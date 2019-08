L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì approfondisce la comunicazione elargita da Mercurio e Luna nel domicilio astrologico del Leone. Un sistema di emozioni intenso e molto profondo anima lo zodiaco e spinge tutti i simboli zodiacali a farsi largo tra le emozioni, ritrovando una nuova razionalità ambiziosa che rende l'amore più concreto e ragionato. L'astro mercuriano e il satellite in perfetta sinergia coinvolgeranno non solo Leone, ma anche Bilancia, Gemelli, Ariete e Sagittario, garantendo una nuova intuizione e splendide novità amorose. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: finalmente è giunto il momento di rimettervi in gioco, allontanando le negatività passate e puntando sulla concretizzazione dei progetti di coppia.

Toro: se Mercurio in quadratura rende la comunicazione complicata, Urano e Venere smuovono la relazione amorosa e garantiscono nuove idee per movimentare l'amore di coppia.

Gemelli: un fraintendimento potrebbe turbare per un momento l'armonia di coppia e creare qualche squilibrio emotivo.

Ma chiarendo la questione con un Mercurio favorevole il clima si rasserena e troverete gli accorgimenti giusti per migliorare la relazione.

Cancro: un velo di tristezza rende cupo l'amore di coppia e cercherete nuovi stimoli per rompere la solita routine di coppia. Cercate di comprendervi in maniera più approfondita, in questo modo allargherete gli orizzonti nella relazione a due.

Leone: molto empatici in coppia, condividerete pensieri e idee poiché stimolati dal transito Luna e Mercurio che sprigiona un interesse sincero per il partner.

Giove fortunato dal Sagittario moltiplica l'amore all'ennesima potenza.

Vergine: la presenza di Sole che rende l'amore più affascinante grazie a una nuova autoaffermazione della personalità che trasforma i sentimenti in maniera conturbante.

Previsioni astrali

Bilancia: la capacità di esprimere i sentimenti è tanta, questo grazie all'influsso Mercurio-Luna che sottolinea un modo di trasmettere i sentimenti molto marcato, sincero e affettuoso.

Saprete parlare in coppia, raccontandovi e comunicando splendide emozioni.

Scorpione: state progredendo in amore e avete innestato una marcia in più premendo sull'acceleratore dei sentimenti. Il partner noterà e apprezzerà questo cambiamento.

Sagittario: un atteggiamento molto disinvolto giova all'amore di coppia e sarete molto comprensivi con il partner, aprendovi all'ascolto e risolvendo alcuni contrattempi in maniera molto efficiente e perspicace.

Continuate così e mettetevi in gioco con coraggio.

Capricorno: molto romantici, attingerete a tutta la creatività di cui disponete per rendere l'amore più fantasioso e piccante. Venere, Sole e Marte sono in ottima posizione rispetto al segno, scoprirete nuove sensazioni con una compulsione più profonda.

Acquario: Luna e Mercurio ospiti del Leone, quindi in opposizione, sprigionano un certo malumore che pesa nel rapporto amoroso.

A tratti capricciosi e vivaci, sarete molto esuberanti nel vivere i sentimenti e potreste perdere il buonsenso, seguendo questi istinti frivoli.

Pesci: un'eccessiva sensibilità potrebbe produrre una certa insofferenza che sfocia nel rapporto sentimentale e provoca delle idee negative che appesantiscono l'amore di coppia. Non date spazio eccessivo a fissazioni e paranoie spesso infondate, cercate nuovi stimoli per progredire.