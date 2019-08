L'Oroscopo dell'amore di coppia approfondisce i transiti lunari e gli incroci che l'astro d'argento interseca con gli altri pianeti. Da questa combinazione astrale scaturiranno sensazioni nuove. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: se l'inizio settimana sarà "freddo" per la manifestazione dei sentimenti, già verso mercoledì la situazione amorosa migliorerà e sarete più socievoli ed espansivi, anche se sentirete sempre il bisogno di seguire un istinto di libertà che non cammina di pari passo con la stabilità di coppia.

Toro: in particolare il fine settimana sarà benefico per i sentimenti. Potrete contare su una Luna favorevole che dal cielo astrologico dei Pesci e in sinergia con Urano sprigiona la volontà di approfondire le sensazioni in maniera libera e di condividerle in due.

Gemelli: l'influsso del satellite si farà sentire già da mercoledì e una nuova originalità pervaderà il vostro animo. Questa settimana sarà caratterizzata da una grande voglia di fare, di stare sempre in movimento e vivere ogni attimo con la persona amata.

Cancro: non lasciatevi influenzare dai giudizi esterni che potrebbero provocare dei dissensi in coppia. L'influsso di una Luna in opposizione a inizio settimana renderà le sensazioni amorose più fredde ma non temete, nel weekend l'amore sarà in miglioramento.

Leone: al sovraffollamento planetario presente nel segno si unirà anche Mercurio, il pianeta della comunicazione, che vi aprirà a un dialogo chiarificatore per il rapporto amoroso.

Tutti i riflettori sono puntati su di voi in coppia e vorrete essere adulati dal partner. Attenzione alla giornata di giovedì che potrebbe sprigionare un certo distacco emotivo.

Vergine: il rapporto amoroso diventerà più riservato e concreto già da lunedì e un influsso lunare si farà sentire dal cielo del Capricorno. Anche se poco tolleranti nei confronti del partner, sarete molto seri e profondi nella relazione amorosa.

Sensazioni profonde nell'oroscopo settimanale

Bilancia: ospitali e socievoli, sentirete il bisogno di aprirvi a un dialogo costruttivo per il rapporto amoroso. Un'ottima immaginazione farà trovare la soluzione giusta per superare alcune piccole avversità, in modo molto originale.

Scorpione: costanti nei sentimenti, manifesterete ciò che provate con raffinatezza e un tocco di timidezza che vi renderà molto fedeli nei confronti del partner.

Luna in Capricorno già da lunedì approfondirà l'amore in ogni suo aspetto, con rigore e responsabilità.

Sagittario: Giove e Luna in sestile garantiscono una grande intesa di coppia e un'apertura socievole ad approfondire i rapporti amichevoli. Allora organizzate una splendida cena con il partner e gli amici che contano, il divertimento sarà assicurato.

Capricorno: la settimana inizierà con una Luna nel segno che favorirà il senso di responsabilità in coppia.

Molto riservati, vivrete gli affetti in maniera pacata ma l'impegno costante nell'approfondire i sentimenti di certo non mancherà.

Acquario: l'astro d'argento nel segno segnerà una metà settimana in maniera sensibile e molto estroversa. Una certa irrequietezza caratterizzerà il modo di amare, proprio a causa di una grande apertura mentale che sprigionerà un bisogno di vivere l'amore in modo più libero.

Pesci: la Luna entrerà nel segno verso il weekend. Come il fluire delle onde marine, anche le sensazioni sprigionate nel weekend da una Luna d'acqua creeranno un'altalena di sensazioni, tutte da scoprire.