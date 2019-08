L'Oroscopo dell'amore di coppia, usufruendo dei transiti planetari favorevoli, getta le fondamenta per innalzare l'impalcatura della relazione. Spetta a ciascun segno zodiacale continuare i lavori, tenendo a bada un'eccessiva irritabilità e approfondendo i sentimenti in maniera armoniosa. Plutone indagatore dal domicilio del Capricorno costringe a guardarsi dentro, toccando anche sfumature drammatiche del cuore ma utili per progredire. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Pulsioni interiori nell'oroscopo dell'amore

Ariete: Sole e Mercurio sono in splendida posizione ed esortano a dedicare maggiori attenzioni alla persona amata. Riproducendo più armonia di coppia, potrete vivere l'amore in modo armonico e tranquillo.

Toro: l'istinto di ribellione sprigionato da Urano viene smorzato da una sensibilità lunare che mette in risalto una certa fragilità. E tutto a un tratto appurerete che gli sbalzi d'umore sono dovuti a un bisogno di conferme da parte del partner, che rinvigoriscano la tenacia abituale in voi Toro.

Gemelli: una Luna in quadratura potrebbe sprigionare improvvisi sentimenti di tristezza, acuiti da un bisogno di sentirsi più protetti. Nell'oceano di queste fluttuazioni emotive, cercherete un approdo nell'abbraccio rassicurante del partner e solo allora ritroverete un po' di pace.

Cancro: un mondo fantastico emerge dal passato ed è ricco di ricordi che rappresentano un passato affettivo tutto da riproporre nel presente.

Il bisogno di concretizzare la storia amorosa tiene conto anche della voglia di riprodurre lo stesso focolare domestico e ci riuscirete, fidandovi del partner e vincendo questo forte bisogno di protezione.

Leone: nel segno del coraggio e dell'orgoglio Venere, Marte, Sole e Mercurio sono carichi di energia e combinando i loro influssi benefici, potrete concretizzare un rapporto amoroso trovando la forza di fare sul serio e pronunciare una promessa importante.

Non temete, gli astri vi sostengono.

Vergine: molto suscettibili in coppia a causa di un'opposizione lunare che fa scattare per un nonnulla, vivrete le sensazioni amorose in maniera troppo critica, soppesando le parole e offendendovi anche solo per uno sguardo. Attenzione a non lasciarvi trascinare da questa eccessiva suscettibilità.

Nuove dimensioni nelle previsioni astrali segno per segno

Bilancia: Venere dal cielo astrologico del Leone fa vivere splendidi momenti in coppia, ricchi di intimità e tranquillità.

Forse si presenteranno alcuni interrogativi a cui dovrete rispondere facendo una scelta e Mercurio vi aiuterà, potenziando una carica intellettiva fuori dal comune.

Scorpione: molto attaccati all'ambiente familiare, vi prenderete cura degli altri ed esigerete che anche il partner sia pieno di premure nei vostri confronti. Dietro una certa durezza, siete molto vulnerabili e avvertite il bisogno di essere incoraggiati dalla persona amata, per concretizzare la realizzazione dei sogni amorosi.

Sagittario: nel rapporto d'amore sentirete di esprimere le sensazioni che provate con un nuovo coraggio e tanta determinazione. Nuovi progetti abbracciano la coppia e le azioni concretizzeranno i sogni amorosi.

Capricorno: Luna e Plutone entrambi pianeti d'acqua, incrociano un potente sestile, creando una sorta d'impalcatura del cuore. Gli architetti siete voi e state costruendo le fondamenta della storia d'amore. Una spiccata percezione dell'emotività del partner potrebbe essere usata come un'arma per esercitare maggiore controllo.

Acquario: Urano dal Toro sprigiona una certa irrequietudine che potrebbe essere mitigata dalla vicinanza di una Luna in Pesci, se solo riusciste a scendere maggiormente a compromessi, utili per il benessere e la serenità del rapporto sentimentale.

Pesci: una Luna molto sensibile ed empatica entra nel segno e sprigiona una profonda intuizione, emotiva e intensa. Riuscirete così a captare lo stato d'animo del partner, immedesimandovi nei suoi pensieri e vivendo anche in modo compassionevole la sua corrente emotiva.