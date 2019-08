L'Oroscopo dell'amore di coppia crea degli equilibri amorosi sorprendenti. Gli astri in aspetto favorevole spingono l'amore a toccare vette mai sorvolate prima. La Luna, nelle previsioni astrali settimanali, occuperà prima il domicilio astrologico della Bilancia, poi quello dello Scorpione e del Sagittario. Le emozioni sprigionate saranno forti e tenere a bada tensioni e sensazioni sarà arduo, ma proprio come una Bilancia, la Luna è leader nel trovare il giusto equilibrio di coppia, tenendo in bilico ogni emotività o turbamento.

L'oroscopo settimanale

Ariete: questa settimana potrebbe iniziare in modo troppo nervoso e una Luna in opposizione già da lunedì non gioverà di certo all'amore. Ma il peso emotivo da tollerare sarà alleggerito da Giove in posizione fortunata che elargirà un nuovo ottimismo nella coppia.

Toro: alcuni tumulti emotivi a metà settimana scateneranno dei cambiamenti e saranno benefici se riuscirete ad indirizzare le emozioni in modo costruttivo.

Capirete che questi sconvolgimenti della sfera affettiva saranno utili ad affrontare alcune problematiche tenute da tempo celate. Contate poi su un weekend più sereno per l'amore.

Gemelli: anche se l'amore viene messo in discussione da alcune divergenze, saranno sensazioni momentanee che riuscirete a spazzare via aprendovi a un dialogo chiarificatore con il partner. Buono e più sereno il weekend.

Cancro: più magnetici e intuitivi grazie alla presenza di Luna in Scorpione nella giornata di martedì e mercoledì, acquisirete un fascino che non ha eguali. In coppia, l'amore diventerà introspettivo grazie all'influsso lunare, "pulirete" sentimenti ed emozioni, aprendovi all'amore in modo innovativo.

Leone: la vicinanza di molteplici pianeti nel domicilio adiacente rappresenta una garanzia di felicità sentimentale.

Marte elargirà la spinta giusta per passare all'azione in amore, ma dovrete accantonare un certo scetticismo che potrebbe penalizzare la relazione a due.

Vergine: Sole presente nel segno filtrerà le emozioni di una Venere che si occupa dei sentimenti in maniera molto ragionata e dominerà sulla razionalità del segno, sprigionando delle sensazioni irresistibili. Il compito sensibile di una Luna in Bilancia sarà quello di favorire l'empatia di coppia e sarà svolto alla perfezione.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Luna romantica già da lunedì renderà l'amore molto sentimentale e profondo. La vicinanza di Venere dal domicilio adiacente garantirà anche splendidi momenti sensuali, tutti da vivere a due toccando l'apice del piacere.

Scorpione: a metà settimana una Luna magnetica entrerà nel segno e trovandosi in caduta, quasi si impantanerà nell'oscurità misteriosa di voi Scorpione.

Ma in compenso le emozioni potranno così divenire più affascinanti e ombrose. In questo modo toccherete una felicità amorosa che sarà il risultato di un'istintività emotiva molto enigmatica.

Sagittario: una Luna sensibile parlerà al cuore nella giornata di venerdì e pronuncerà soavi parole d'amore. L'astro d'argento incrocerà i suoi influssi con Giove, ma in modo molto emotivo, assorbendo l'ottimismo del segno e garantendo un amore affettuoso. Attenzione solo a Venere in quadratura che potrebbe sprigionare qualche tensione.

Capricorno: in questa settimana avvierete un lavoro di purificazione dei sentimenti, filtrando le sensazioni e metabolizzando paure e attriti. In questo modo e grazie anche alla presenza benefica di Plutone e Saturno nel segno, potrete iniziare una nuova ascesa sentimentale verso la felicità.

Acquario: ancora alti e bassi animeranno l'amore di coppia e alcuni momenti di grande intesa si alterneranno a giorni in cui sentirete salire a galla alcune problematiche che creeranno attrito. Puntate tutto su un fine settimana più sereno per i sentimenti.

Pesci: durante la settimana accadranno dei cambiamenti determinanti per l'amore di coppia, che potrebbero essere il risultato di alcune tensioni portate avanti da troppo tempo. Attenzione a un weekend troppo nervoso a causa di una Luna in quadratura.