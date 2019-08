L'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì pone tra i protagonisti il Sole e la Luna posizionati in congiunzione nel cielo astrologico del Leone. Una nuova consapevolezza rende i sentimenti più solidi, mentre l'astro d'argento acuisce una sensibilità che sprigiona emozioni nuove. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: Luna e Sole, in tandem nel cielo astrologico, del Leone sprigionano una sensibilità che mette un po' in difficoltà la relazione.

Cercherete infatti di ritrovare le stesse emozioni sensibili nel partner, proprio per la necessità di vivere l'amore di coppia in maniera più profonda.

Toro: in amore, avvertirete la tendenza a rompere la solita routine per seguire il desiderio di un'espressione più libera. Cercherete di liberare le vostre energie in esubero, inventandovi situazioni nuove, ma il partner potrebbe stufarsi di questi cambiamenti repentini.

Gemelli: vi sentirete a vostro agio in coppia solo se riuscirete a condividere le sensazioni amorose con il partner, che dovrà dimostrare di apprezzare pienamente la vostra sensibilità conferitavi da Sole e Luna posizionati in Leone.

Cancro: con Mercurio nel segno esprimerete al meglio le vostre emozioni e potrete approfondire un dialogo lasciato in sospeso con il partner. Buoni e teneri i sentimenti, quindi via libera ai momenti magici.

Leone: i vostri desideri rappresentati dal Sole e le vostre necessità sottolineate da una Luna nel segno, sono realizzati con facilità grazie a questa congiunzione astrale benefica per l'amore di coppia. Riuscirete a prendere le decisioni giuste, senza tanti ripensamenti e patemi d'animo.

Vergine: le posizioni planetarie sono a tratti contrastanti, in quanto prima spingono le sensazioni alle stelle garantendovi fortuna in amore, poi contrastano in modo intemperante una serenità amorosa tanto ambita, provocando alti e bassi in coppia.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un attaccamento eccessivo con il passato non giova all'amore di coppia e queste radici sprigionano un desiderio di maggiore solidità, ma cercate di non fare confronti tra una vecchia situazione amorosa e quella attuale. Attenzione a una certa impulsività sprigionata da Luna.

Scorpione: la monotonia abituale di coppia opprime e sentirete il bisogno di stravolgere la relazione a due, facendo qualcosa di selvaggio pur di uscire da una quotidianità piatta.

Che ne dite di trovare l'elemento di disturbo e risolvere la questione?

Sagittario: la Luna posizionata nel domicilio del Leone incrocia le sue energie con Giove ed enfatizza in modo stimolante l'amore. Attenzione però a non alzare troppo la voce con il partner, reclamando sensazioni forti che forse non riesce a garantirvi per via di un'eccessiva stanchezza.

Capricorno: Plutone, provocatorio e ospite nel segno, sguazza nel mare delle emozioni senza ritegno e paura, provocando reazioni quasi drammatiche in coppia.

Il fatto è che Luna in opposizione e in associazione con Plutone caccia fuori tutte le tensioni soppresse, come una calamita. E' il momento di risolverle, una volta per tutte.

Acquario: in amore, apparirete molto distratti e con la testa tra le nuvole. Marte potrebbe rendere più leggere le sensazioni di coppia e Urano in posizione di quadratura assilla i pensieri richiedendo maggiore impegno nella relazione. Quale sensazione sceglierete?

Pesci: Nettuno è garanzia di velocità in domicilio e qualsiasi progetto amoroso in coppia potrà essere attuato con un tempismo perfetto. Grazie all'influenza saturniana potrete assaporare l'amore vero, quello profondo e intuitivo che previene ogni tipo di desiderio.