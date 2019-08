L'Oroscopo dell'amore di coppia segue ancora il transito di Luna in Cancro e questo lunedì 26 agosto le relazioni a due a un tratto si colorano di sfumature complesse, ora sensibili ora ombrose.

Emozioni e paure si alternano nelle previsioni astrali seguenti e lambiscono non solo il Cancro, ma anche Vergine, Toro, Scorpione e Pesci, garantendo speranza ma anche sensazioni non sempre positive, collegate a un passato che ritorna prepotente nella propria mente.

Oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la Luna rema conto e cerca di confondervi le idee, ma potete contare su un Giove fortunato che farà risolvere una questione di ordine pratico. Grazie alla vostra sensibilità e a un sesto senso elargito da Mercurio in posizione favorevole, riuscirete a risolvere ogni tensione amorosa.

Toro: una certa nostalgia lambisce la storia amorosa e alcuni interrogativi su ciò che si è fatto e ciò che si poteva fare rendono nervosi, sprigionando delle tensioni che solo Venere in trigono può annullare, facendovi aprire all'amore in maniera più sicura.

Gemelli: i pianeti vengono in aiuto e come "valvole di sfogo" cercano di fare fluire le tensioni, arginando un po' il nervosismo provocato da un Nettuno e una Venere in quadratura. Forse dovrete dedicate maggior tempo al partner, sacrificando ore di spensierata allegria con gli amici.

Cancro: sentimentali ma anche lunatici, un'eccessiva emotività a volte esacerbata, supera il limite e alternerete momenti di grande sintonia amorosa ad attimi di incomprensione, forse dovuti a sensazioni passate che solo ora riaffiorano nella mente.

Leone: una persona cara darà dei consigli giusti per risolvere alcune questioni amorose lasciate in sospeso. Anche Mercurio nel segno approfondirà un'intuizione fuori dal comune e all'improvviso l'amore prenderà una piega giusta.

Vergine: una nuova consapevolezza anima la coppia ed é il risultato dell'approfondimento di alcune percezioni interiori che si riversano in maniera positiva nella relazione. Marte, Venere e sole sono cariche di energia positiva, tutta da utilizzare per riequilibrare la coppia.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in coppia, sarà benefica una sintonia di pensieri che rende anche l'intesa fisica più affascinante e coinvolgente. Sfruttate al meglio l'influenza di Mercurio in trigono e la relazione diventerà anche più piacevole e divertente.

Scorpione: quel pozzo senza fondo che è la memoria riproduce degli scenari vividi di sensazioni passate. I custodi di questi ricordi siete voi e non permetterete di compromettere la relazione presente, dovrete chiudere questo cerchio e vivere attimi piacevoli e felici, ricominciando sempre con maggiore slancio.

Sagittario: Giove e Marte in quadratura potrebbero sprigionare delle energie eccessive, forse troppo minacciose per la coppia. Difficile contenere la rabbia con un transito simile, quindi attenzione a non compromettere la relazione per un nonnulla.

Capricorno: Venere in trigono è garante di splendide sensazioni in coppia. Marte conferisce l'entusiasmo giusto per approfondire anche l'aspetto sensuale del rapporto, che diventa più consapevole con Plutone nel segno.

Acquario: una ritrovata armonia fa battere di nuovo il cuore e rinsalda un rapporto amoroso compromesso da un'eccessiva freddezza sentimentale. Plutone in posizione favorevole porta avanti gli affetti in maniera più stabile.

Pesci: un "serbatoio emotivo" verrà riempito a dovere e la mente scarta ogni ricordo che non abbia a che fare con le sensazioni profonde. Luna rende l'amore più ricettivo e sensibile, tanto che questi ricordi potrebbero sconvolgere la quiete di coppia.