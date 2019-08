L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì prevede l'entrata di Venere in Vergine. L'astro dell'amore, nel domicilio astrologico sesto, rende i sentimenti piuttosto pratici e smorza un po' quel sentimentalismo tipico di Venere. Anche se l'amore diventa più concreto, comunque garantirà dei momenti imprevedibili anche a Scorpione, Cancro, Toro e Capricorno, tutti da vivere con slancio. Di seguito le previsioni astrali segno per segno per la giornata del 22 agosto.

L'amore e Venere in Vergine nell'oroscopo di giovedì

Ariete: uno splendido Mercurio in Leone diventa un toccasana per gli affetti e rende i rapporti sentimentali più armoniosi. Una potente affettuosità circonda la coppia e la passione accende la fiamma dell'amore.

Toro: l'amore con Luna nel segno, Venere in posizione benefica e Plutone in armonia, diventa una pulsione mentale, emotiva e fisica. Le sensazioni prendono il volo ed esortano a toccare vette mai sorvolate prima d'ora, dove la passione è protagonista.

Gemelli: attenzione a non lasciarvi prendere da una spiccata freddezza che rende le sensazioni troppo scostanti. Forse perché spinti dalla paura di rimanere delusi, potreste decidere di assumere un atteggiamento più riservato nei confronti dell'amore.

Cancro: il buon senso riequilibrerà l'amore di coppia e riuscirete a gestire alcune situazioni in modo diplomatico, beneficiando sia della vicinanza di Mercurio in Leone che di Venere in Vergine.

Apritevi maggiormente al dialogo e fate chiarezza nella relazione a due.

Leone: siete alla ricerca di un amore che vi faccia sentire al sicuro, ecco perché il vostro atteggiamento all'improvviso diventa indagatore. Diffidenti a causa delle esperienze passate, Mercurio approfondirà le sensazioni in maniera intelligente e una volta superati i dubbi, potrete aprirvi a una passione travolgente.

Vergine: Venere entra nel segno e garantisce un amore discreto e molto riservato. Insieme a Marte, i sentimenti diventano più profondi grazie a una spinta sensuale che cerca di rompere la freddezza della sesta casa astrologica.

Sensazioni profonde nelle previsioni astrali segno per segno

Bilancia: l'astro d'argento garantisce splendide sensazioni in due e una nuova complicità armonizzerà il rapporto. Così in forma ed energici come siete, darete il massimo di voi stupendo il partner con effetti speciali.

Scorpione: piuttosto distaccati in coppia, sentirete l'influenza di Marte e Venere che dal cielo astrologico sesto, che scongiura ogni sentimentalismo ma fa apprezzare i piccoli gesti, le continue manifestazioni di affetto.

Saranno i fatti più che le parole a concretizzare la relazione a due.

Sagittario: sentirete forte il bisogno di concretizzare l'amore, stabilizzando maggiormente la coppia e approfondendo un rapporto che sia più stabile. La voglia di affetto è tanta ma al contempo siete molto riservati e non manifestate i sentimenti, forse a causa di un'insicurezza di solito infondata.

Capricorno: ricchi di magnetismo, sarete spinti ad approfondire l'amore seguendo una pulsione istintiva dirompente.

Una spiccata sensualità farà esprimere la passione in modo del tutto inusuale, quindi via libera alla creatività.

Acquario: la relazione di coppia richiede prudenza a causa di un Urano in posizione di quadratura che quasi vi sfida insieme a Luna, a vincere un'irrequietudine forse causata da qualcosa che non vi garba nella relazione.

Pesci: una Luna in opposizione non giova di certo al rapporto amoroso e l'amore diventa confuso da un desiderio di sicurezza che non si riesce mai a concretizzare. Cercate di esprimere al meglio le sensazioni che provate, vincendo le insicurezze e un'eccessiva timidezza.