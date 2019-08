L'Oroscopo del weekend posiziona tra i protagonisti il pianeta Mercurio, appena entrato nel domicilio astrologico della Vergine. L'astro approfondisce il ragionamento e rende anche il modo di amare più chiaro e pratico. Una nuova assimilazione sarà garantita a Vergine, Scorpione, Cancro, Acquario e Toro, che vivranno un amore splendido. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Percezioni sensibili nell'oroscopo del weekend

Ariete: le sensazioni amorose influenzeranno il modo di ragionare, darete un'eccessiva importanza anche ai piccoli gesti.

Attenzione alla giornata di domenica, con una Luna in opposizione minacciosa per le relazioni sentimentali.

Toro: venerdì e sabato il satellite notturno sarà benefico per i rapporti amorosi e potenzierà una sensibilità emotiva utile per arginare un certo senso di ribellione che rende la personalità volubile. Venere sarà sempre in trigono per vegliare sui sentimenti in maniera originale e intensa.

Gemelli: alcuni pensieri disordinati renderanno i rapporti sentimentali molto tesi e complicati.

Cercate quindi di fare chiarezza nella mente e nel cuore, forse troppo nervosi a causa del lavoro, potreste essere aggressivi in questo fine settimana.

Cancro: alcune qualità conquistate in passato spiccheranno nel presente e una nuova intuizione consapevole approfondirà l'amore in maniera razionale e precisa. Le esperienze passate serviranno a progredire nel presente, avviando un percorso intellettuale costruttivo anche per le persone che vi circondano.

Leone: la giornata di domenica sarà portentosa per l'amore. Luna in aspetto favorevole renderà le sensazioni più emotive e spingerà l'amore alle stelle. Sarete molto selettivi sia in amore che a livello personale, dando molta importanza all'aspetto esteriore.

Vergine: le facoltà percettive sono potenziate dalla presenza di Mercurio che insieme agli altri pianeti presenti nel segno moltiplicherà l'assimilazione di una realtà meccanica e morale. Più coscienti dell'amore e realistici nei confronti della vita, potrete approfondire le situazioni con maggiore spirito critico.

Previsioni astrali

Bilancia: Luna entrerà nel segno domenica e sarete portati a cercare un'intesa con l'ambiente che circonda la sfera vitale. Molto eleganti, punterete a dare maggiore importanza all'estetica, quindi colpirete nel segno il partner grazie a un fascino dirompente. I single potranno lanciarsi verso le conquiste amorose con successo.

Scorpione: Luna, Venere e Mercurio saranno in ottima posizione e la fortuna non vi abbandonerà in tutto il weekend.

L'amore prenderà il volo ma attenzione a non essere poco costanti nei sentimenti, esprimendoli in modo discontinuo.

Sagittario: se da un lato le comunicazioni risentiranno di una posizione sfavorevole di Mercurio, che chiuderà a un dialogo chiarificatore o risolutivo, dall'altro potrete contare sugli effetti benefici di una Luna che domenica incrocerà le sue energie con Giove, sprigionando un istinto protettivo e molto affettuoso nei confronti degli altri.

Capricorno: una logica impeccabile analizzerà alcuni problemi amorosi, quasi sviscerandoli per poi ricompattarli in modo costruttivo. Siete in piena evoluzione, è questo il weekend fortunato per l'amore, con Mercurio alleato nel capire i sentimenti che provate e le sensazioni che gli altri celano nei vostri riguardi.

Acquario: molto emotivi in questo weekend, potreste sentirvi in obbligo nei confronti degli altri e una mancanza di autocontrollo nell'espressione dei sentimenti potrebbe sprigionare delusioni e amarezze.

Pesci: petulanti e timidi, risentirete di un'opposizione mercuriana che sprigionerà un atteggiamento troppo critico nei confronti dell'amore. Cercate di fare chiarezza sulle sensazioni che provate soprattutto nella giornata di domenica, quando entrerete in contatto con i vostri veri sentimenti.