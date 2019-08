L'angolazione positiva di Venere e Marte rende i sentimenti più dinamici e al tempo stesso romantici, non solo per Leone ma anche per Bilancia, Gemelli, Ariete e Capricorno. Luna entra nel cielo astrologico del Sagittario e arricchisce ciascun segno, rendendo le sensazioni magnetiche e aperte a un dinamismo che difende l'affermazione della propria libertà in coppia.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: l'astro d'argento dal domicilio astrologico nono garantisce una certa allegria in coppia, ma attenzione poiché la posizione del satellite potrebbe rendervi anche irrequieti, come incapaci di comunicare i vostri affetti.

Toro: in coppia, sentirete il bisogno di un appoggio che difenda un comportamento fuori dagli schemi, conferitovi da Urano. Molto desiderosi di essere compresi e sostenuti, cercherete di incorporare le sensazioni amorose.

Gemelli: attenzione a non essere troppo arroganti nei confronti dell'amore e a non assumere prese di posizione che tendono a portare avanti a tutti i costi le proprie teorie. Luna in opposizione mette i bastoni tra le ruote, ma potrete contare sull'astro venusiano e su quello marziano in aspetto favorevole.

Cancro: la vita di ogni mattina diventa teatro di interessanti novità amorose, con Mercurio nel segno. Potreste accorgervi di vivere le sensazioni che si sprigionano in coppia con maggiore intensità. Luna emana un riflettore potente sulla sensibilità e la condivisione reciproca.

Leone: una nuova fantasia lambisce il vostro animo. Venere incrocia le sue energie con Marte, Sole e anche l'influenza lunare è positiva in quanto insieme agli altri astri sprigiona un'allegria che rende il rapporto amoroso più aperto e comunicativo.

Vergine: nel rapporto amoroso cercherete di fuggire da tutto ciò che provoca noia o incupisce la relazione. Attenzione a non lasciarvi trascinare da un entusiasmo altalenante che provoca instabilità in coppia. Alcuni dissensi potrebbero manifestarsi in famiglia.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: dinamici e ottimisti grazie all'influsso lunare, seguirete un istinto libero che fa amare la natura e gli spazi all'aria aperta.

Allora che ne dite di organizzare una gita al mare o in montagna insieme alla persona amata? Tutto diventerà ancora più magico.

Scorpione: una certa instabilità influenza il benessere di coppia e viene scaturita da una posizione di quadratura di Venere e Marte che rendono gli affetti troppo istintivi. Una dominante passionale potrebbe cercare l'appagamento del piacere in maniera a volte fatale per i sentimenti.

Sagittario: vivaci e sicuri di voi, sarete spinti da un influsso positivo che solo Luna nel segno sa garantire. Ma attenzione a non essere troppo permalosi in coppia, poiché presi da un'eccessiva sensibilità.

Capricorno: i legami affettivi danno soddisfazione e nuove conferme riscaldano il cuore, anche se un nervosismo latente viene sprigionato da un Mercurio in opposizione che rende i rapporti sentimentali poco comunicativi.

Acquario: aperti all'ascolto ma anche a un dialogo loquace, darete il massimo rendendo anche una discussione banale molto coinvolgente. Una Luna in posizione benefica si fa sentire e sarete più comprensivi nei confronti del partner.

Pesci: una Luna avversa potrebbe rendervi troppo autoritari e pronti a dare ordini al partner, quindi non esagerate con i comandi ma lasciatevi andare a un'espressione emotiva dei sentimenti che creerà attimi di magia in coppia.