Le previsioni degli astri della settimana dal 12 al 18 agosto si prospettano un po' tese per il Capricorno, mentre per il Sagittario potrebbero arrivare delle grandi soddisfazioni.

Scopriamo dunque che cosa dicono gli astri di tutti i 12 segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questo periodo per voi sembrerà non esserci tregua dagli impegni lavorativi. Grazie a Mercurio potrete contare anche su una vita sociale abbastanza intensa.

Potreste accusare un po' di stanchezza, ma dovrete resistere: presto arriverà il relax anche per voi.

Toro: in ambito professionale avete dovuto affrontare dei problemi abbastanza importanti. Finalmente adesso potrete avere tregua e recuperare la tranquillità perduta. Grazie al favore di Marte potrete vivere delle belle emozioni inaspettate.

Gemelli: questa settimana dal 12 al 18 agosto sarà per voi all'insegna del divertimento.

I problemi con il partner che hanno complicato l'ultimo periodo della vostra vita finalmente spariranno. Mercurio vi garantirà un grande equilibrio sul lavoro e vi regalerà una vita sociale particolarmente intensa.

Cancro: purtroppo per i sentimenti, questo non sarà un buon periodo, Diversi litigi potrebbero affacciarsi all'orizzonte e rendervi particolarmente stressati. Il vostro nervosismo potrebbe portarvi qualche impedimento anche sul lavoro.

Leone: in amore le coppie riusciranno ad essere maggiormente affiatate. A giovare sul vostro umore anche la decisione di staccare dal lavoro per alcuni giorni. Nel weekend potrete recuperare tutte le energie perse per ripartire poi al meglio.

Vergine: la vostra settimana da lunedì 12 a domenica 18 agosto sarà molto serena. La vostra relazione sentimentale sarà contraddistinta da una certa passionalità di coppia. Marte tornerà a sorridervi e vi farà sentire particolarmente energici.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Venere in congiunzione con il vostro segno vi permetterà di essere maggiormente consapevoli su ciò che volete dal vostro futuro. Se avete auto dei dubbi per quanto riguarda la vostra relazione, finalmente riuscirete a schiarirvi le idee.

Scorpione: purtroppo, lo sfavore di Mercurio renderà più complicati i vostri rapporti familiari. Rischierete di sentirvi soli e non compresi da chi vi circonda.

Marte a vostro favore invece, vi regalerà maggiori energie per fronteggiare gli ostacoli ed essere efficienti al massimo in ambito professionale.

Sagittario: il periodo di litigi e incomprensioni che ha dominato gli ultimi mesi, lascerà il posto ad un po' di tranquillità. Nelle settimana da lunedì 12 a domenica 18 agosto saranno favoriti gli incontri sentimentali. Sul fronte lavorativo i vostri sforzi potrebbero essere ben presto ripagati.

Capricorno: l'equilibrio che avevate raggiunto negli ultimi giorni sarà messo in discussione. Avrete qualche dubbio in più sulla vostra vita sentimentale e qualche ostacolo sul lavoro potrebbe non rendervi del tutto tranquilli. Dovrete avere un po' di pazienza ed essere maggiormente riflessivi.

Acquario: alcune situazioni professionali sembrano essere bloccate. Da un late avreste piacere nel concludere presto alcuni accordi, così però non sarà. Evitate di esercitare pressioni inutili, potreste far spazientire qualcuno.

Pesci: chi ha vissuto una crisi di coppia, che in alcuni casi potrebbe aver portato anche alla rottura, riuscirà ora a ritrovare la serenità. Un buon recupero in arrivo anche a livello fisico. Marte vi regalerà la voglia di rimettervi in forma.