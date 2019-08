I transiti planetari nell'Oroscopo dell'amore di coppia, assumono grande importanza poiché sottolineano il modo di vivere le emozioni e i sentimenti in maniera sensibile e intuitiva. I segni zodiacali potranno cavalcare l'onda di queste configurazioni astrali, avviando cambiamenti profondi in coppia o approfondendo le emozioni nelle relazioni già stabili. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Intuizioni profonde nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: più decisi sul da farsi grazie a Giove che incrocia i suoi influssi con un Marte carico di energie, sarete molto passionali in coppia e farete cose che non avete mai pensato di fare, ottenendo il massimo risultato. Agite quindi e vivete l'amore in tutte le sue sfaccettature, gli astri sono favorevoli.

Toro: una Luna in quadratura rende i sentimenti piuttosto tesi e potreste prendervela con il partner, mettendovi in urto con la persona amata a causa di un'irritabilità irrefrenabile.

Il desiderio di cambiare ciò che non va è forte, allora procedete ma con moderazione.

Gemelli: una Luna amica di Giove coccola e protegge l'amore di coppia. La relazione diventa così molto intensa e movimentata anche dall'influsso dinamico di Marte, in bell'aspetto poiché in sestile astrologico.

Cancro: attenzione a non essere troppo possessivi con il partner, rischierete di opprimerlo con questo modo di fare a tratti soffocante.

Di fascino ne avete da vendere e non servirà di certo forzare le situazioni per essere ricambiati con lo stesso amore.

Leone: il desiderio di amare è forte, allora perché non lasciarvi andare alle emozioni? Marte garantisce una spinta giusta per vivere un amore reso completo anche dall'influsso mercuriano, che approfondisce il lato intellettuale rendendovi più consapevoli di ciò che provate per il partner.

Vergine: Urano colora la storia di imprevedibilità e incrociandosi con Saturno, sottolinea il bisogno di rivisitare il proprio io, sprigionando la necessità di un approfondimento interiore che non scongiura però un cambiamento decisivo della storia.

Configurazioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: seguendo la scia di pensieri positivi e sinceri, riuscirete a superare alcuni piccoli attriti che si fanno sentire in coppia.

L'ottimismo è alle stelle e non aspettate altro che di beneficiare di splendidi momenti di tranquillità e romanticismo con la persona amata.

Scorpione: un tormento interiore smuove le emozioni e rende il rapporto alquanto teso e altalenante. A tratti possessivi, a volte distaccati, potreste sprigionare malumori e spiazzare il partner che non sa quali emozioni seguire.

Sagittario: punterete su un aspetto molto femminile che sedurrà il partner, incapace di resistere al vostro fascino.

Alla fine l'avrete vinta voi, decidendo il da farsi in base a un punto di vista che punta su una spiccata autorevolezza.

Capricorno: Saturno troneggia insieme a Plutone e unificando le loro energie, garantiscono fascino e capacità di vivere le sensazioni di coppia in maniera più profonda. Non esitate a dichiarare l'amore al partner, alcune emozioni devono essere pronunciate.

Acquario: continua il transito fortunato di una Luna nel segno che garantisce benessere. Una forza vitale spinge a rigenerare corpo e mente, facendovi progredire con consapevolezza e questa evoluzione sarà utile e costruttiva per la coppia.

Pesci: Nettuno nel segno garantirà una consapevolezza nuova e un modo di agire che tiene conto di tutte le sfumature mistiche di un romanticismo reso molto fantasioso ed emotivo anche dalla vicinanza dell'astro d'argento.