L'Oroscopo dell'amore di coppia approfondisce in chiave consapevole le sensazioni emotive e le percezioni intellettive, stabilizzando le relazioni o elargendo delle dritte utili per migliorare il rapporto amoroso. Venere in Vergine insieme a Sole crea un connubio perfetto. Buono l'amore anche per Capricorno, Scorpione, Cancro e Toro. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Nuove percezioni nell'oroscopo dell'amore

Ariete: una nuova percezione intellettiva pervade il rapporto a due e potrete tener conto di una Luna sensibile in Gemelli che assicura nuove emozioni, ma anche di Mercurio molto ricettivo alle percezioni mentali.

Questo splendido connubio sorprenderà anche voi, oltre che il partner.

Toro: Urano nel segno sprigiona la sua capacità di destrutturare la relazione, inventando sempre nuovi escamotage per rivoluzionare il rapporto. Siete alla ricerca di un modo di amare che sia più intenso e che assicuri nuove sensazioni, quindi via libera alle idee brillanti, capaci di dare una scossa alla relazione.

Gemelli: l'astro d'argento nel segno diventa più fantasioso e creativo.

Via libera all'approfondimento dell'amore, che segue il ritmo di una sensibilità mutevole e tiene conto anche del lato amichevole, utile per stabilizzare il rapporto in maniera più armoniosa.

Cancro: in coppia, riuscirete a guardare la relazione sotto ogni angolazione, con spirito critico ma anche molto sensibile. Riuscirete così risolvere tutte le situazioni, anche quelle più complicate, grazie a una spiccata intuizione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: Mercurio nel segno ancora una volta potenzia una comunicazione utile per scambiare le idee, condividere l'amore, confrontarsi e intrecciare così splendide sensazioni amorose. Venere e Sole dal domicilio astrologico adiacente vegliano su di voi.

Vergine: Venere e Sole innalzano l'amore facendovi toccare vette mai sorvolate prima. Il bisogno di dare campo libero a ciò che sentite è forte, quindi via libera ad un amore che vuole sperimentare con slancio affettivo.

Previsioni astrologiche

Bilancia: supererete con grande facilità alcune incomprensioni, grazie a una sensibilità lunare che rende il modo di amare molto comprensivo e affettuoso. Via libera alla tenerezza quindi, tutta da approfondire beneficiando di transiti planetari splendidi.

Scorpione: un Sole amichevole dal domicilio astrologico sesto stimola a liberarsi di alcune tensioni celate da troppo tempo.

E' il momento di aprirsi a una dimensione più consapevole dell'amore, raggiungendo uno stato emozionale che non ha limiti.

Sagittario: una mancanza di fiducia pervade la coppia a causa di una quadratura Giove-Venere un tantino pesante per i sentimenti. Il timore di essere abbandonati o di non essere amati più come prima sprigionerà scenate di gelosia.

Capricorno: il trigono favorevole di Venere e Saturno conferma l'amore di coppia e rende le sensazioni più profonde.

Vivrete le emozioni in maniera più coinvolgente e seria, consci di mettere in campo nuovi progetti da realizzare insieme.

Acquario: il vostro segno, già molto indipendente e aperto al futuro, di solito supera le soglie di sicurezza, aprendosi all'amore in modo molto dinamico. Luna in trigono garantisce splendide emozioni, da vivere seguendo una consapevolezza vitale che rivoluzionerà la coppia.

Pesci: un Sole ostile dal cielo astrologico della Vergine potrebbe provocare "scottature" amorose. Qualche piccolo contrattempo offusca un po' il cielo fantasioso di voi Pesci, ma potrete avviare un chiarimento convincente grazie a un Mercurio molto arguto.