizione in campo sentimentale e le idee geniali giungeranno improvvise a illuminare la sfera sentimentale.

Gemelli: una spiccata sensualità scombussola un po' gli affetti e soprattutto voi single penserete unicamente a soddisfare i desideri amorosi, anche solo per una notte. Voi in coppia cercate di armonizzare il rapporto arginando gelosie e tirannia.

Cancro: molto coerenti con voi stessi e nei rapporti amorosi cercate di lasciarvi andare di più alle sensazioni e lasciate fluire le emozioni in maniera imprevedibile.

In questo modo l'amore diventerà più passionale e il weekend più romantico.

Leone: Luna non disturba più già da sabato e domenica, quindi potrete vivere momenti di forte intensità emotiva in coppia. Giove nel segno amico del Sagittario elargisce fortuna, approfittatene. I successi in amore sono lì a portata di mano, dovrete solo afferrarli con maggiore slancio.

Vergine: benvenuto Sole a illuminare le giornate di sabato e domenica.

Il luminare nel segno potenzia l'intelligenza e fa "amministrare" i rapporti familiari e gli affetti in maniera profonda e molto organizzata. Buona la comunicazione, soprattutto in amore.

Previsioni astrali sensazionali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna in Gemelli in questo weekend rende i rapporti più amichevoli e sarete molto simpatici, divenendo i leader indiscussi in un gruppo di amici. La vicinanza di Venere, Sole e Marte, tutti pianeti positivi e ricchi di energia, garantiscono successo in ambito amoroso.

Scorpione: in questo fine settimana sarete molto pragmatici e pianificherete i progetti con meticolosità. Potreste anche attuare un processo selettivo che fa scartare ciò che è inutile e conservare ciò che è prezioso, ma attenzione a non essere troppo selettivi anche in amore.

Sagittario: l'orizzonte stellare è libero e potrete muovervi con destrezza nella sfera amorosa, combinando alla perfezione sex appeal e curiosità intellettuale.

Questo mix vincente sarà un'arma sia che siate single che in coppia, da sfoderare all'occorrenza.

Capricorno: weekend tutto da dedicare all'amore. Avete messo mille impegni al primo posto e ora è giusto dedicare il tempo dovuto ai sentimenti, approfondendo le sensazioni con maggiore slancio e abbandonando un atteggiamento troppo critico e perfezionista.

Acquario: venerdì sarà una giornata alquanto nervosa ma non temete, tutto passerà già da sabato e potrete contare su una Luna favorevole che garantisce buone sensazioni amorose. Gli affetti passeranno così in primo piano, ma dovrete escogitare qualche iniziativa favorevole alla concretizzazione dei progetti amorosi.

Pesci: i transiti planetari esortano alla prudenza poiché Nettuno in opposizione a Sole potrebbe indebolire la vitalità che vi è consona. Siate più sinceri con gli altri, evitando di esporvi sotto un'altra luce forse per la paura di non essere bene accetti così come siete.